F1 | Hamilton senza limiti: progetta un pluriennale con Mercedes

Carica lettore audio

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha rivelato in un'intervista rilasciata ad Austin ad alcuni media, tra cui Motorsport.com, che intende firmare un nuovo contratto di Formula 1 nei prossimi due mesi. L'attuale contratto di Hamilton con la Mercedes scade alla fine della stagione 2023, ma il pilota ha chiarito di voler continuare oltre, alla ricerca di un ottavo titolo mondiale da record.

Alla domanda di giovedì in Messico su quanto tempo pensa di rimanere in F1, Hamilton ha risposto: "Non mi pongo un limite, ad essere sincero. Ho intenzione di fare un accordo pluriennale con la mia squadra. Non so davvero cosa mi riserveranno i prossimi cinque anni, credo che stiamo ancora cercando di lavorarci su”.

“Ci sono un sacco di cose grandiose che stanno per essere messe in atto, ad esempio ho appena lanciato una società di produzione cinematografica questa settimana. Ma mi sento benissimo, sia nella mente che nel corpo. Penso che ci siano altre cose da realizzare insieme. Solo che non so per quanto tempo. Hamilton ha scherzato sul fatto che se l'ex compagno di squadra e rivale Fernando Alonso lasciasse la F1, "forse ci penserei due volte, perché allora sarei il pilota più vecchio!".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

A 37 anni, Hamilton ha mostrato pochi segni di rallentamento negli ultimi tempi, anche in una stagione difficile che ha visto la Mercedes faticare per poter lottare con Red Bull e Ferrari. Hamilton ha ancora tre gare da disputare quest'anno per evitare la prima stagione senza vittorie della sua carriera in F1, dopo aver pareggiato il record di Michael Schumacher di 15 stagioni con una vittoria nel 2021.

Per Hamilton è "difficile dire" quanto le difficoltà di quest'anno con la Mercedes abbiano influito sulla sua motivazione, ma ha chiarito che la sua passione e la sua determinazione a cambiare le cose restano forti come sempre. "Ogni anno devi chiederti cosa sei disposto a dare, [a] dare tanto se non di più di quando hai iniziato", ha detto Hamilton.

"Sei disposto a dedicare tutto il tuo tempo alla preparazione, all'allenamento, al lavoro con la squadra e ai risultati? Se c'è un momento in cui arrivo e mi limito a fare il passo più lungo della gamba, è allora che, in primo luogo, non appartengo a questo posto e non mi merito una posizione qui, e che dovrei fermarmi. Mi chiedo se sono in grado di farlo e se voglio farlo, e la risposta è sì. Ovviamente abbiamo un campionato da recuperare e mi piace la missione e la sfida con la mia squadra".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

Hamilton e la Mercedes hanno lavorato duramente nel corso della stagione per cercare di capire i problemi che hanno dovuto affrontare con la W13, in particolare il problema del propoising che ha dovuto affrontare nella prima parte dell'anno. Gli sviluppi del team hanno contribuito ad avvicinarlo alle posizioni di vertice, consentendo a Hamilton di sfiorare la vittoria lo scorso fine settimana ad Austin, per poi perdere contro Max Verstappen nelle fasi finali.

Hamilton ha riconosciuto il lavoro svolto da tutti i membri della Mercedes quest'anno, affermando che è stato "bellissimo vedere il viaggio che ognuno di noi ha fatto individualmente" e collettivamente come squadra. "Ci siamo uniti, abbiamo fatto quadrato, ci siamo avvicinati l'uno all'altro, siamo stati più aperti e, in una stanza davvero piena di uomini, abbiamo mostrato più spesso la nostra vulnerabilità", ha detto. "È stato un processo davvero interessante e sono grato di averne fatto parte. Non vedo l'ora che si torni al successo, che si riesca finalmente a vincere e a vincere il campionato. Tutti questi momenti difficili varranno la pena di essere vissuti".