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F1 | Il caso della Monumental: affrontarla alzando il piede per caricare la batteria premia più di farla in pieno

Può sembrare strano, ma è una delle caratteristiche di questo regolamento. La curva più iconica del Madring è stupenda da osservare dall'esterno, ma sul piano tecnico porta a delle scelte strategiche. Alzare il piede in ingresso per non sprecare energia garantisce un miglior deployment nella parte conclusiva e sul rettilineo successivo.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Oscar Piastri, McLaren

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Dopo le qualifiche, Charles Leclerc ha espresso un concetto che fotografa bene la situazione: a Madrid nessun pilota può dirsi davvero soddisfatto del proprio giro, perché tutti sanno di aver lasciato qualcosa sul tavolo. Vale per Lando Norris che, pur firmando una pole straordinaria, ha perso tre decimi con un errore all’ultima curva, vale per il duo Ferrari, ma anche per Max Verstappen.

In fondo è normale. È il primo anno su questa pista e trovare la finestra ideale, capire come attaccare i cordoli, sfruttare al meglio la Power Unit o gestire le gomme ha avuto un peso decisivo. In realtà, la gestione energetica è stata meno complessa rispetto ad altri weekend, tanto che la FIA ha messo a disposizione 7,5 MJ. Questo, però, non significa che sia stata immediata.

Ci sono infatti tratti in cui alzare il piede risulta più conveniente che restare completamente sul gas, come alla Monumental. Prima del weekend, le squadre avevano inviato a Pirelli simulazioni contrastanti: alcune indicavano che si sarebbe potuta percorrere in pieno, altre sostenevano che sarebbe stato necessario liftare. Alla fine, nessuno tra i top team ha affrontato quel tratto in pieno, ma per motivi precisi.

Madring

Madring

Foto di: Clive Rose / Getty Images

Il primo motivo è che si tratta della curva che genera i carichi più elevati dell’intero mondiale sugli pneumatici: il 24% di banking e i 550 metri di lunghezza impongono forze molto alte. Alzare in ingresso aiuta a non stressare eccessivamente le gomme e ridurre il surriscaldamento del posteriore. Il picco di carico non è superiore a quanto visto a Zandvoort o in Qatar, ma la durata della curva rende lo stress più prolungato, pur restando entro i limiti e i parametri massimi previsti da Pirelli.

La seconda ragione, più interessante, è di natura energetica: alzare il piede, per quanto possa sembrare paradossale, permette di andare più forte. Il timore delle squadre era che la Monumental fosse una curva grip‑limited, cioè che il limite dipendesse dalla mancanza di aderenza per affrontarla in pieno. Tuttavia, come ha spiegato Pirelli sabato, si tratta di una curva power‑limited, dove il fattore determinante è la Power Unit.

“Curva 12 è complicata per la struttura della gomma e per il surriscaldamento. Immagina di spingere gli pneumatici ad alta velocità: questo genera temperatura. La curva 12 aumenta il surriscaldamento, non tanto l’usura, perché è una curva power‑limited. Certo, c’è molta energia laterale perché è una curva veloce, ma dal punto di vista della cosiddetta energia da frizione l’impatto è minore, proprio perché la curva è power‑limited”, ha spiegato Dario Marrafuschi, Head of Motorsport di Pirelli.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Con il banking, da un punto di vista ingegneristico, parte della forza laterale necessaria, che in una curva piatta verrebbe dalla frizione, con il banking arriva invece dalla forza verticale. Per questo il tema è più il surriscaldamento che la frizione. Se ci aggiungi che è una curva power‑limited e non grip‑limited, non sei limitato dalla frizione in sé”.

In sostanza, è vero che le gomme sono sotto sforzo, ma si potrebbe comunque provare ad affrontare la curva in pieno. Il punto è capire se abbia davvero senso. In conferenza stampa dopo le qualifiche, Max Verstappen ha spiegato che avrebbe voluto percorrere quel tratto in pieno, ma in effetti il rischio era quello di esaurire la batteria: “Io volevo farla in pieno, ma poi la batteria sarebbe finita e avrei perso più tempo sul rettilineo successivo. Quindi ho dovuto alzare il piede per avere un deployment migliore”.

“Significa che devi togliere il piede dal gas, aspettare un attimo per ricaricare la batteria e poi hai più velocità di punta dopo. Tutte cose così. Lo stesso vale per le curve 18 e 19: devi alzare il piede anche lì, perché se resti completamente in pieno poi non ti rimane più batteria per il tratto seguente”.

Madring

Madring

Foto di: Madring

Non deve sorprendere che nei due giorni di lavoro finora completati si siano visti approcci molto diversi nel modo di interpretare il giro. Mercedes e McLaren, per esempio, hanno scelto di esasperare il lift in ingresso, anche perché va ricordato che in uscita da curva 11, quella che porta verso la Monumental, c’è già un tratto in accelerazione in cui si tende a utilizzare la batteria.

Già nelle prove libere si era visto come i piloti arrivassero alla staccata di curva 13 con poca batteria, e la realtà è che parte di quella carica va preservata anche per il tratto di curva 15 che porta alla chicane di curva 16‑17. Un concetto simile si applica, come ha spiegato Verstappen, anche in curva 18 e 19: sprecare energia in quel punto significa averne poca a disposizione in uscita dai tratti più lenti, dove serve davvero.

C’è però un altro fattore: al venerdì si è visto come le vetture spanciassero in quel tratto, per cui alzare il piede diventa utile anche per ridurre lo sfregamento contro l’asfalto, abbassando leggermente la velocità di percorrenza. È uno degli aspetti più particolari della F1 2026: mentre a Zandvoort, per esempio, le curve sono relativamente corte, la lunghezza della Monumental la rende una sfida unica, ma anche… particolare.

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