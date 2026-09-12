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F1 | Madrid, Libere 3: Antonelli precede Leclerc, mentre Hamilton sbatte. Le McLaren sono vicine

La Mercedes si conferma con Kimi la più veloce nella terza sessione di prove libere del GP di Spagna. Leclerc è ad appena un decimo con la Ferrari, seguito da Piastri e Norris, mentre Verstappen è più lontano. Hamilton va a muro, mentre aveva l'ambizione di guardare in alto, proprio come Bearman.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli è inossidabile: il vincitore di Monza capeggia anche la terza sessione di prove libere al Madring e porta la sua prestazione con le soft a 1'32"797 che è già inferiore al tempo della pole position che era emerso dalle simulazione. Il bolognese ottiene la prestazione senza siglare la migliore performance nei tre tratti della pista, segno che ha ancora margine. La Mercedes è soddisfatta dell'italiano, mentre stupisce il sesto posto di George Russell staccato dal compagno di squadra di sette decimi. Decisamente troppo.

La Ferrari sembra in partita: Charles Leclerc paga solo 166 millesimi dalla W17 pur dovendo fare ricorso al motore 067/6 con l'ADUO1. Il monegasco è sembrato molto consistente con la rossa, mentre Lewis Hamilton ha girato solo per metà turno: l'inglese, mentre era lanciato per un tempo che lo avrebbe quasi sicuramente portato al comando, è andato dritto all'ultima curva, sbattendo frontalmente contro le protezioni.

Immediata è scattata la bandiera rossa. Il sette volte campione del mondo, incolume dopo il crash, ha danneggiato l'ala anteriore che è finita fra le ruote anteriori. L'inglese è rimasto lucido e ha provato a muovere la rossa nel tentativo di tornare ai box, mentre l'ingegnere di pista Carlo Santi lo invitava ripetutamente a fermare la rossa in un'area di sicurezza. 

Hamilton, che ha montato in FP3 la power unit dotata del motore ADUO2 che ieri non era in macchina, è arrivato fino alla curva 15 e poi ha dovuto parcheggiare perché deve essere arrivato un ordine più perentorio dalla direzione gara che ha minacciato una sanzione. Lewis aveva anche l'anteriore destra forata, ma non era certo quello il problema che gli avrebbe impedito di tornare in pit lane per dare modo ai meccanici di intervenire sull'anteriore. 

La bandiera rossa è stata più lunga del previsto perché è dovuto intervenire un mezzo per tipristinate le Tech-Pro che si sono mosse dalla sede prevista, per un impatto che non è stato a bassa velocità, nonostante la frenata a ruote bloccate del ferrarista. La direzione gara ha fermato il tempo della sessione, concedendo ai piloti di tornare in pista per un quarto d'ora, trattandosi di una un tracciato nuovo. La rossa sembra in lizza per la pole position fondamentale per il risultato finale, visto che non è facile superare.

Attenzione alla McLaren: Oscar Piastri è il terzo che ha bucato il muro dell'1'33 con la MCL40. L'australiano è a 189 millesimi dalla vetta, segno che la squadra papaya si èmessa a posto dopo un venerdì complicato. Norris è quarto davanti a Max Verstappen con la Red Bull. Il distacco di oltre tre decimi dalla Mercedes è più netto, ma anche Liam Lawson ha fatto bene con la seconda Red Bull portandosi al settimo posto, anche se il diastacco del neozelandese è pesante. In realtà Liam è stato sfruttato dal team di Milton Kaynes come cavia fino alla bandiera rossa: il neozelandese, infatti, ha girato con un treno di gomme hard, l'unico ad aver utilizzato al sabato una mescola dura e ha avuto solo un run con soft.

L'Audi conferma di essere in crescita: l'esperienza di Nico Hulkenberg ha portato la R26 in ottava posizione, mentre il compagno Bortoleto chiude la top 10. Positiva la sessione di Franco Colapinto 11esimo con l'Alpine, mentre Pierre Gasly è solo 16esimo.

La Haas è subito a ridosso con un rinato Esteban Ocon seguito da Oliver Berman. L'inglese poteva ambire a entrare nei dieci, ma proprio all'ultimo giro ha demolito la sua VF-26 contro le protezioni. La seconda bandiera rossa ha definitivamente chiuso il turno: ora per i meccanici della squadra americana inizia una corsa nel tentativo di ripristinare la macchina per le qualifiche. Sarà un'impresa disperata...

Il blocco del turno ha giocato a favore di Arvid Lindblad che è riuscito a completare il turno con la Racing Bulls dopo il brutto botto in FP2 che ieri ha chiesto la sostituzione del telaio con quello di scorta. Il rookie con una sola uscita è riuscito comunque a mettersi davanti a Yuki Tsunoda, rivelando una freddezza da veterano.

Fernando Alonso, dopo i guai di cambio di ieri, si è arrampicato al 17esimo posto, precedendo l'altro spagnolo, Carlos Sainz con la Williams e l'altra Aston Martin di Lance Stroll. Il canadese  ha rotto il coprifuoco per un problema alla batteria emerso ieri in FP2: Lance andrà in penalità perché ha approfittato della situazione per cambiare la power unit Honda, omologandone una fresca.

Le due Cadillac di Sergio Perez e Valtteri Bottas sono staccate di otto decimi dalla verdona, ma c'è chi ha fatto peggio: non è stata una sessione positiva per Alexander Albon che nella prima parte della FP3 ha toccato un muretto con la posteriore sinistra della sua Williams FW48: l'anglo thailandese è tornato ai box per riparare il braccio della sospensione che si è rotto nell'impatto e non è più riuscito a tornare in pista: ha chiuso senza tempo.

FP3

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'32.797

   S 210.032
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 13

+0.166

1'32.963

 0.166 S 209.657
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.189

1'32.986

 0.023 S 209.605
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 13

+0.236

1'33.033

 0.047 S 209.499
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 9

+0.375

1'33.172

 0.139 S 209.187
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.702

1'33.499

 0.327 S 208.455
7 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 14

+1.105

1'33.902

 0.403 S 207.561
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+1.136

1'33.933

 0.031 S 207.492
9 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 5

+1.487

1'34.284

 0.351 S 206.720
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 15

+1.491

1'34.288

 0.004 S 206.711
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+1.549

1'34.346

 0.058 S 206.584
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 12

+1.633

1'34.430

 0.084 S 206.400
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 12

+1.684

1'34.481

 0.051 S 206.289
14 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 7

+1.708

1'34.505

 0.024 S 206.236
15 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 12

+1.768

1'34.565

 0.060 S 206.105
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 13

+2.174

1'34.971

 0.406 S 205.224
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 17

+2.223

1'35.020

 0.049 S 205.118
18 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 15

+2.667

1'35.464

 0.444 S 204.164
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 12

+2.773

1'35.570

 0.106 S 203.938
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 13

+3.644

1'36.441

 0.871 S 202.096
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 13

+3.873

1'36.670

 0.229 S 201.617
22 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 2

 

   S  
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