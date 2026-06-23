F1 | Sorpresa Audi: il primo motore sviluppato con l'ADUO ha già fatto il suo esordio!
Dopo la comunicazione FIA sui valori emersi dal 'period 1', la Casa degli anelli ha portato in pista una power unit aggiornata già nel weekend di Montmeló. Un segnale della rapidità con cui il Costruttore tedesco si è mosso sul fronte dello sviluppo.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
C’è un retroscena legato all’ADUO di cui Motorsport.com è venuto a conoscenza: Audi ha giocato d’anticipo sorprendendo gli stessi addetti ai lavori. La FIA ha comunicato alle squadre i risultati emersi dalle valutazioni effettuate al termine del ‘period 1’ (ovvero dal Gran Premio d’Australia fino alla tappa di Montreal) durante il weekend di Monte Carlo.
I dubbi sollevati da Red Bull Powertrains, indicata come il motorista con l’ICE più performante, hanno però convinto la Federazione Internazionale a ripetere il processo di valutazione. La classifica trasmessa dalla FIA non è tuttavia finita sub iudice, rimanendo valida a tutti gli effetti in attesa di eventuali nuove comunicazioni.
Nessuno immaginava che tra i Costruttori di power unit indicati come beneficiari dei bonus ADUO ci fosse già chi era pronto a portare in pista una versione aggiornata del proprio motore nel weekend di Barcellona.
Per questo motivo è passata quasi inosservata la consueta comunicazione FIA diffusa il venerdì, nella quale vengono indicate le monoposto equipaggiate con nuove componenti della power unit. Insieme a Max Verstappen – costretto a sostituire il motore dopo la rottura accusata sulla griglia di partenza di Monaco – anche le Audi di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto sono scese in pista con una nuova ICE e un nuovo turbocompressore.
A distanza di quasi due settimane, Motorsport.com ha appreso che le unità portate in pista dall’Audi a Montmeló includevano alcune modifiche, non sostanziali, mirate soprattutto a migliorare la guidabilità. Si tratta del primo caso in assoluto di una power unit aggiornata sfruttando le opportunità offerte dal regolamento ADUO.
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
La rapidità con cui Audi ha reagito alla comunicazione FIA ricevuta a Monte Carlo ha sorpreso gli addetti ai lavori, confermando come tra Ingolstadt e Hinwil il lavoro fosse iniziato da tempo. I motori erano di fatto già pronti in attesa del via libera della Federazione Internazionale e sono arrivati direttamente nel paddock di Barcellona.
L’intervento visto a Montmeló rappresenta solo il primo passo di un programma di sviluppo destinato a proseguire nel corso della stagione. Audi ha infatti ancora a disposizione ulteriori aggiornamenti della power unit.
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