F1 | Mercedes W17: ecco l'immagine del nuovo diffusore senza le seghettature e le ogive
La squadra di Brackley è già intervenuta sulla parte superiore dell'estrattore dopo che la Federazione Internazionale si sarebbe espressa contro l'interpretazione troppo libera delle norme che aveva permesso alla Mercedes di sfruttare la soluzione dal GP del Canada.
Dettaglio tecnico Mercedes W17
Foto di: AG Photo
Ecco la prima immagine del fondo Mercedes modificato dopo la lunga diatriba che da una parte ha visto gli aerodinamici di Brackley cercare la definitiva “benedizione” di una soluzione molto al limite che la FIA ha deciso di bocciare dopo la pressione di altre squadre e, in particolare, della Ferrari.
Lo staff di James Allison aveva proposto in Canada, con il corposo pacchetto di aggiornamenti introdotti a Montreal, una curiosa soluzione che proponeva nel bordo d’uscita dell’estrattore delle estensioni triangolari che rendevano seghettata l’area più vicina alla mezzeria, mentre superiormente si osservavano dei generatori di vortice di forma ogivale.
Mercedes W17: il diffusore contestato con le seghettature e le forme ogivali
Foto di: AG Photo
La Scuderia durante l’inverno aveva presentato un concetto molto simile ma la squadra del Cavallino si era vista bocciare l’idea di Diego Tondi e soci, salvo poi ritrovarsi inaspettatamente la soluzione sulla W17. A Maranello si sono giustamente indispettiti e hanno chiesto alla Federazione Internazionale un chiarimento regolamentare in funzione del quale decidere se riprendere l’idea originale o sperare nel blocco della versione Mercedes.
A quanto pare la FIA si sarebbe espressa contro la seghettatura del diffusore e, quando c’è una bocciatura, viene puntualmente diramata a tutte le squadre per evitare che possano seguire quella strada spendendo vanamente le risorse del budget cap.
Si è detto che la Mercedes avrebbe chiesto tempo fino a Silverstone per adeguare i suoi fondi alle specifiche delle nuove normative, mentre in realtà il nostro AG Galli è stato bravo a cogliere l’attimo in cui i meccanici della squadra di Brackley stavano montando il nuovo fondo sulla W17. Non è rimasto niente della complessa “costruzione” precedente, visto che tanto le estensioni seghettate che le ogive sono sparite per lasciare il posto a due piccoli nolder posti sul bordo d’uscita superiore dell’estrattore.
Sarà interessante scoprire domani questo passo indietro quanto possa costare in termini di prestazioni nelle prove libere. L’immagine ci mostra anche una sorta di piccola espansione nell’angolo del diffusore e non sfugge l’interessante generatore di vortice che campeggia sul primo flap della cascata di elementi all’esterno dell’estrattore. La Mercedes incassa la bocciatura della FIA, ma cerca di ripristinare in altro modo i valori perduti.
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