F1 | Consiglio Mondiale FIA: approvata la nuova distribuzione della potenza dei motori

Dopo tante discussioni, ci siamo. Il Consiglio Mondiale della FIA riunito a Macao ha approvato la prima stesura del regolamento 2027 di Formula 1 e ha introdotto degli aggiornamenti al Regolamento Sportivo, Tecnico e Finanziario 2026.

Heat Hazard separato fra Sprint e Gara

Nel breve la norma più importante riguarda l’Heat Hazard che scatta quando le previsioni meteorologiche prevedono temperature pari o superiori a 31 gradi durante un weekend di gara. Questo protocollo è stato introdotto per prevenire un eccessivo stress da calore e condizioni pericolose per i piloti. La novità è che la dichiarazione di Heat Hazard può ora essere suddivisa tra la gara Sprint e il GP. Il protocollo verrà attivato che sia per la Sprint, la Gara o entrambi, 24 ore prima dell'inizio della competizione.

Ritorna la modalità boost con pioggia e scarsa aderenza

In condizioni di scarsa aderenza, quando la pista è bagnata e la visibilità è ridotta, viene reintrodotta la modalità boost per evitare un’improvvisa perdita di potenza, mentre la funzione di sorpasso sarà disabilitata. Queste modifiche sono state decise con la motivazione della sicurezza.

Quattro giorni di test invernali

A partire dal 2027, la durata dei test pre-stagionali viene portata da tre a quattro giorni: tutti hanno convenuto la possibilità di sviluppare le monoposto data la complessità del regolamento.

Riequilibrio delle potenze in due anni

Il provvedimento più atteso, però, era quello relativo al riequilibro della potenza fra il motore endotermico e quello elettrico, dopo le proteste di Ferrari e Audi che non volevano andare subito al 60-40 che, invece, verrà introdotto dal 2028. Nel 2027, infatti, l’endotermico arriverà al 58% (420 kW), mentre l’elettrico scenderà al 42% (300 kW). L’aumento della portata del carburante sarà del 5% l’anno prossimo a arriverà al previsto 13% nel 2028.

Alcuni GP di più corti

Per andare incontro all’aumento del consumo di carburante, evitando ai team l’obbligo di rifare le scocche con serbatoi più capienti, è stato deciso anche di ridurre solo su certi circuiti selezionati i giri di formazione della griglia e la distanza del GP.

Ovviamente sono state approvate anche le modifiche al regolamento finanziario che tengono conto delle variazioni del regolamento tecnico e sportivo per il biennio 2027-2028.

Soddisfatto Ben Sulayem

Mohammed Ben Sulayem, presidente FIA, ha commentato soddisfatto: “Come per ogni importante modifica regolamentare, il processo non si conclude con il debutto delle vetture in pista. Un dialogo e una collaborazione continui sono essenziali per garantire che il regolamento soddisfi le esigenze dello sport, dei suoi piloti e dei suoi tifosi. Insieme stiamo esplorando la direzione futura del campionato e valutando come lo sport possa bilanciare innovazione, sostenibilità, prestazioni e attrattiva per i fan negli anni a venire”.

“Le discussioni sui futuri concetti di power unit, inclusi i motori V8 alimentati da carburanti sostenibili, dimostrano la volontà di tutte le parti di contribuire a plasmare il prossimo capitolo di questo sport”.