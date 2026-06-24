F1 | Ferrari conferma il nuovo motore in Austria: "Un piccolo passo, ma la stagione si decide sul ritmo di sviluppo"

A due settimane dal trionfo di Barcellona, dove Lewis Hamilton ha firmato la sua prima vittoria in rosso, la Ferrari torna in pista con ambizioni rinnovate e un obiettivo chiaro: avvicinarsi ulteriormente alla Mercedes e provare a riaprire la corsa al mondiale.

In Spagna la Rossa aveva introdotto un consistente pacchetto di aggiornamenti, il più corposo dell’intera stagione anche rispetto alla concorrenza, con un guadagno stimato attorno ai tre decimi. Un’evoluzione che ha offerto riscontri immediati e ha permesso alla Ferrari di ingaggiare un vero duello con la Mercedes, superandola poi grazie a una lettura impeccabile della gara.

Logicamente arriverà anche il momento in cui saranno gli altri a introdurre novità, e questo sarà un campionato che si deciderà soprattutto sulla capacità delle squadre di mantenere alto il ritmo di sviluppo e la quantità di aggiornamenti distribuiti lungo la stagione. In Austria, ad esempio, Mercedes porterà sia novità per migliorare le prestazioni che per intervenire sull'affidabilità.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Manaure Quintero / AFP via Getty Images

"Arriviamo in Austria incoraggiati dai segnali positivi mostrati nelle ultime gare, anche se siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi. Come abbiamo sempre fatto fin dall’inizio della stagione, approcceremo questo weekend con lo stesso metodo e la stessa mentalità”, ha spiegato Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari.

“Cercheremo di mettere insieme un fine settimana lineare sotto ogni aspetto, dall’esecuzione in pista alle scelte strategiche da prendere al muretto. Sappiamo che ogni weekend rappresenta una storia a sé. Per questo continueremo ad affrontare una gara alla volta, con umiltà, con l’obiettivo di ottenere il massimo". Tuttavia questo non significa che la Ferrari si presenterà in Austria senza novità.

Nella FP1 del Red Bull Ring girerà Dino Beganovic al posto di Charles Leclerc e sarà anche l'occasione per provare l’aggiornamento più atteso: la nuova evoluzione del motore termico permessa dall'ADUO, come anticipato nelle ultime settimane. Un upgrade importante perché, come ormai noto, sul fronte della potenza pura la Power Unit di Maranello paga ancora un gap rispetto a Mercedes e Red Bull.

Enrico Gualtieri - Ferrari Technical Director Power Unit Foto di: Ferrari

Parlando delle novità del nuovo motore, Enrico Gualtieri, responsabile dello sviluppo della Power Unit, ha spiegato come questa evoluzione sia il risultato di un lavoro portato avanti in parallelo rispetto al filone principale. Una dinamica normale in un processo di sviluppo che procede su due binari, anche perché i tempi necessari per introdurre aggiornamenti sul lato motore sono decisamente più lunghi.

“La F1 è da sempre uno sport fatto di dettagli e di miglioramenti continui. Lo sviluppo di una power unit segue normalmente cicli lunghi, perché ogni passo, soprattutto quelli più significativi, richiede un intenso lavoro di ricerca e sviluppo e una validazione molto approfondita. Per questo motivo è raro assistere a cambiamenti radicali nel corso dell’anno, soprattutto quando coinvolgono l’integrazione con la vettura e le sue condizioni operative”, ha raccontato Gualtieri.

“Fin dall’inizio del progetto 2026 abbiamo affiancato un lavoro di sviluppo continuo a programmi con un orizzonte più lungo, con l’obiettivo di sfruttare ogni opportunità disponibile per incrementare la prestazione della nostra power unit. Questi due filoni procedono in parallelo e spesso si rafforzano a vicenda”.

Dettaglio Ferrari SF-26 Foto di: Roberto Chinchero

“Tutto il team in fabbrica sta lavorando con grande intensità per sfruttare al meglio le opportunità aggiuntive offerte dal meccanismo ADUO, in piena coerenza con la nostra roadmap di sviluppo. L’aggiornamento che introduciamo a Spielberg è relativamente contenuto e riflette il lavoro svolto nelle ultime settimane per trasferire in pista i progressi maturati nei nostri programmi di sviluppo”.

Oltre al motore aggiornato, anche Shell introdurrà una nuova formulazione dei propri carburanti, un ambito in cui i fornitori hanno ancora ampi margini di sviluppo, soprattutto ora che la sfida delle benzine 100% sostenibili è entrata nel vivo. Chiaramente, questo primo step non basterà a colmare del tutto il gap, ma rappresenterà un passo importante per ridurre la distanza dalla vetta, dato che Ferrari avrà a disposizione anche una seconda omologazione più avanti nella stagione dato che il gap di potenza supera il 4%.

“Si tratta di un aggiornamento limitato e, da solo, non sarà sufficiente a cambiare i valori in campo. Quello che testimonia è l’atteggiamento della squadra e dei nostri partner tecnici, tutti determinati a continuare a spingere e sfruttare ogni opportunità per migliorare il pacchetto. In un campionato competitivo come quello attuale è irrealistico pensare che un singolo aggiornamento possa trasformare il quadro generale, soprattutto considerando gli attuali vincoli regolamentari e di omologazione”, spiega Gualtieri.

All’inizio di un ciclo regolamentare i margini di sviluppo sono naturalmente più ampi, perché non esiste ancora una vera convergenza tra le squadre e gli ingegneri possono esplorare soluzioni nuove liberando la fantasia. In questa fase diventa fondamentale essere rapidi nel portare in pista le novità, riducendo il più possibile il tempo che separa ciò che viene studiato in fabbrica dalla sua applicazione concreta nei weekend di gara.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“In questa fase iniziale del nuovo ciclo regolamentare, nella quale le prestazioni non sono ancora del tutto convergenti, mantenere un elevato ritmo di sviluppo è importante tanto quanto il guadagno assoluto portato da ogni singolo aggiornamento. Questo campionato sarà una sfida da affrontare nell’arco dell’intera stagione, non solo in termini di prestazione pura”.

“Vale anche per quanto riguarda la capacità di ottimizzare ogni componente in pista e di garantire robustezza e affidabilità all’intero pacchetto. In questa fase è fondamentale ridurre il più possibile il tempo che intercorre tra ciò che impariamo in pista e ciò che sviluppiamo in fabbrica: reagire rapidamente a quanto emerge in ogni weekend, trasferire queste informazioni nei programmi di sviluppo e introdurre i miglioramenti con efficacia”.

“Siamo perfettamente consapevoli che alcuni dei nostri concorrenti hanno fatto un lavoro migliore finora. Fa parte della realtà della Formula 1 e rappresenta per noi uno stimolo e un obiettivo molto chiaro. Sappiamo che non sarà un percorso semplice e preferiamo affidarci ai fatti piuttosto che alle promesse. Posso però dire che tutto il gruppo è estremamente unito e lavora con grande dedizione. Siamo convinti che, con concentrazione, metodo e costanza, potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.