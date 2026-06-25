F1 | Leclerc ritrova fiducia: "La Ferrari è cresciuta, ma la Mercedes resta il riferimento"
Il monegasco vede i progressi della SF-26 dopo gli aggiornamenti e assicura di aver ritrovato il feeling con la vettura dopo settimane complicate. Ma invita a non farsi trascinare dall'entusiasmo: "In questa Formula 1 basta un pacchetto di novità per cambiare tutto".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Clive Mason / Getty Images
Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona ha riportato entusiasmo a Maranello, ma Leclerc preferisce mantenere i piedi ben saldi a terra. Alla vigilia del Gran Premio d'Austria Charles ha riconosciuto i progressi mostrati dalla Ferrari nelle ultime settimane, sottolineando però come, almeno sulla carta, la Mercedes resti ancora il punto di riferimento.
“Credo che, come competitività complessiva, la Mercedes sarà la macchina più veloce - ha spiegato - con il caldo siamo stati molto competitivi nella gestione delle gomme durante la gara di Barcellona e spero che questa possa rimanere una nostra forza anche qui. Però al Red Bull Ring ci sono rettilinei molto lunghi e oggi la loro power unit è migliore della nostra, quindi credo che pagheremo qualcosa sotto questo aspetto”.
Leclerc arriva a Spielberg dopo un periodo complicato. Monaco, Canada e Barcellona hanno lasciato in eredità molti più rimpianti che punti, tra problemi tecnici e un feeling con la SF-26 che, per qualche settimana, sembrava essersi smarrito. “Se guardo alle ultime gare in modo obiettivo, Monaco e Barcellona sono andate molto peggio di quanto avrebbero dovuto, abbiamo avuto due problemi tecnici consecutivi che ci sono costati tanti punti. È anche vero che non mi sentivo a mio agio in macchina come all'inizio della stagione, ma a Barcellona ho ritrovato quelle sensazioni, e questo è sicuramente un aspetto positivo”.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Charles ha escluso che il diverso stato di forma rispetto al compagno di squadra possa dipendere dalla direzione intrapresa nello sviluppo della SF-26. Hamilton ha spiegato più volte di apprezzare una vettura alla cui evoluzione ha contribuito direttamente, ma Leclerc non vede divergenze all'interno della squadra.
“Non credo sia questo il motivo, non è che mi senta a disagio con questa macchina. A Montreal e soprattutto a Monaco abbiamo avuto problemi molto particolari che mi hanno fatto perdere un po' di fiducia, ma non nel pacchetto in sé. Queste monoposto permettono moltissima libertà di assetto e ciascuno può adattarle al proprio stile di guida. A Barcellona, grazie ad alcune modifiche, mi sono sentito decisamente meglio”.
Nonostante la vittoria di Hamilton abbia rilanciato le ambizioni Ferrari, Leclerc invita anche a non farsi trascinare troppo dall'entusiasmo. Per lui la crescita della squadra è evidente, soprattutto per il ritmo con cui da Maranello continuano ad arrivare aggiornamenti tecnici, ma il quadro può cambiare molto rapidamente.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Clive Mason / Getty Images
“Dall'inizio dell'anno abbiamo avuto più weekend con aggiornamenti che senza. È il segnale di quanto tutti stiano spingendo, e vedere che questi sviluppi funzionano in pista è molto positivo. Allo stesso tempo dobbiamo essere prudenti. Tre o quattro settimane fa avevamo un'immagine completamente diversa della nostra stagione. Quest'anno ogni aggiornamento può cambiare gli equilibri: puoi pensare di essere sulla strada giusta e ritrovarti improvvisamente a inseguire perché un altro team introduce un grosso pacchetto di novità".
Per questo motivo Leclerc preferisce non parlare ancora di mondiale. Il primo obiettivo resta molto più concreto: interrompere una serie di weekend complicati e tornare a raccogliere il potenziale mostrato dalla SF-26. “Adesso voglio semplicemente rimettere insieme un fine settimana pulito. Se riusciremo a ritrovare il nostro ritmo, allora potranno arrivare anche le vittorie. Al campionato penseremo più avanti”.
Condividi o salva questo articolo
F1 | La Ferrari gioca d'anticipo: in Austria con il motore dotato delle prime modifiche dell'ADUO
F1 | Ceccarelli: "Vasseur può aspettare, mentre Wolff non ha tempo: deve decidere le sue priorità"
F1 | Ferrari: con l'ADUO più benzina Shell ridurrà il gap di potenza dal motore Mercedes
F1 | Russell: "Siamo sorpresi da quante novità sta portando la Ferrari. Sono una vera minaccia"
F1 | Ferrari conferma il nuovo motore in Austria: "Un piccolo passo, ma la stagione si decide sul ritmo di sviluppo"
No, Ferrari non sta obbligando i clienti a comprare la Luce
Ultime notizie
WRC | Rally Acropoli: Ogier detta subito il ritmo e nella super speciale d'apertura
Ufficiale: la Moto3 diventerà un monomarca Yamaha a partire dal 2028
F1 | Mercedes W17: ecco l'immagine del nuovo diffusore senza le seghettature e le ogive
MotoGP | Acosta scherza sul futuro in Ducati con Marquez: "Non dobbiamo andare fuori a cena"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments