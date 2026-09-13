F1 | Madrid, rebus strategie: semplice sulla carta, ma sarà una gara difficile da indovinare

Sulla carta, la strategia del Gran Premio di Spagna appare quasi scontata. Considerando che a Madrid superare un rivale è ritenuto quasi impossibile, con i piloti che devono ancora individuare una vera zona di attacco, la scelta più logica resta quella di gestire il ritmo e provare la singola sosta: partire con la media per allungare il primo stint e poi passare alla hard per gestire la seconda metà di gara, come indica Pirelli.

Tenendo a mente anche la (assurda) lunghezza della pit lane, che richiede ben 24 secondi per il pit stop, tra le più costose del mondiale, questa sembrerebbe la soluzione più logica, anche perché significa che ci vorranno diversi giri per aprire la finestra sui piloti di centro gruppo. Tuttavia, non è così scontato e proprio per questo non deve sorprendere che tutte le squadre abbiano scelto di cautelarsi mantenendo due set di gomme hard, così come non stupisce che alcuni team abbiano preferito seguire una strada diversa.

L’esempio più evidente è la Ferrari che, proprio come già accaduto a Zandvoort, ha scelto di conservare un set di soft nuovo in vista della gara, arrivando a sacrificare il treno di medie nel Q1 per garantirsi il passaggio del turno. Una scelta condivisa anche da Max Verstappen che, però, non aveva reali alternative. La scelta di conservare la soft per la Rossa è un chiaro segnale che si ritiene possa essere valida in gara.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La soft della Ferrari è una scelta diversa da tutti

Secondo Pirelli, questa potrebbe diventare un’opzione in caso di neutralizzazione, ma è altrettanto vero che sarebbe illogico conservare una soft nuova con tre giri in meno rispetto a una usata in qualifica se non la si ritenesse una vera gomma da gara, soprattutto su un tracciato dove preparare il giro secco è stato decisivo.

“Secondo me è stata una scelta, una valutazione personale pensando a possibili neutralizzazioni. Hai un nuovo set di soft, magari da usare nell’ultimo stint in caso di neutralizzazione. Per una gara normale, il nostro suggerimento è media-hard, ma se dovesse arrivare una neutralizzazione negli ultimi giri, avere un set nuovo di soft sarebbe un grande vantaggio, anche se i sorpassi restano difficili”.

Il problema è che, a quel punto, la Ferrari si ritroverebbe comunque a partire con una media che ha già sei giri alle spalle, contro la mescola nuova dei rivali, su una pista dove il livello di degrado è ancora un’incognita. È probabile che durante la corsa ci sia una neutralizzazione, ma vale davvero la candela? Molti team, infatti, già al venerdì avevano testato la soft per capire se potesse rappresentare un’opzione credibile in gara.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il degrado è ancora un’incognita, ma non è il solo aspetto

Dopo le prove libere del venerdì, Pirelli ha espresso sorpresa, non tanto per il livello di grip, giudicato il più alto della stagione tra quelli misurati finora, quanto per il degrado delle gomme, risultato superiore alle aspettative. La ragione è legata al fatto che la pista offre sì un grip elevato, ma le temperature restano alte e l’asfalto, che supera i 50 gradi, presenta un manto molto liscio che favorisce lo scivolamento.

Ciò porta inevitabilmente ad aumentare le temperature delle gomme, anche perché non c’è spazio per farle raffreddare. “Onestamente è stata una sorpresa. I team stanno lavorando sui setup per trovare il compromesso tra prestazione e degrado sul passo gara. Ma, sicuramente, è una sorpresa avere valori di questo tipo. Sono al di fuori del nostro range di aspettative”, aveva detto venerdì l’ingegnere capo di Pirelli, Simone Berra. È anche vero che, come si ipotizzava, al venerdì la pista era piuttosto sporca.

Non deve quindi sorprendere che al venerdì si sia visto anche del graining, su entrambi gli assi a seconda di come le squadre hanno impostato il setup, fenomeno che è andato a ridursi al sabato con l’aumento del grip. L’asfalto offre talmente tanto grip ed è talmente liscio che, quasi come accaduto in Cina l’anno scorso, la gomma viene messa sotto stress prima ancora di raggiungere la sua finestra ideale.

Lando Norris, McLaren Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ovviamente, con il migliorare della pista, questo fenomeno si è progressivamente ridotto, ma non c’è certezza che sia del tutto scomparso. È ciò che spera la McLaren, che spesso è stata tra le prime a soffrire la formazione di graining all’anteriore, un fenomeno che non solo costa tempo sul giro, ma riduce anche la fiducia del pilota, cosa da evitare su un tracciato come questo, e che tende ad aumentare il degrado con il passare dei giri. Non si vuole lasciare il comando della corsa, ma capire quando rientrare è cruciale.

Qui scorre una linea sottile. Nessuno ha ancora un’idea chiara di quanto potrà migliorare il tracciato, perché su una pista cittadina il grip tende ad aumentare giorno dopo giorno, ancor di più su un circuito che debutta nel mondiale. È anche per questo che i team non dispongono ancora di un quadro preciso, anche se l’opzione più gettonata resta quella di provare a completare la gara con una sola sosta, utilizzando media e hard. Non è da escludere che a centro gruppo qualcuno possa anche differenziare.

Per molti versi, è una gara che ricorda Monaco, ma con l'aggiunta di un degrado di cui nessuno è ancora totalmente certo e che, al contrario, tra le stradine del Principato non rappresenta mai un problema. L'aspetto cruciale sarà indovinare il momento della sosta, che può sembrare cosa semplice, ma non è nemmeno così scontato, non solo per il numero di soste, ma anche per non lasciare la track position troppo scoperta ai rivali.

Una sosta o due, in termini di passo puro in aria libera, sulla carta sono equivalenti, ma ovviamente c’è il tema sorpassi e traffico, che potrebbe costare molto tempo, portando più le squadre a gestire il ritmo, anche per provare a marcare il rischio di una Safety Car proprio nel momento sbagliato. Quella di Madrid, sulla carta, sembra una corsa facile, ma le incognite che la circondano la rendono più complessa da indovinare di quanto appaia.



