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F1 | Antonelli sfrutta una VSC che beffa Norris e vince anche a Madrid. Leclerc 4°, Hamilton KO
Gara
Formula 1 GP di Spagna

F1 | Antonelli sfrutta una VSC che beffa Norris e vince anche a Madrid. Leclerc 4°, Hamilton KO

Antonelli vince una gara che sembrava quasi già scritta dopo pochi giri, ribaltata dalla Virtual Safety Car che ha beffato Norris e aiutato Mercedes e Verstappen, con Max che chiude secondo proprio davanti al britannico. Quarto Leclerc davanti a Russell, mentre Hamilton è stato costretto al ritiro per un problema all'impianto frenante.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Ci si attendeva che quella di Madrid potesse essere una gara a tratti monotona, priva di emozioni o sorprese. In effetti così è stato, ma l’unico episodio della corsa, la Virtual Safety Car causata dal ritiro di Lance Stroll dopo 14 passaggi, si è rivelato decisivo nel ridisegnare una classifica che sembrava quasi già definita, consegnando la vittoria ad Andrea Kimi Antonelli.

Sfruttando le situazioni e i duelli tra gli inseguitori nelle fasi iniziali, Lando Norris era riuscito subito a prendere il largo e a costruire un buon margine, proprio davanti all’italiano della Mercedes. Tuttavia, è stato proprio quel vantaggio che avrebbe dovuto garantirgli la vittoria a trasformarsi nel fattore che gli è costato il successo, complice una coincidenza sfortunata.

Quando è stata chiamata la Virtual Safety Car, Norris aveva appena oltrepassato l’ingresso della pit lane e si è trovato costretto a completare un altro giro. Al contrario, il messaggio della neutralizzazione è arrivato pochi metri prima che Antonelli raggiungesse la linea della pit entry, dandogli la possibilità di infilarsi all’ultimo istante in corsia box ed effettuare l’unico, ma decisivo, pit stop della sua gara.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren ha scelto di fermarsi il giro seguente, preferendo non restare in pista con la media per passare alla hard, indipendentemente dal regime di Virtual Safety Car. Tanto che, nel momento in cui Norris è rientrato ai box, i commissari avevano già esposto bandiera verde. Questo lo ha fatto scivolare in quinta posizione, alle spalle anche di George Russell, che invece, complice la difficoltà nel mantenere il passo con la mescola media, ha optato per una strategia a due soste.

Ad approfittare della Virtual Safety Car è stato anche Max Verstappen che, da quella che sembrava una terza posizione quasi scontata, ha guadagnato un’ottima seconda piazza scavalcando proprio Norris ai box. Negli ultimi dieci giri l’olandese ha dovuto difendersi dal ritorno del britannico, mentre Antonelli e lo stesso Verstappen erano rimasti bloccati dietro a Charles Leclerc, rimasto a lungo in pista con il set di hard con cui aveva iniziato la corsa nella speranza di una bandiera rossa.

Le posizioni sono rimaste cristallizzate fino alla bandiera a scacchi, con l’italiano della Mercedes che, dopo aver gestito le gomme dietro Leclerc, ha potuto incrementare il ritmo e riallungare sia su Verstappen che Norris conquistando la sua ottava vittoria stagionale. Un trionfo che gli consente di ampliare ulteriormente un margine già consistente in classifica iridata sugli inseguitori, ma che giova anche alla Stella.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

È vero che la W17, realisticamente, non è stata la vettura più rapida del fine settimana, e a Brackley lo sospettavano già alla vigilia data la carenza di carico. Ma il fatto di essere abbastanza vicini da sfruttare ogni occasione è la conferma che il piano Mercedes di attendere sugli aggiornamenti sta seguendo la direzione sperata, sebbene questa volta la dea bendata abbia giocato a favore.

A chiudere il podio alle spalle di Antonelli sono stati Max Verstappen e Lando Norris, con i primi tre racchiusi in circa di cinque secondi. Un rimpianto per la McLaren, perché senza quella Virtual Safety Car, realisticamente il britannico avrebbe portato a casa la sua terza vittoria stagionale.

Charles Leclerc ha invece centrato il quarto posto in una gara di attesa, costruita sulla speranza di un episodio favorevole. Partito con la gomma hard, il monegasco non è infatti rientrato ai box sotto VSC, perché non avrebbe giovato alla sua strategia, proseguendo quanto più a lungo possibile nella speranza che una Safety Car o una bandiera rossa potesse offrirgli la chance di salire sul podio.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Tuttavia, con le chance di un episodio favorevole ormai ridotte a un lumicino, al punto che solo una bandiera rossa avrebbe potuto cambiare il destino della sua corsa, Ferrari ha scelto correttamente di non prendersi rischi ed effettuare la sosta, così da essere certa di uscire davanti a George Russell anche in caso di un piccolo errore dei meccanici ai box. Alla fine, il portacolori del Cavallino è riuscito a conservare la quarta posizione, precedendo il pilota della Mercedes, unico tra i primi ad aver effettuato due soste.

Sesto Liam Lawson, anche lui rimasto a lungo in pista con la hard, a conferma del degrado minimo su questo compound. Chiude in settima posizione un ottimo Franco Colapinto, che ha costruito il suo risultato soprattutto grazie alla grande qualifica di ieri, gestendo in maniera impeccabile la situazione in gara e tappando il gruppo sin dai primi giri, così da non aprire finestre utili agli inseguitori per provare strategie alternative.

Segue Oscar Piastri in ottava posizione, nonostante un danno all’ala anteriore sin dai primi giri, in una gara inevitabilmente compromessa anche dalla qualifica negativa di ieri, quando in Q3 gli era mancato il grip per fare la differenza. Chiudono la top ten Arvid Lindblad e Nico Hulkenberg, con Audi che è riuscita a sfruttare il ritiro di Lewis Hamilton per conquistare l’ultimo punto disponibile.

È stata infatti una domenica da dimenticare per il sette volte iridato, costretto al ritiro dopo sei giri per un problema ai freni. I tecnici del Cavallino hanno provato a gestire la situazione dai box, suggerendo via radio diversi comandi sui sensori per tentare di arginare il guasto e permettere all’inglese di proseguire, ma non è stato possibile trovare una soluzione stabile, al punto da dover fermare la vettura. Costretti al ritiro anche Carlos Sainz, autore tra l’altro di diversi contatti, tra cui uno con Alonso, e Sergio Perez, oltre al già citato Stroll.

GARA

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Pits Punti Ritirato Telaio Motore
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 57

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 57

+4.351

4.351

 4.351   1 18   Red Bull Red Bull
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 57

+5.089

5.089

 0.738   1 15   McLaren Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 57

+29.116

29.116

 24.027   1 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 57

+29.829

29.829

 0.713   2 10   Mercedes Mercedes
6 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 57

+1'26.746

1'26.746

 56.917   1 8   Red Bull Red Bull
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 57

+1'34.281

1'34.281

 7.535   1 6   Alpine Mercedes
8 Australia O. Piastri McLaren 81 57

+1'35.839

1'35.839

 1.558   1 4   McLaren Mercedes
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 56

1 lap

     1 2   RB Red Bull
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 56

1 lap

     1 1   Audi Audi
11 France E. Ocon Haas F1 Team 31 56

1 lap

     1     Haas Ferrari
12 France P. Gasly Alpine 10 56

1 lap

     1     Alpine Mercedes
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 56

1 lap

     1     Audi Audi
14 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 56

1 lap

     1     RB Red Bull
15 Thailand A. Albon Williams 23 56

1 lap

     1     Williams Mercedes
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 56

1 lap

     2     Haas Ferrari
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

2 laps

     2     Aston Martin Honda
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 54

3 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Spain C. Sainz Jr. Williams 55 43

14 laps

     3   Ritirato Williams Mercedes
dnf Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 31

26 laps

     2   Ritirato Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 12

45 laps

         Ritirato Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 6

51 laps

     1   Freni Ferrari Ferrari
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