Ghini: "La F1 non deve subire il sorpasso della tecnologia"
Inauguriamo il sabato mattina di Motorsport.com con una nuova puntata del nostro Candido, con Franco Nugnes e Antonio Ghini che commentano i temi che stanno caratterizzando il mondo della Formula 1 in questi ultimi giorni.
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