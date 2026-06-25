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F1 | Antonelli svela il piano Mercedes: nuova PU e correttivi alla batteria in Austria

Il pilota Mercedes spiega l'origine del problema che lo ha fermato a Barcellona e conferma l'introduzione di alcuni correttivi sulla power unit. Nel debrief è stato affrontato anche il tema della strategia e della gestione dei duelli interni.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Pubblicato:
Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Dopo il ritiro di Antonelli nel Gran Premio di Barcellona, l’allarme batterie è risuonato con forza nel quartier generale Mercedes di Brackley. Lo ha confermato lo stesso Kimi alla vigilia del weekend di Spielberg, rivelando che da domani utilizzerà una power unit nuova abbinata a un pacco batterie aggiornato con alcuni correttivi.

“I problemi in realtà si erano manifestati già da tempo – ha confermato Antonelli – ho avuto delle noie in FP1 a Miami, poi c’è stato il ritiro di George a Montreal. Abbiamo lasciato per strada un bel po' di punti”.

Antonelli ha spiegato che il problema che ha messo fine alla sua gara di Barcellona a tre giri dal termine non è strettamente legato alle temperature. “È vero che c’è stato un componente che improvvisamente ha avuto un repentino picco di temperatura mandando la batteria in tilt – ha spiegato – ma in Canada le condizioni erano decisamente diverse, molto più fresche”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La Mercedes ha introdotto nel pacco batterie alcuni aggiornamenti software e piccole modifiche hardware, ma, come ha precisato Antonelli, si tratta di interventi che rientrano nella normale gestione dell’affidabilità e che non hanno alcun legame con l’ADUO.

Lotta possibile solo se gli avversari saranno lontano

Tra i temi affrontati nel debrief seguito alla gara sul circuito di Barcellona c’è stata anche la strategia. Tra gli addetti ai lavori è emerso il dubbio che la Mercedes, optando per una gara su tre soste come la Ferrari, avrebbe potuto aumentare le possibilità di conquistare il settimo successo stagionale.

“Tecnicamente sarebbe stato possibile puntare sui tre pit stop – ha ammesso Kimi – ma nelle nostre simulazioni la strategia a due soste risultava comunque leggermente più veloce. Bisogna però ricordare che questi calcoli vengono effettuati ipotizzando di girare sempre in aria pulita. In gara, poi, le variabili da considerare sono molte”.

Dettaglio tecnico Mercedes W17

Dettaglio tecnico Mercedes W17

Foto di: AG Photo

Diverso, invece, il tema affrontato da Toto Wolff subito dopo la bandiera a scacchi di Barcellona. Il team principal Mercedes aveva sottolineato come il tempo perso nel confronto diretto tra Russell e Antonelli non fosse stato ideale per la squadra.

“C’è stato un meeting sull’argomento e Toto è stato molto chiaro. Se ci ritroveremo in una situazione come quella di Barcellona, sotto la pressione degli avversari, ci sarà un ordine di squadra, soprattutto nel caso in cui una delle due monoposto dovesse confermare un passo migliore. Se invece dovessimo trovarci a lottare tra noi senza la pressione di un altro team, saremo liberi di correre, come è successo a Montreal”.

La Formula 1 inaugura questo weekend un tour de force di quattro Gran Premi in cinque settimane, un passaggio cruciale della stagione prima della pausa estiva. “Credo siano tutte piste sulle quali la nostra macchina dovrebbe adattarsi bene" ha concluso Antonelli.

"Finora abbiamo sofferto soprattutto sui circuiti caratterizzati da asfalti vecchi e poco grip. Da questo punto di vista il Red Bull Ring dovrebbe essere più favorevole rispetto a Barcellona, anche se ci aspettiamo temperature molto elevate. È una pista molto impegnativa per la monoposto, dai freni al motore, visto che l'altitudine riduce la quantità di ossigeno disponibile. Anche sotto questo aspetto, avere a disposizione una power unit fresca è una buona notizia”.

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