F1 | Monaco, Libere 3: Leclerc è imprendibile, lo sfida Verstappen

Charles Leclerc non vuole lasciare nemmeno le briciole agli avversari nella gara di casa: il monegasco è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del GP di Monaco con il tempo di 1'11"369 dettando il passo per tutto il turno. Il ferrarista ha trovato un incredibile feeling con la pista e un perfetto bilanciamento della SF-24. Solo alla conclusione dell'ora Max Verstappen si è avvicinato alla rossa, probabilmente dopo aver utilizzato una mappa di motore Honda più spinta.

La sfida per la pole position sembra una partita chiusa a questi due che hanno un passo da qualifica decisamente superiore al resto del gruppo. Leclerc ha trovato un feeling perfetto con le strade di casa che gli hanno perdonato una sfioratina innocua. Al terzo posto c'è Lewis Hamilton con la Mercedes: il sette volte campione del mondo con 1'11"710 è a 341 millesimi da Leclerc. E' interessante notare che George Russell è sesto a sei decimi con un nuovo muso e un'ala anteriore diversa che si richiama di più ai concetti dello scorso anno. La squadra di Brackley dispone solo di un elemento, ma vuole trovare la chiave della mancanza di competitività della W15. L'inglese oserà l'utilizzo di questa soluzione anche in qualifica?

Al quarto posto spunta Oscar Piastri con la McLaren: l'australiano kascia mezzo secondo a Leclerc ed è insidiato da Sergio Perez che è risalito a un paio di decimi dall'olandese solo quando la Honda gli ha aperto la centralia.

Ci si aspettava di più da Carlos Sainz solo sesto con l'altra Ferrari: lo spagnolo ha rinunciato alla battaglia finale quando la pista è andata gommandosi, ma i sei decimi da Charles restano troppi lo stesso. Il madrileno si è tenuto 9 millesimi per stare davanti a Lando Norris meno brillante del previsto con la McLaren colorata di giallo e verde in onore di Ayrton Senna.

E a ridosso della McLaren si è portato Yuki Tsunoda con la Racing Bull: il giapponese è nono davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso al margine della Top-10. Ha respirato aria di... casa Pierre Gasly con l'Alpine alleggerita: il francese è 11esimo davanti a un volitivo Alexander Albon con Williams. Seguono le due Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen separate di 24 millesimi

Lance Stroll non ha impressionato con la seconda "verdona" relegata in 15esima piazza davanti alla Alpine di Esteban Ocon e alla Williams di Logan Sargeant.

Male Daniel Ricciardo sulla pista nella quale ha ottenuto i risultati più prestigiosi: l'australiano becca otto decimia Tsunoda e sprofonda in 18esima posizione davanti alle due Sauber in crisiiù che mai. Il cinese Zhou precede Bottas chè senza tempo per un incidente.

La Sauber, infatti, provoca una seconda bandiera rossa dopo quella di Guany Zhou di ieri: il cinese aveva picchiato alla Saint Devote, mentre Valtteri Bottas ha rimbalzato sulle barriere dell'uscita della seconda delle Piscine. Il finlandese sbatte prima con la ruota posteriore e poi per effetto del "rimbalzo" ha urtato con quella anteriore, rompendo il braccio dello sterzo. La monoposto verde, priva di controllo anteriore, si è fermata alla Rascasse. Inevitabile l'esposizione della bandiera rossa perché le altre vetture non riuscivano a raggiungere i box per la C44 in mezzo alla careggiata.