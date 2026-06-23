F1 | Sorpresa Audi: il primo motore sviluppato con l'ADUO ha già fatto il suo esordio!

C’è un retroscena legato all’ADUO di cui Motorsport.com è venuto a conoscenza: Audi ha giocato d’anticipo sorprendendo gli stessi addetti ai lavori. La FIA ha comunicato alle squadre i risultati emersi dalle valutazioni effettuate al termine del ‘period 1’ (ovvero dal Gran Premio d’Australia fino alla tappa di Montreal) durante il weekend di Monte Carlo.

I dubbi sollevati da Red Bull Powertrains, indicata come il motorista con l’ICE più performante, hanno però convinto la Federazione Internazionale a ripetere il processo di valutazione. La classifica trasmessa dalla FIA non è tuttavia finita sub iudice, rimanendo valida a tutti gli effetti in attesa di eventuali nuove comunicazioni.

Nessuno immaginava che tra i Costruttori di power unit indicati come beneficiari dei bonus ADUO ci fosse già chi era pronto a portare in pista una versione aggiornata del proprio motore nel weekend di Barcellona.

Per questo motivo è passata quasi inosservata la consueta comunicazione FIA diffusa il venerdì, nella quale vengono indicate le monoposto equipaggiate con nuove componenti della power unit. Insieme a Max Verstappen – costretto a sostituire il motore dopo la rottura accusata sulla griglia di partenza di Monaco – anche le Audi di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto sono scese in pista con una nuova ICE e un nuovo turbocompressore.

A distanza di quasi due settimane, Motorsport.com ha appreso che le unità portate in pista dall’Audi a Montmeló includevano alcune modifiche, non sostanziali, mirate soprattutto a migliorare la guidabilità. Si tratta del primo caso in assoluto di una power unit aggiornata sfruttando le opportunità offerte dal regolamento ADUO.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La rapidità con cui Audi ha reagito alla comunicazione FIA ricevuta a Monte Carlo ha sorpreso gli addetti ai lavori, confermando come tra Ingolstadt e Hinwil il lavoro fosse iniziato da tempo. I motori erano di fatto già pronti in attesa del via libera della Federazione Internazionale e sono arrivati direttamente nel paddock di Barcellona.

L’intervento visto a Montmeló rappresenta solo il primo passo di un programma di sviluppo destinato a proseguire nel corso della stagione. Audi ha infatti ancora a disposizione ulteriori aggiornamenti della power unit.