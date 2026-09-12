F1 | Un super Norris strappa la pole ad Antonelli all’ultimo secondo a Madrid. Ferrari 4a con Hamilton

Dopo il venerdì, in molti avevano pronosticato una battaglia tra Mercedes e Ferrari per la pole position, con la Stella favorita per portare almeno una vettura davanti a tutti. Invece, tra i due litiganti è spuntata la grande assente del venerdì: quella squadra che alla vigilia molti indicavano come candidata alla prima posizione, ma che nelle libere era sembrata smarrita, soprattutto nella gestione dell’energia.

Più che una semplice mancanza di carico, sembrava che ci fosse qualcosa di irrisolto proprio nella gestione energetica, un limite che si è sommato a un altro fattore: l’assenza di Lando Norris, solitamente tra i più consistenti su piste dall’anima cittadina, costretto a saltare la seconda sessione per un problema al cambio. Ed è anche ciò che rende ancora più sorprendente questa pole position.

Su una pista nuova, affrontata finora soltanto al simulatore, con un turno di libere in meno e una sessione mattutina continuamente interrotta dalle bandiere rosse, Lando Norris è riuscito a beffare tutti, portando la sua McLaren in pole position per il primo Gran Premio al Madring. Lo ha fatto costruendo il giro soprattutto nel primo settore, dove ha firmato il record assoluto, e nel secondo intertempo, restando vicinissimo al miglior riferimento fatto segnare da Max Verstappen.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Era un po’ questo il segreto: trovare l’equilibrio e, pur con una McLaren meno brillante nell’ultimo settore rispetto alla Mercedes, anche per una piccola sbavatura in ingresso dell’ultima curva, Lando è riuscito comunque a beffare la Stella, strappando la pole ad Andrea Kimi Antonelli per soli 11 millesimi.

Terzo tempo per un ottimo Max Verstappen, nonostante in più occasioni durante la Q3 abbia segnalato problemi di deployment in uscita da curva 3. Più attardate le Ferrari, a circa due decimi dalla pole, in quarta e quinta posizione con Lewis Hamilton e Charles Leclerc: nell’ultimo tentativo entrambi hanno mancato quel guizzo necessario per restare più vicini agli avversari, con il monegasco che paga anche il non avere a disposizione l'ultima specifica ADUO2, rimasta a Maranello per ulteriori controlli.

Sesto tempo per George Russell, penalizzato soprattutto da una grossa sbavatura in uscita dall’ultima curva, dove infatti ha fatto segnare un intertempo di oltre un decimo più alto rispetto al compagno di squadra. Senza quell’errore probabilmente avrebbe potuto inserirsi nella lotta con le due Ferrari e strappare la seconda fila.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Molto più attardata l’altra McLaren di Oscar Piastri, soltanto settimo a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra. A completare la top 10 ci sono la Red Bull di Liam Lawson, Franco Colapinto con l’Alpine e Arvid Lindblad con la Racing Bulls, con il britannico costretto a cambiare telaio dopo l’incidente in FP2 di ieri.

Quella di Madrid è sì una pista guidata, con tante zone in cui serve carico aerodinamico e un buon livello di grip meccanico, ma richiede anche motore, ed è proprio ciò che oggi è mancato ad Audi. Nico Hulkenberg ha mancato l’accesso alla Q3 per soli 19 millesimi da Lindblad, perdendo quel piccolo spunto che avrebbe potuto fare la differenza. Un discorso simile vale anche per il compagno di squadra del tedesco, Gabriel Bortoleto, dodicesimo ma a un decimo e mezzo dalla decima posizione.

Fuori in Q2 anche Esteban Ocon, comunque autore di una buona qualifica sulla Haas: una conferma del passo avanti compiuto dalla scuderia statunitense con l’ultimo pacchetto introdotto a Monza che, come aveva già lasciato intendere Oliver Bearman la scorsa settimana, ha effettivamente fornito molto più carico aerodinamico alla vettura, aiutando a compensare uno dei limiti emersi nella fase centrale dell’anno.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Scatterà dalla settima casella Pierre Gasly, che ha lamentato una carenza di grip sulla sua Alpine rispetto alla FP3, al punto da definirla una vettura completamente diversa da quella lasciata poche ore prima. Alle sue spalle ci saranno Yuki Tsunoda, alla sua terza gara con la Racing Bulls, e Alex Albon, con una Williams che continua a soffrire i suoi problemi e a lottare per evitare con entrambe le vetture l’eliminazione in Q1.

La prima qualifica di Madrid è stata amara… per gli spagnoli: Carlos Sainz e Fernando Alonso sono usciti già in Q1, con il pilota della Williams eliminato per soli cinque millesimi dal compagno di squadra. Per Sainz la delusione potrebbe essere doppia, perché al momento è anche sotto investigazione per un possibile impeding su Valtteri Bottas. Dietro ai due spagnoli si sono piazzate le Cadillac di Sergio Perez e del finlandese.

A chiudere il gruppo saranno Oliver Bearman e Lance Stroll. L’inglese della Haas non ha potuto prendere parte alle qualifiche a causa dell’incidente negli ultimi minuti della terza sessione di libere. La squadra ha provato a riparare la vettura, ma il tempo ridotto dovuto alla scelta di posticipare la fine delle FP3 dopo l’uscita di Hamilton ha reso impossibile completare tutte le sostituzioni necessarie.

Una situazione che ha tolto a Bearman una buona occasione, perché la Haas ieri era sembrata competitiva a centro gruppo e le modifiche al setup apportate in nottata avevano dato riscontri incoraggianti. Accanto a lui scatterà Lance Stroll, che sarebbe comunque partito dall’ultima posizione dopo aver sostituito quasi l’intera Power Unit in seguito a un problema alla batteria emerso durante la notte, con l’affidabilità che resta ancora un punto critico.