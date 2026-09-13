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F1 | Norris: "Non abbiamo commesso errori e abbiamo perso una vittoria. Così è frustrante!"

Il campione del mondo non scatena polemiche per la ritardata chiamata della VSC che lo ha tagliato fuori da un possibile successo: "Sono stato l'unico in tutta la griglia a non aver avuto la possibilità di effettuare il pit stop". E' la prima volta che la direzione gara condiziona un successo.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris ha visto sfumare una possibile vittoria per una scelta molto discutibile della direzione corsa: Rui Marques ha impiegato molto tempo prima di decidere l’attivazione della Virtual Safety Car al giro 14 a causa dell’Aston Martin di Lance Stroll ferma in zona pericolosa. Peccato che il portoghese abbia dato l’ordine di neutralizzare la gara pochi secondi dopo che il leader della corsa aveva superato l’accesso alla pit lane, precludendosi l’opportunità di effettuare il pit stop con un risparmio di una decina di secondi rispetto al normale tempo perso ai box di 24 secondi. 

Chi seguiva la McLaren di testa (Antonelli e Verstappen) ha imboccato puntualmente la corsia traendo il vantaggio, mentre Lando, quando è entrato in pit lane, la neutralizzazione era stata appena tolta. Insomma, cornuto e mazziato. Con Leclerc al comando, perché non si è fermato con il treno di hard con cui era partito, Norris si è trovato quarto, sbriciolando una gara che lo aveva visto scattare davanti dalla pole position. 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

L’inglese è riuscito ad arpionare il podio e nel finale ha acciuffato Max Verstappen, ma si è dovuto accodare all’olandese perché a Madrid non si passa. Lando è stata una grande occasione persa? 
 “Dipende da come si definisce... persa. Non abbiamo commesso degli errori che ci hanno fatto perdere le posizioni. E siamo molto delusi oggi”. 

“Sono stato l’unico in tutta la griglia a non aver avuto la possibilità di effettuare il pit stop. È stato un vero peccato. In passato ci sono state diverse occasioni in cui ho tratto vantaggio e altre in cui ne ho subito le conseguenze. Sono le corse, ma non è mai successo quando si lotta per la vittoria. Credo che sia la prima volte in cui una vittoria è stata persa semplicemente per questo motivo. È frustrante dopo la prestazione di ieri e quella che avevo messo in campo all'inizio della gara”. 

Norris non scatena polemiche perché ormai il latte è stato versato:
“Oggi meritavo di più, ma anche gli altri hanno fatto una buona gara e devo dare merito anche a loro”. 

Avresti potuto essere avvisato, dopo lo stop di Stroll, della possibile VSC? 
“Ma come avremmo potuto saperlo?” 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Il muretto poteva avvisarti?
“Beh, allora dovrò parlare con il muretto dei box. Io stavo solo guidando la macchina. Ma non è colpa del team. E non è colpa mia. Semplice...” 

Sai stato tentato a rimanere in pista anziché fare il pit stp? 
 “Ho dovuto rientrare ai box alla fine del giro perché era l'unica possibilità. Si trattava comunque di una perdita di tempo dovuta al pit stop. Il fatto che tutti avessero gomme più fredde e che si cercasse comunque di minimizzare la perdita di tempo è un altro aspetto da considerare. La mia gomma media era distrutta, mentre la gomma dura era fantastica. Il ritmo era davvero molto forte: abbiamo recuperato 13, 14 secondi se non di più. Quindi c'erano molti aspetti positivi. Solo una cosa ha rovinato tutto...”. 

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