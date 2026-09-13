F1 | Leclerc: "Il passo è buono, paghiamo la qualifica. Si può migliorare, ma non abbiamo una soluzione in tempi brevi"

Analizzando il weekend della Ferrari, la domanda che sorge più spontanea è se si tratti o meno di un GP senza rimpianti, oppure se si potesse ambire a qualcosa in più. Tante volte nel corso di questa stagione la Rossa ha dimostrato di essere competitiva sul passo gara, pagando però quella mancanza di spunto (e di cavalli) in qualifica. Difficoltà che emergono anche oggi.

Al di là del ritiro di Lewis Hamilton per un problema all’impianto frenante dopo pochissimi giri, la tattica scelta per Charles Leclerc era di fatto obbligata, con il Cavallino che hanno scelto di non mettere tutte le uova nello stesso paniere e diversificare le strategie di gara. Mentre il britannico è partito con il treno di soft conservato ieri, al contrario il monegasco è scattato sulla hard per una gara di attesa.

L’idea alla base era semplice: andare il più lungo possibile sperando che un episodio, come una Safety Car o una bandiera rossa al momento giusto, potesse ribaltare le sorti di una corsa dove si sapeva che ci sarebbero stati pochissimi sorpassi. Tuttavia, quell’episodio non è mai arrivato, dato che l’unica VSC di tutta la corsa è arrivata troppo presto per aiutare il monegasco.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Ferrari, comunque, ci ha provato a tenersi in gioco, gestendo quanto meglio possibile lo stint con le hard senza un crollo evidente. È vero che il degrado in realtà fosse minimo, tanto che, ad esempio, dopo 50 giri Pierre Gasly girava con tempi solo di quattro decimi più alti a quello che era stato il suo miglior crono in tutta la gara (e un discorso simile si può fare anche per Liam Lawson), ma Leclerc ha gestito la situazione al meglio, costruendosi a lungo anche la possibilità di restare davanti a Norris in caso di VSC.

C’è stata una fase della gara in cui, infatti, un Russell in difficoltà con la media faticava a ricucire il gap su chi aveva davanti, rallentando anche lo stesso Norris. Quella è stata la fase in cui un episodio a favore avrebbe potuto ancora aiutare, ma è stato possibile anche perché Leclerc ha mantenuto un ritmo quasi senza fluttuazioni.

Se dietro a centro gruppo il degrado è stato minimo ma ci sono state più fluttuazioni, al contrario Leclerc ha girato con un ritmo piuttosto costante e quella è stata la chiave per continuare a sperare. “Alla fine, credo che il passo fosse abbastanza buono con la hard. Con la soft, nel finale, non potevo davvero spingere per altri motivi, ma lo stint con la hard è stato buono”, ha raccontato Leclerc a fine gara.

Franco Colapinto, Alpine, Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

È vero che sia Antonelli che Norris avessero dalla loro un la possibilità di spingere più di quello che si è visto, al punto che quando l’italiano si è ritrovato in aria libera ha subito abbassato i tempi di ben oltre il secondo, ma alla Ferrari serviva fare esattamente questo tipo di gara per sperare. Ed è da qui che nasce il rimpianto, perché come in altre occasioni è stata la qualifica a compromettere la domenica.

“Avremmo potuto fare molte cose diverse, ma penso che la scelta migliore per noi oggi sia stata quella che abbiamo fatto. Se dovessi rifare la gara, farei esattamente la stessa cosa, perché partire con la soft all’inizio non mi avrebbe dato l’opportunità di fare qualcosa di speciale. Sarebbe finita con la stessa strategia dei piloti davanti e non sarebbe stato molto utile considerando che non ci sono stati sorpassi”.

“In definitiva, ciò che stiamo pagando è il nostro ritmo in qualifica, perché quando parti più indietro poi in gara diventa molto difficile recuperare quelle posizioni”, ha aggiunto il monegasco, che però ha voluto sottolineare come questo sia anche un tratto di questa vettura. Ci sono state occasioni negli ultimi GP dove la Mercedes è stata più consistente sul giro secco che in gara, potendo contare sui cavalli in più, mentre per la SF-26 la situazione è all’opposto.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Al di là del deficit di cavalli, ciò che riesce difficile a questa vettura è riuscire a trovare il bilanciamento giusto tra anteriore e posteriore con la mescola più morbida in termini di temperature, cosa che anche ieri ha portato a quell’errore nella prima chicane dove Lewis Hamilton aveva perso un decimo, proprio perché aveva accusato un forte sottosterzo ancor prima di iniziare il tentativo finale.

“Sì, ma non penso davvero che siamo peggiori degli altri. Credo semplicemente che la nostra vettura sia un po’ più debole in qualifica rispetto alla gara, con meno carburante quando devi davvero attaccare i cordoli, soprattutto ieri. La McLaren era molto, molto forte e noi eravamo un po’ dalla parte sbagliata su quel fronte, quindi abbiamo pagato il prezzo questo weekend probabilmente per questo motivo. In generale, mi sembra sempre che siamo un po’ in difficoltà in qualifica”.

“Credo che la nostra vettura sia molto forte in gara, ma dobbiamo capire come sbloccare più prestazione in qualifica. Sappiamo che il deployment è ancora più complicato, secondo me, il sabato rispetto alla domenica. Non abbiamo soluzioni in tempi brevi, ma qualsiasi cosa possiamo fare per guadagnare un po’ più di prestazione il sabato sarà molto utile per il risultato della domenica”.

Tornando alla gara, Leclerc ha spiegato che nell’ultimo stint sulla soft, dove Ferrari ha scelto in maniera corretta di anticipare di qualche tornata la sosta per essere sicura di aver un margine sul Russell in caso di problemi al pit stop, non ha potuto spingere a causa di un piccola problema tecnico. Via radio i tecnici hanno guidato il pilota sul come intervenire, ma Leclerc ha già spiegato che sarà un problema che non avrà alcuna influenza sulle prossime gare.