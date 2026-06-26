F1 | Red Bull cambia filosofia aerodinamica: la RB22 diventa più simile alla Mercedes

La Red Bull cambia filosofia aerodinamica. La squadra di Milton Keynes in occasione della gara di casa fa debuttare un atteso quanto importante pacchetto di aggiornamento che, principalmente, riguarda molte parti della vettura, ma principalmente il ridisegno delle pance della RB22.

Come è già stato accaduto sulla Ferrari sulla SF-26 in occasione del GP della Catalunya, anche lo staff diretto da Pierre Waché, ha modificato l’andamento dei flussi che sono condizionati dalle turbolenze generate dalla ruota anteriore in movimento.

Dettaglio tecnico Red Bull RB22 Foto di: AG Photo

Sulla RB22 è stata ridisegnata la bocca dei radiatori seguendo un indirizzo che va nella direzione indicata dalla Mercedes sulla W17 ed è stato rivista la fiancata con un intervento che aumenta la superficie nella parte inferiore della pancia, riducendo lo svaso esistente in basso, dando corpo a una “murata” utile a evitare che le perdite generate dalla ruota investano il corpo della vettura, cercando così di aumentare l’effetto out wash con l’obiettivo di spingere il flusso all’esterno della ruota posteriore.

L’inlet dell’impianto di raffreddamento è stato completamente rivisto: è sparito il vassoio inferiore che creava un lungo imbocco dell’aria destinata al raffreddamento. Molto probabilmente si sono ottenuti un paio di vantaggi: la riduzione della resistenza all’avanzamento in una zona nevralgica della monoposto e un calo di peso.

Dettaglio tecnico Red Bull RB22 Foto di: Getty Images

Anche superiormente la linea di cintura del sidepod è stata leggermente abbassata verso l’esterno, assumendo la presa una forma più triangolare di quanto non fosse prima.

Inevitabile, quindi, che venisse cambiato anche il bargeboard. L’andamento dei flussi è completamente diverso: sono scomparsi nei due elementi verticali nel bordo d’entrata i deviatori di flusso che avevano il compito di aumentare il carico locale, perché l’orientamento scelto è più simile alle soluzioni della Mercedes che di spingere il flusso all’esterno, andando in controtendenza rispetto alle aspettative della FIA che voleva mantenere una scia delle monoposto poco perturbata per favorire l’avvicinamento delle vetture in bagarre e facilitare i sorpassi.

Non deve sorprendere, quindi, se i singoli profili siano stati completamente riprogettati seguendo il nuovo filone di sviluppo.

Dettaglio tecnico Red Bull RB22 Foto di: Getty Images

Un altro intervento molto importante si osserva nel marciapiede davanti alle ruote posteriori con una serie di slot che non vengono alimentati solo dal flusso lungo il fondo, perché ricevono anche l’aria che arriva dalla parte superiore della pancia. È cambiata anche la forma del gomito del diffusore con l’intenzione di aumentare il flusso che viene risucchiato dal “mouse hole”.

In funzione di questi cambiamenti sono stati aggiornati anche le cover dei bracci della sospensione posteriore e le alette dell’adiacente corner.

Dettaglio tecnico Red Bull RB22 Foto di: Getty Images

Nel retrotreno non sfugge la variazione della parziale occlusione dello scarico: il flap metallico che in precedenza parzializzava il terminale ha ora una leggera sporgenza che invita i gas roventi a espandersi verso l’alto aumentando l’efficienza dell’ala posteriore e l’estrazione dei filetti dall’estrattore.

Siccome il regolamento consente l’adozione di questo artifizio perché passa per essere un supporto dello scarico, ecco che è stato integrato alla struttura deformabile, mentre prima il sostegno era costituito da un paio di bulloncini e niente di più.