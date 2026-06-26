F1 | Red Bull, la svolta deve passare dall'Austria: perché per Max il nuovo pacchetto è "cruciale"

Barcellona rappresentava una tappa importante per la Ferrari, che in Spagna aveva introdotto un ampio pacchetto di novità tecniche con l’obiettivo di compiere un deciso passo avanti, passo che l’ha poi portata a imporsi con Lewis Hamilton davanti alle Mercedes. Allo stesso modo, la gara di casa al Red Bull Ring è forse la tappa più significativa dell’anno per il team anglo‑austriaco.

In Austria, infatti, la Red Bull si è presentata con un sostanzioso pacchetto di aggiornamenti che coinvolge diverse aree della monoposto. Le pance sono state in larga parte riviste, sia nelle forme sia nel disegno della bocca dei radiatori, ora ispirata al layout Mercedes. Non è la prima volta che il team interviene su questo componente nel corso della stagione: si tratta infatti della quarta versione introdotta nel 2026, dopo le modifiche già viste a Suzuka e a Miami.

Pur riprendendo alcuni elementi dalla concorrenza con quest’ultimo aggiornamento, la squadra di Milton Keynes ha proseguito sulla propria strada, continuando a credere nel proprio concept. Anche i bargeboard e il fondo presentano ora un disegno sensibilmente più complesso, nel tentativo di ottimizzare la gestione dei flussi verso il retrotreno e recuperare quel carico aerodinamico che alla RB22 continua a mancare.

Il nuovo ingresso della pance della Red Bull Foto di: AG Photo

Parlando proprio di posteriore, i tecnici sono intervenuti anche sull’FTM, ora più complesso e con un appoggio rivisto rispetto alla precedente versione. A questo si aggiunge una sensibile riduzione del peso, considerando che la vettura aveva iniziato la stagione con oltre 10 kg in più rispetto al minimo imposto dalla FIA, un fattore che limitava sia le prestazioni sia la possibilità di utilizzare le zavorre per il bilanciamento.

Ed è anche per questo che il pacchetto austriaco assume un peso così rilevante, al punto che Max Verstappen, alla vigilia del weekend, lo ha definito “cruciale” per il futuro. Da qui, infatti, passa una parte importante di ciò che sarà il resto della stagione per la Red Bull.

Un primo passo era già stato compiuto in Florida, con una riduzione di circa sei chili e l’introduzione di numerose novità aerodinamiche, oltre alla risoluzione del problema allo sterzo che aveva limitato Verstappen nelle prime gare. Ma la realtà è che, quando il distacco si assottiglia, recuperare diventa sempre più complesso. Ed è proprio qui che la Red Bull è chiamata a dimostrare al suo pilota di poter davvero ribaltare la situazione.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Thompson / Getty Images

“Quelli sono, ovviamente, anche i passi più facili da compiere quando si è molto indietro. Il passo più difficile è sempre l'ultimo, quello per l'assalto effettivo alla vittoria. Quindi vediamo come possiamo fare per tornare in quella lotta. Non sono sicuro [se potrà succedere questo fine settimana]. Ma di sicuro, il team dà sempre il 100% e spinge al massimo per rendere la macchina più veloce” ha detto Verstappen.

“Sappiamo però che anche gli altri team portano costantemente aggiornamenti. Quindi dobbiamo solo cercare sempre di trovare quel qualcosa in più per tentare di colmare il divario. A Barcellona era abbastanza chiaro che ci fosse ancora un gap, quindi speriamo che questo fine settimana possa andare un po' meglio.”

“Penso che per noi [questo pacchetto] sia cruciale. Per noi come squadra, vogliamo migliorare. Da dove abbiamo iniziato questa stagione a dove la finiremo. Sappiamo dove manca performance, quindi vogliamo migliorare la vettura. È quello che vogliono tutti”.

“Vedremo. È difficile rispondere a questa domanda in questo momento” – ha poi aggiunto Max quando gli è stato chiesto se questa fase della stagione può definire anche il suo futuro -. “Non ci piace essere il quarto team più veloce, quindi vogliamo fare di meglio. È su questo che stiamo lavorando al momento".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Parlando dopo la tappa di Barcellona di due settimane fa, il team principal Laurent Mekies aveva spiegato che l’obiettivo fosse quantomeno dimezzare il distacco di circa quattro decimi al giro dai migliori, magari arrivando persino a un decimo. In sintesi, il pacchetto austriaco non basterà per chiudere il gap, ma l'importante è iniziare ad avvicinarsi in maniera decisa.

Prima del weekend di Barcellona, la Red Bull si era concentrata soprattutto sulle prestazioni nelle curve ad alta velocità. Sui circuiti dominati dalle basse velocità, come Montreal e Monaco, dove era stato possibile lavorare diversamente sul setup meccanico ammorbidendo la vettura, il team era riuscito a mantenersi competitivo. Ma i tecnici temevano i curvoni più veloci della tappa spagnola, consapevoli che proprio lì la RB22 avrebbe potuto mostrare i suoi limiti più evidenti.

In effetti, la RB22 è mancata nelle curve veloci e anche in quelle a media velocità, ma la realtà è più complessa, perché alla vettura manca carico aerodinamico e bilanciamento: “È una combinazione di cose che dobbiamo sistemare. Di sicuro eravamo un po' preoccupati per i tratti ad alta velocità, ma penso che sia un problema generale di bilanciamento”.

“Sappiamo che la macchina è pesante, inoltre dobbiamo solo trovare più carico aerodinamico, più aderenza e un miglior comportamento sui cordoli. Tutte cose di questo tipo che possono fare la differenza per migliorare la nostra vettura".