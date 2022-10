F1 | Red Bull: 7 milioni di multa e riduzione del 10% del tempo in galleria La FIA ha ufficializzato i termini dell'accordo raggiunto con la Red Bull relativamente alla violazione del Budget Cap della passata stagione. La squadra di Milton Keynes dovrà pagare una multa e vedrà ridotto il suo monte ore per il lavoro in galleria del vento.