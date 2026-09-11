Tecnica F1 | La Mercedes esplora lo scarico soffiante della Ferrari
Attraverso la lente d'ingrandimento della tecnica, in questo nuovo video analizziamo in che modo le squadre si sono presentate per affrontare la nuova pista di Madrid.
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