F1 | Vasseur: "Il passo c'era. Abbiamo aspettato una safety che non è arrivata e siamo quarti"

La Ferrari ha condotto il GP di Spagna per 35 giri dei 57 in programma con un eccellente Charles Leclerc che si è trovato al comando dopo la Virtual Safety Car, visto che la SF-26 partita con un treno di hard non si è fermata a fare pit stop.

La Scuderia lascia Madrid per la quarta volta di fila giù dal podio, ma a differenza di Monza, dove non aveva mostrato il passo, la rossa è parsa molto competitiva in gara. Una volta di più il team di Maranello paga l’incapacità di esprimere il suo potenziale nel giro secco della qualifica e su piste dove non si passa la track position condiziona pesantemente il risultato finale.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Il Cavallino torna a casa con il quarto posto del monegasco e il ritiro nelle prime battute di Lewis Hamilton alle prese con un grave problema ai freni. Fred Vasseur ha poco per gioire, ma può vedere il bicchiere mezzo pieno, perché un’altra safety car avrebbe potuto cambiare l’esito del weekend per Charles...

“Sì, non siamo stati fortunati, sapevamo che tutte le macchine sarebbero partite con una macchina con le gomme soft e l'altra con la mescola più dura. E noi abbiamo fatto la stessa cosa. Charles ha fatto un ottimo stint con le gomme hard”.

Leclerc, mentre era al comando, ha sperato inutilmente in una neutralizzazione della gara...

“Noi ci aspettavamo un’altra safety car o una virtual. E prima della gara avevamo previsto due neutralizzazioni che, invece, non ci sono state. Quanto meno ci abbiamo provato, il passo c'era e la velocità è stato molto buona”.

“Sappiamo che alla fine la tempistica per il rientro non è stata ottimale, però alla fine quando sei quarto non cambia molto”.

Ma contro chi stavate lottando? Perché Charles al comando era totalmente da solo?

“Sì, perché Russell doveva fermarsi la seconda volta e non sapevamo quando lo avrebbe fatto. Eravamo con le gomme hard, e la mescola dura era molto buona, per cui dovevamo controllare la posizione e poi vedere come andava”.

Deve essere stata una strana sensazione...

“Beh, abbiamo fatto due gare in una. La prima contemplava un'altra safety car e in quel caso saremmo stati a lottare per il primo posto, ma senza la safety car ci siamo dovuti accontentare del quarto posto”.

Ma quanto è difficile per un pilota dover correre senza sapere dov'è?

“Beh, sicuramente è difficile, però a Charles avevamo dato un passo da tenere e lui lo ha replicato alla perfezione. Ci siamo concentrati sul tempo che doveva tenere ed era inutile stare lì a pensare a opzioni diverse. Charles ha fatto onestamente un ottimo lavoro ed è stato molto solido”.

“Non ha commesso neanche un errore in 49 giri percorsi con gomme vecchie spingendo come un pazzo e credo che abbiamo raccolto il massimo. Penso che se ci è mancato qualcosa non sia stato in gara, ma un pochino a Monza e un pochino in qualifica qui. Sì e magari uno o due piloti avrebbe potuto puntare più in alto”.

Il transalpino ai colleghi della Tv francese ha anche ammesso che Charles Leclerc sarà costretto prima o poi a prendere un'altra penalità di motore. Vedremo...

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Sapete qual è stato il problema che ha avuto Lewis?

“No, non ancora, però ha avuto un problema ai freni, ha perso i freni in un momento e poi abbiamo deciso di fermare la macchina perché in questo tipo di pista era troppo pericoloso continuare”.