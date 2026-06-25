F1 | Audi e Ferrari anticipano, Honda no: porterà un solo motore aggiornato con l'ADUO durante la stagione

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’ADUO, il sistema che consente ai costruttori più in difficoltà sul fronte della potenza del motore termico di aggiornare la propria Power Unit nel corso della stagione per ridurre il gap dalle unità di riferimento, in questo caso quella Red Bull. Si tratta di un meccanismo strutturato a scaglioni, che assegna diverse possibilità di intervento a seconda dell’entità del deficit di potenza.

Per chi rientra nella fascia dal 2 al 4% di deficit, come Mercedes, il regolamento prevede la possibilità di omologare una nuova Power Unit durante la stagione, sia nel 2026 sia nel 2027, oltre a un incremento delle risorse disponibili, sia in termini di budget sia di ore al banco dedicate allo sviluppo. La situazione cambia per chi supera il 4%: in questo caso il regolamento concede la possibilità di omologare non una, ma due nuove PU.

Audi e Ferrari hanno subito sfruttato questa opportunità. La Casa tedesca, come raccontato su Motorsport.com, ha fatto debuttare il suo primo motore aggiornato già in Spagna, mentre il Cavallino lo farà in questo fine settimana in Austria con un primo step cui ne seguirà un secondo nel prosieguo del campionato.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Qui il discorso si fa interessante, perché mentre Audi e Ferrari hanno sfruttato subito questa possibilità, inserendola in una roadmap già definita fino a fine stagione, il costruttore giapponese seguirà invece una strada diversa. Invece di introdurre immediatamente un’unità aggiornata, Honda porterà una nuova Power Unit grosso modo attorno alla pausa estiva, poco prima o poco dopo la sosta obbligatoria.

Tuttavia, la vera notizia è che la Casa nipponica realisticamente porterà un solo step nel corso di questa stagione, come confermato da Shintaro Orihara, Honda's Trackside General Manager alla vigilia del GP d’Austria: “Stiamo pianificando di introdurre un nuovo motore verso l’estate. Non credo che avremo un altro step nel corso di quest’anno”.

Honda ha quindi scelto una strada differente. Invece di introdurre ora un piccolo aggiornamento e poi una seconda unità con uno step più consistente, come faranno i rivali, in Giappone l’attenzione è interamente rivolta alla Power Unit che debutterà in estate. Da quel pacchetto ci si aspetta un progresso significativo, pur senza attendersi un miracolo.

Shintaro Orihara, Trackside General Manager and Chief Engineer of Honda Racing Corporation Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Come ha anticipato Mattia Binotto, Audi ritiene irrealistico chiudere completamente il gap dalla vetta già nel 2027 e ha fissato come obiettivo a lungo termine quello di raggiungere la parità con il resto della griglia sul fronte motoristico nel 2028. Anche per questo Honda preferisce non alzare troppo le aspettative, pur sapendo che un deciso passo in avanti potrebbe già fare una differenza significativa.

“L’obiettivo è concentrarci nel portare un progresso significativo attorno all’estate. Abbiamo ancora molte gare da disputare, quindi direi che non si tratterà di un piccolo passo, ma nemmeno di un miracolo. Stiamo però lavorando duramente per introdurre degli sviluppi concreti”, ha aggiunto Orihara.

Parlando della differenza di roadmap tra Honda e gli altri costruttori, Orihara ha spiegato che si tratta di una scelta presa già da tempo, perché anche gli obiettivi e le modalità con cui introdurre le novità sono differenti. “Credo che loro abbiano il loro progetto, e Honda abbia il proprio. Noi siamo concentrati sul nostro programma e sappiamo che, come dire, c’è un rischio significativo nel cercare di migliorare le prestazioni”.

Presentazione Power Unit Honda RA626H Foto di: Honda

“È per questo che puntiamo a introdurre gli step attorno all’estate, invece di portarli a questo evento o a quello precedente. Quindi restiamo focalizzati sul nostro piano”.

Aston Martin porterà un sostanzioso pacchetto di novità tecniche verso la pausa estiva, con l’obiettivo di avvicinarsi alla zona punti. Si tratterà di una sorta di versione “evo” della vettura, perché, alla luce dello scenario attuale, i tecnici di Silverstone hanno scelto di non disperdere risorse in aggiornamenti gara dopo gara che, comunque, non cambierebbero in modo significativo la classifica.

Per questo si è scelto di attendere l’estate con un pacchetto di aggiornamenti sostanzioso, destinato a dare un volto diverso alla vettura. Considerata la possibilità che la nuova Power Unit Honda arrivi dopo la sosta estiva, Mike Krack, responsabile di pista dell’Aston Martin, ha spiegato che l’introduzione delle novità aerodinamiche e telaistiche è indipendente da quella del motore, motivo per cui i due pacchetti potrebbero essere introdotti in momenti differenti.