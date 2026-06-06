F1 | Monaco, Libere 3: Antonelli è super e mette in riga le Ferrari

Dopo due doppiette Ferrari nella giornata di ieri, è arrivata la risposta di Mercedes e del leader del Mondiale. Andrea Kimi Antonelli ha firmato il miglior tempo nel terzo e ultimo turno di prove libere del Gran Premio di Monaco, iscrivendosi di diritto nell'elenco dei favoriti per la lotta alla pole che andrà in scena questo pomeriggio.

Il bolognese ha fermato il cronometro in 1'12"720, risultando per altro l'unico pilota della sessione nel riuscire ad abbattere il muro dell'1'13".

Mercedes, dopo le difficoltà incontrate nelle Libere 2 di ieri pomeriggio, ha fatto marcia indietro per ciò che riguarda gli assetti, tornando alle impostazioni scelte e usate nel primo turno. Questo ha evidentemente giovato alle W17, con Antonelli che è stato in grado di battere le mattatrici del venerdì.

Dietro la W17 numero 12, infatti, troviamo le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Entrambe le SF-26 sono staccate di 3 decimi da Kimi, e tra loro c'è un gap esiguo: appena 4 millesimi di secondo in favore del monegasco.

Sul giro secco le Rosse non sono riuscite a fare il passo avanti auspicato ieri sera da Vasseur (oggi sostituito al muretto da Jerome D'Ambrosio), ma risultano le uniche, vere rivali di un Antonelli in grande sintonia con la pista monegasca.

George Russell ha chiuso quarto, ma staccato di oltre 7 decimi di secondo rispetto al crono firmato dal compagno di squadra. Dietro di lui troviamo la prima Red Bull, quella del solito Max Verstappen a 9 decimi di secondo e, successivamente, la McLaren di Oscar Piastri, ultima monoposto ad avere denotato un distacco inferiore al secondo rispetto ad Antonelli.

Audi si dimostra ancora una monoposto dall'ottimo telaio. Gabriel Bortoleto è settimo a 1"1 da Antonelli, mentre Nico Hulkenberg ha completato la Top 10 a 1"3 dal bolognese. Tra le R26 ci sono anche la seconda Red Bull, quella di Isack Hadjar, e la McLaren di Lando Norris, nono davanti a Hulkenberg.

Haas è andata incontro a un turno in chiaroscuro. Esteban Ocon ha colto l'11esimo tempo, mentre per Oliver Bearman la mattinata non è andata affatto bene. Il pilota della Haas ha innescato l'unica bandiera rossa del terzo turno di libere a causa di un incidente sulla salita che porta dalla Sainte Devote al Casino. Bearman si è trovato fuori traiettoria la Mercedes di George Russell che procedeva lentamente. Il britannico ha voluto comunque superare la Mercedes del connazionale, finendo però sullo sporco. Quando è andato in frenata ha perso la vettura, finendo contro le barriere esterne e rovinando l'ala posteriore così come - probabilmente - la sospensione posteriore destra.

Tra le due Haas, in 12esima posizione, ecco l'Alpine di Pierre Gasly, oggi più in palla rispetto a Franco Colapinto (solo 18esimo), mentre dietro le VF-26 ecco Liam Lawson con la prima Racing Bulls. Il team faentino non sembra in grado di poter lottare per la Top 10, infatti anche Arvid Lindblad è stato piuttosto lento, tanto da chiudere 176esimo a 2"1 da Antonelli.

In questa sessione non hanno brillato nemmeno le Williams, con Carlos Sainz e Alexander Albon rispettivamente 15esimo e 16esimo. Per ciò che riguarda la lotta per le ultime posizioni, Sergio Perez è riuscito a mettere la sua Cadillac al 19esimo posto, ovvero davanti alla vettura gemella di Valtteri Bottas (21esima) e le due Aston Martin AMR26 di Lance Stroll (20esimo) e di Fernando Alonso, ultima a 3 secondi e mezzo dal crono di riferimento del turno.