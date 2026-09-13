F1 | Antonelli sfrutta una VSC che beffa Norris e vince anche a Madrid. Leclerc 4°, Hamilton KO

Ci si attendeva che quella di Madrid potesse essere una gara a tratti monotona, priva di emozioni o sorprese. In effetti così è stato, ma l’unico episodio della corsa, la Virtual Safety Car causata dal ritiro di Lance Stroll dopo 14 passaggi, si è rivelato decisivo nel ridisegnare una classifica che sembrava quasi già definita, consegnando la vittoria ad Andrea Kimi Antonelli.

Sfruttando le situazioni e i duelli tra gli inseguitori nelle fasi iniziali, Lando Norris era riuscito subito a prendere il largo e a costruire un buon margine, proprio davanti all’italiano della Mercedes. Tuttavia, è stato proprio quel vantaggio che avrebbe dovuto garantirgli la vittoria a trasformarsi nel fattore che gli è costato il successo, complice una coincidenza sfortunata.

Quando è stata chiamata la Virtual Safety Car, Norris aveva appena oltrepassato l’ingresso della pit lane e si è trovato costretto a completare un altro giro. Al contrario, il messaggio della neutralizzazione è arrivato pochi metri prima che Antonelli raggiungesse la linea della pit entry, dandogli la possibilità di infilarsi all’ultimo istante in corsia box ed effettuare l’unico, ma decisivo, pit stop della sua gara.

Lando Norris, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren ha scelto di fermarsi il giro seguente, preferendo non restare in pista con la media per passare alla hard, indipendentemente dal regime di Virtual Safety Car. Tanto che, nel momento in cui Norris è rientrato ai box, i commissari avevano già esposto bandiera verde. Questo lo ha fatto scivolare in quinta posizione, alle spalle anche di George Russell, che invece, complice la difficoltà nel mantenere il passo con la mescola media, ha optato per una strategia a due soste.

Ad approfittare della Virtual Safety Car è stato anche Max Verstappen che, da quella che sembrava una terza posizione quasi scontata, ha guadagnato un’ottima seconda piazza scavalcando proprio Norris ai box. Negli ultimi dieci giri l’olandese ha dovuto difendersi dal ritorno del britannico, mentre Antonelli e lo stesso Verstappen erano rimasti bloccati dietro a Charles Leclerc, rimasto a lungo in pista con il set di hard con cui aveva iniziato la corsa nella speranza di una bandiera rossa.

Le posizioni sono rimaste cristallizzate fino alla bandiera a scacchi, con l’italiano della Mercedes che, dopo aver gestito le gomme dietro Leclerc, ha potuto incrementare il ritmo e riallungare sia su Verstappen che Norris conquistando la sua ottava vittoria stagionale. Un trionfo che gli consente di ampliare ulteriormente un margine già consistente in classifica iridata sugli inseguitori, ma che giova anche alla Stella.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

È vero che la W17, realisticamente, non è stata la vettura più rapida del fine settimana, e a Brackley lo sospettavano già alla vigilia data la carenza di carico. Ma il fatto di essere abbastanza vicini da sfruttare ogni occasione è la conferma che il piano Mercedes di attendere sugli aggiornamenti sta seguendo la direzione sperata, sebbene questa volta la dea bendata abbia giocato a favore.

A chiudere il podio alle spalle di Antonelli sono stati Max Verstappen e Lando Norris, con i primi tre racchiusi in circa di cinque secondi. Un rimpianto per la McLaren, perché senza quella Virtual Safety Car, realisticamente il britannico avrebbe portato a casa la sua terza vittoria stagionale.

Charles Leclerc ha invece centrato il quarto posto in una gara di attesa, costruita sulla speranza di un episodio favorevole. Partito con la gomma hard, il monegasco non è infatti rientrato ai box sotto VSC, perché non avrebbe giovato alla sua strategia, proseguendo quanto più a lungo possibile nella speranza che una Safety Car o una bandiera rossa potesse offrirgli la chance di salire sul podio.

Franco Colapinto, Alpine Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Tuttavia, con le chance di un episodio favorevole ormai ridotte a un lumicino, al punto che solo una bandiera rossa avrebbe potuto cambiare il destino della sua corsa, Ferrari ha scelto correttamente di non prendersi rischi ed effettuare la sosta, così da essere certa di uscire davanti a George Russell anche in caso di un piccolo errore dei meccanici ai box. Alla fine, il portacolori del Cavallino è riuscito a conservare la quarta posizione, precedendo il pilota della Mercedes, unico tra i primi ad aver effettuato due soste.

Sesto Liam Lawson, anche lui rimasto a lungo in pista con la hard, a conferma del degrado minimo su questo compound. Chiude in settima posizione un ottimo Franco Colapinto, che ha costruito il suo risultato soprattutto grazie alla grande qualifica di ieri, gestendo in maniera impeccabile la situazione in gara e tappando il gruppo sin dai primi giri, così da non aprire finestre utili agli inseguitori per provare strategie alternative.

Segue Oscar Piastri in ottava posizione, nonostante un danno all’ala anteriore sin dai primi giri, in una gara inevitabilmente compromessa anche dalla qualifica negativa di ieri, quando in Q3 gli era mancato il grip per fare la differenza. Chiudono la top ten Arvid Lindblad e Nico Hulkenberg, con Audi che è riuscita a sfruttare il ritiro di Lewis Hamilton per conquistare l’ultimo punto disponibile.

È stata infatti una domenica da dimenticare per il sette volte iridato, costretto al ritiro dopo sei giri per un problema ai freni. I tecnici del Cavallino hanno provato a gestire la situazione dai box, suggerendo via radio diversi comandi sui sensori per tentare di arginare il guasto e permettere all’inglese di proseguire, ma non è stato possibile trovare una soluzione stabile, al punto da dover fermare la vettura. Costretti al ritiro anche Carlos Sainz, autore tra l’altro di diversi contatti, tra cui uno con Alonso, e Sergio Perez, oltre al già citato Stroll.