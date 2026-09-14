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F1 | Clamoroso Honda: Fukao nuovo F1 Project Leader per lanciare un motore nuovo più estremo

La Casa giapponese sostituisce Tetsushi Kakuda promuovendo al vertice una figura interna con l’intento di liberare delle energie fresche. Il marchio del Sol Levante non ha alcuna intenzione di lasciare i GP e non ha aspettato la fine del campionato per cambiare lo staff perché il 6 cilindri per il 2027 va rifatto. 

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Honda Power Unit Launch

Honda Power Unit Launch

La Honda non ha raggiunto gli obiettivi che si era data con il motore dotato di ADUO che ha fatto il suo debutto a Zandvoort sull’Aston Martin AMR26. E i vertici della Casa giapponese hanno deciso di intervenire senza aspettare la conclusione della stagione di F1, secondo la tradizione dei nipponici. 

Con un comunicato emesso a sorpresa lunedì dopo il GP di Spagna la Honda vuole dare un importante segno di cambiamento: Tetsushi Kakuda, F1 Project Leader in HRC, dal 1 ottobre lascerà il suo incarico a Yoichiro Fukao, Deputy Leader of the F1 Project e capo della divisione software, che viene promosso a nuovo responsabile del programma diventando Large Project Leader.  

Le voci che davano Lawrence Stroll in cerca di una nuova power unit per il 2028 devono aver allarmato il quartier generale della Honda. Il motore RA626H nonostante gli interventi concessi dalla FIA e che sono stati fatti al centro ricerche di Sakura non ha recuperato sull’unità endotermica il gap di potenza da Mercedes e Red Bul che era stato programmato, per cui è stato deliberato un cambio della guardia al vertice del reparto corse dedicato alla F1. 

Questo è il segnale più chiaro che la Honda non ha alcuna intenzione di mollare la presa: è rientrata in F1 dopo i quattro titoli vinti con Max Verstappen e la Red Bull e non ha alcuna voglia di abbandonare come più volte ha fatto nella sua storia nel mondo dei GP. 

Koji Watanabe, presidente e amministratore delegato di Honda Racing Corporation

Koji Watanabe, presidente e amministratore delegato di Honda Racing Corporation

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

L’intenzione, quindi, è di dare una... scossa allo staff tecnico nipponico: Yoichiro Fukao nuovo F1 Project Leader dovrebbe liberare delle energie all’interno dell’HRC. Il progetto della power unit 2026 era rimasto troppo legato alle conoscenze che erano state sviluppate sul 6 cilindri che è stato vincente, mentre non si era compreso che le nuove unità sono il frutto di scelte completamente diverse.  

Va riconosciuto alla Casa giapponese il merito di aver deciso di dare una sterzata decisa: il motore 2027, grazie alle facilitazioni permesse dalla Federazione Internazionale, deve rompere con l’unità che sta correndo con Fernando Alonso e Lance Stroll. Stando alle indiscrezioni dovrebbe essere completamente ridisegnata la testata per adottare soluzioni più spinte in camera di combustione, sfruttando meglio il potenziale dell’e-fuel fornito dall’ARAMCO.  

Yoichiro Fukao, inoltre, avrà il compito di intrattenere rapporti più stretti con Adrian Newey e gli ingegneri di Silverstone, intensificando una sinergia che finora non ha dato grandi risultati.

Ricordiamo che Andy Cowell, giubilato CEO di Aston Martin, era stato destinato a stringere i rapporti con Honda: l’inglese come manager della squadra di Silverstone non ha lasciato un grande segno, ma in quanto motorista ex Mercedes ha un’esperienza che non si può discutere, evidentemente a Sakura c’è chi non gli dato abbastanza ascolto.

La speranza è che il cambio della guardia in HRC liberi quelle energie che ai giapponesi certo non mancano, ma che forse sono rimaste a lungo bloccate... 

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