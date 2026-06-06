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F1 | Monaco, Libere 3: Antonelli è super e mette in riga le Ferrari

Kimi piazza il miglior tempo nelle Libere 3 di Monaco e manda un segnale alle Ferrari, che chiudono seconda e terza. Russell quarto a 7 decimi, poi Verstappen.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dopo due doppiette Ferrari nella giornata di ieri, è arrivata la risposta di Mercedes e del leader del Mondiale. Andrea Kimi Antonelli ha firmato il miglior tempo nel terzo e ultimo turno di prove libere del Gran Premio di Monaco, iscrivendosi di diritto nell'elenco dei favoriti per la lotta alla pole che andrà in scena questo pomeriggio.

Il bolognese ha fermato il cronometro in 1'12"720, risultando per altro l'unico pilota della sessione nel riuscire ad abbattere il muro dell'1'13". 

Mercedes, dopo le difficoltà incontrate nelle Libere 2 di ieri pomeriggio, ha fatto marcia indietro per ciò che riguarda gli assetti, tornando alle impostazioni scelte e usate nel primo turno. Questo ha evidentemente giovato alle W17, con Antonelli che è stato in grado di battere le mattatrici del venerdì.

Dietro la W17 numero 12, infatti, troviamo le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Entrambe le SF-26 sono staccate di 3 decimi da Kimi, e tra loro c'è un gap esiguo: appena 4 millesimi di secondo in favore del monegasco.

Sul giro secco le Rosse non sono riuscite a fare il passo avanti auspicato ieri sera da Vasseur (oggi sostituito al muretto da Jerome D'Ambrosio), ma risultano le uniche, vere rivali di un Antonelli in grande sintonia con la pista monegasca.

George Russell ha chiuso quarto, ma staccato di oltre 7 decimi di secondo rispetto al crono firmato dal compagno di squadra. Dietro di lui troviamo la prima Red Bull, quella del solito Max Verstappen a 9 decimi di secondo e, successivamente, la McLaren di Oscar Piastri, ultima monoposto ad avere denotato un distacco inferiore al secondo rispetto ad Antonelli.

Audi si dimostra ancora una monoposto dall'ottimo telaio. Gabriel Bortoleto è settimo a 1"1 da Antonelli, mentre Nico Hulkenberg ha completato la Top 10 a 1"3 dal bolognese. Tra le R26 ci sono anche la seconda Red Bull, quella di Isack Hadjar, e la McLaren di Lando Norris, nono davanti a Hulkenberg.

Haas è andata incontro a un turno in chiaroscuro. Esteban Ocon ha colto l'11esimo tempo, mentre per Oliver Bearman la mattinata non è andata affatto bene. Il pilota della Haas ha innescato l'unica bandiera rossa del terzo turno di libere a causa di un incidente sulla salita che porta dalla Sainte Devote al Casino. Bearman si è trovato fuori traiettoria la Mercedes di George Russell che procedeva lentamente. Il britannico ha voluto comunque superare la Mercedes del connazionale, finendo però sullo sporco. Quando è andato in frenata ha perso la vettura, finendo contro le barriere esterne e rovinando l'ala posteriore così come - probabilmente - la sospensione posteriore destra.

Tra le due Haas, in 12esima posizione, ecco l'Alpine di Pierre Gasly, oggi più in palla rispetto a Franco Colapinto (solo 18esimo), mentre dietro le VF-26 ecco Liam Lawson con la prima Racing Bulls. Il team faentino non sembra in grado di poter lottare per la Top 10, infatti anche Arvid Lindblad è stato piuttosto lento, tanto da chiudere 176esimo a 2"1 da Antonelli.

In questa sessione non hanno brillato nemmeno le Williams, con Carlos Sainz e Alexander Albon rispettivamente 15esimo e 16esimo. Per ciò che riguarda la lotta per le ultime posizioni, Sergio Perez è riuscito a mettere la sua Cadillac al 19esimo posto, ovvero davanti alla vettura gemella di Valtteri Bottas (21esima) e le due Aston Martin AMR26 di Lance Stroll (20esimo) e di Fernando Alonso, ultima a 3 secondi e mezzo dal crono di riferimento del turno.

FP3

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 22

1'12.720

   S 165.198
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 32

+0.327

1'13.047

 0.327 S 164.458
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 30

+0.331

1'13.051

 0.004 S 164.449
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.763

1'13.483

 0.432 S 163.482
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 23

+0.942

1'13.662

 0.179 S 163.085
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.978

1'13.698

 0.036 S 163.005
7 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.100

1'13.820

 0.122 S 162.736
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 25

+1.157

1'13.877

 0.057 S 162.610
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+1.286

1'14.006

 0.129 S 162.327
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.330

1'14.050

 0.044 S 162.230
11 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 24

+1.558

1'14.278

 0.228 S 161.732
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 26

+1.616

1'14.336

 0.058 S 161.606
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+1.760

1'14.480

 0.144 S 161.294
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 18

+1.767

1'14.487

 0.007 S 161.279
15 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 27

+1.867

1'14.587

 0.100 S 161.062
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.081

1'14.801

 0.214 S 160.602
17 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+2.198

1'14.918

 0.117 S 160.351
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 19

+2.225

1'14.945

 0.027 S 160.293
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 21

+2.459

1'15.179

 0.234 S 159.794
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 17

+2.731

1'15.451

 0.272 S 159.218
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 26

+2.847

1'15.567

 0.116 S 158.974
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 22

+3.201

1'15.921

 0.354 S 158.232
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