F1 | Monza, Libere 1: ci sono due Ferrari davanti alle Mercedes

La Ferrari si presenta davanti ai suoi tifosi e piazza due F1-75 davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP d'Italia. Charles Leclerc è stato il più veloce con le gomme soft: il monegasco è arrivato a 1'22"410 con la rossa (con la nuova livrea celebrativa con richiamo al colore giallo delle origini) che è stata dedicata alla messa a punto della vettura per la qualifica.

Il principe, infatti, disponeva della beam wing con un solo profilo, mentre Carlos Sainz ha ottenuto il secondo tempo a 77 millesimi dal compagno di squadra con una configurazione della F1-75 diverso. Lo spagnolo, infatti, ha iniziato la sessione nella veste con cui aveva corso in Olanda: il primo run lo ha effettuato con il fondo più recente, mentre dopo una sosta piuttosto lunga è passato alla versione precedente con le bocche dei canali Venturi più grandi.

La Ferrari ha mostrato un buon adattamento della F1-75 alla pista di Monza: ora i tecnici di Maranello avranno il tempo per varificare i dati per decidere su quale assetto aerodinamico continuare il weekend per cercare di regalare qualche emozione ai supporter del Cavallino.

Max Verstappen è solo quinta nella lista dei tempi: l'olandese ha avuto una sessione un po' travagliata all'inizio perché il flap mobile molto scarico ha cominciato a sbarbagliare quando era aperto. I meccanici lo hanno smontato e gli hanno affibiato un profilo più carico che era stato affidato a Sergio Perez.

Verstappen ha trovato il traffico della McLaren di Lando Norris nel giro secco e si è dovuto accontentare di un tempo di 1'22"840 che gli vale la quinta posizione nella lista dei tempi a oltre quattro decimi dalla rossa. La prestazione della RB18 non è, quindi, giudicabile, anche se la Ferrari è parsa in ordine, competitiva anche nel raggiungere delle velocità massime alte (341 km/h Verstappen, 340 le rosse).

Max ha effettuato un long run di 11 giri con tempi molto costanti: il team di Milton Keynes lavora per la gara, ben sapendo che il campione del mondo sconterà una penalizzazione di 5 posizioni in griglia per la sostituzione del motore termico.

E, allora, dietro alle Ferrari sono spuntate le Mercedes con George Russell terzo a 279 millesimi da Charles, mentre Lewis Hamilton è riuscito a stare davanti di un pelo a Verstappen con un margine di 421 millesimi. La W13 doveva essere in crisi sullo Stradale e, invece, per ora sembra riuscire a difendersi nella veste a basso carico.

In evidenza anche l'Alpine capace di piazzare Esteban Ocon al sesto posto e Fernando Alonso ottavo: i due compagni sono separati da 24 millesimi, segno che la A522 ha trovato un terreno congeniale alle sue caratteristiche.

La top 10 è completata da Yuki Tsunoda con l'Alphatauri ottava e da Valtteri Bottas nono con l'Alfa Romeo e Daniel Ricciardo decimo con la McLaren. I primidue piloti saranno penalizzati in gara: il giapponese dovrà cedere 10 posizioni perché con la quinta reprimenda rimediata a Zandvoort scatta l'automatica punizione.

Il finlandese, invece, deve fare i conti con la fragilità del motore Ferrari e utilizza una power unit fresca, mentre l'australiano ha lavorato per il giro secco, mentre Lando Norris, 16esimo con la seconda MCL36 si è dedicato a preparare la gara.

Positiva la prestazione di Alexander Albon 11esimo con la Williams, mentre Nicholas Latifi resta abbonato all'ultimo posto della lista dei tempi. Guanyu Zhou è 12esimo con l'altra C42 davanti a Pierre Gasly: il francese è sceso in pista con l'AT03 anche se ieri aveva avuto dei problemi intestinali e non si era presentato in autodromo per gli incontri media.

I tempi di Sergio Perez sono relativi: il messicano ha rilevato l'ala di Max che dà problemi alle alte velocità e si è messo a disposizione dei tecnici per cercare di risolvere il guaio. Le sue prestazioni, quindi, sono state condizionate non per colpa sua.

In difficoltà l'Aston Martin con Lance Stroll in 15esima piazza, mentre sulla vettura di Sebastian Vettel è salito Nick Devries, che effettua una delle due sessioni obbligatorie per i piloti rookie. Nick è stato chiamato a fare molte prove aerodinamiche (all'inizio ha girato con un enorme rastrello di sensori) e solo nel finale gli hanno montato le gomme soft.

La Haas ha permesso a Antonio Giovinazzi di tornare in F1: il pugliese ha rilevato Mick Schumacher ed è arrivato a quattro decimi dal titolare Kevin Magnussen pur essendo un pilota con poca dimestichezza con le monoposto a effetto suolo. Non ha cetrto demeritato...