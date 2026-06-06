F1 | GP di Monaco: Pirelli indica la strategia ideale per sfruttare le gomme in qualifica. Ecco qual è

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole capolavoro che ha sorpreso il paddock

Formula 1
Monaco
F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole capolavoro che ha sorpreso il paddock

F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

Formula 1
Monaco
F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero

F1 | Russell 6° e deluso: "Ora non funziona nulla. Questa vettura non tira fuori il meglio di me"

Formula 1
Monaco
F1 | Russell 6° e deluso: "Ora non funziona nulla. Questa vettura non tira fuori il meglio di me"

F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

MotoGP | Bagnaia: "Abbiamo fatto un passo avanti in termini di feeling, ma non di risultato"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Bagnaia: "Abbiamo fatto un passo avanti in termini di feeling, ma non di risultato"

MotoGP | Martin sconsolato: "Solo nel primo settore perdo tre o quattro decimi al giro"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Martin sconsolato: "Solo nel primo settore perdo tre o quattro decimi al giro"
Ultime notizie
Formula 1 Monaco

F1 | GP di Monaco: Pirelli indica la strategia ideale per sfruttare le gomme in qualifica. Ecco qual è

Il basso degrado degli pneumatici, il traffico e la necessità di tenere le gomme nella giusta finestra d'utilizzo indurrà a seguire una strategia precisa tra Q1, Q2 e Q3 per tutte le monoposto.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ormai è chiaro da anni, se non da interi decenni: la qualifica è il momento più importante - per non dire cruciale - di tutto il fine settimana del Gran Premio di Monaco.

Per questo motivo nei tre turni di prove libere svolti tra ieri e oggi, tutti i team hanno provato diverse opzioni riguardo la preparazione degli pneumatici per il giro veloce, che dovrà poi essere portato in qualifica questo pomeriggio.

C'è chi ha fatto più giri di preparazione per fare uno o due tentativi. Chi, invece, ha caricato più benzina del solito per fare un solo giro di preparazione e alcuni giri lanciati consecutivi, anche approfittando dell'impatto minore della MGU-K sul giro secco e, ovviamente, nel recupero dell'energia.

In tal senso ha parlato Simone Berra di Pirelli, dando un quadro completo di ciò che dovremmo vedere in qualifica oggi pomeriggio e di quale strategia i team adotteranno per mettere le gomme nella giusta finestra d'utilizzo per sfruttarle al meglio nel turno più importante del fine settimana monegasco.

"Ciò che sarà determinante è la preparazione degli pneumatici durante l'out lap. Ovviamente abbiamo visto approcci diversi: le squadre hanno fatto alcuni esperimenti, per così dire, ma credo che per tutte le mescole sia stato molto vantaggioso effettuare un giro di preparazione prima di spingere. In alcuni casi abbiamo visto anche piloti tentare due giri lanciati consecutivi".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Questo serve, diciamo, ad aiutare il mantenimento degli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento. Non abbiamo osservato un degrado significativo tra il primo e il secondo giro lanciato e alcune squadre sono persino riuscite a migliorarsi nel secondo tentativo. Per questo penso che in qualifica i team probabilmente caricheranno un po’ più di carburante sulle vetture e cercheranno di restare in pista il più a lungo possibile".

Secondo quanto osservato da Pirelli, nel giro di preparazione sarà fondamentale bilanciare bene i due assi. La parte più complessa sarà portare nella giusta temperatura l'asse anteriore e a Monaco non è una cosa facile. Il traffico e le caratteristiche della pista saranno elementi di disturbo in tal senso.

"Per quanto riguarda il giro di preparazione, si tratta di bilanciare i due assi. Ovviamente con le nuove coperture termiche di cui abbiamo parlato nelle ultime gare, che dissipano molto il calore, anche l'asse posteriore deve essere mantenuto nella corretta finestra di utilizzo. In pratica, bisogna lavorare su entrambi gli assi".

"Detto questo, è molto più facile portare in temperatura il posteriore rispetto all’anteriore. È sempre una questione di trovare il giusto equilibrio e fare in modo che entrambi gli assi forniscano il massimo della prestazione. Questa sarà probabilmente la sfida più difficile per le squadre in qualifica".

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Oscar Piastri, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Oscar Piastri, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"A Monaco è sempre complicato perché il traffico e le caratteristiche del circuito non aiutano. Non ci sono curve ad alta velocità, quindi è davvero difficile generare temperatura negli pneumatici. Per l’asse posteriore ci sono le fasi di trazione, che aiutano parecchio, ma in alcuni casi non sono sufficienti".

"Se si esce dai box con temperature troppo basse, si inizia a perdere il posteriore. In alcuni casi si osservano improvvisi sovrasterzi. Inoltre si genera temperatura soltanto nello strato superficiale della gomma e non nella sua struttura interna, il che non è l’ideale. Se il posteriore non è correttamente nella finestra di temperatura, non si riesce a generare il giusto livello di aderenza".

Come detto, il traffico sarà un fattore da tenere in considerazione sia sul giro di preparazione che su quello o quelli lanciati. Ecco perché i team dovrebbero tutti convergere sulla stessa strategia: imbarcare più benzina per fare un giro di preparazione e più giri veloci consecutivi, sfruttando il degrado quasi assente garantito dalla pista di Monte-Carlo (per altro recentemente asfaltata in più tratti). 

"Anche il traffico avrà un effetto importante. Quest’anno ci sono due vetture in più, quindi sarà molto più complicato trovare aria pulita per ottenere il miglior tempo sul giro. Sarà tutto fondamentale: temperature degli pneumatici, traffico, trovare la giusta finestra di utilizzo, fare un giro di preparazione, provare due giri lanciati consecutivi. Le squadre cercheranno quindi di allungare il più possibile gli stint".

"Un altro fattore che conosciamo bene è la fiducia del pilota. Giro dopo giro aumentano la loro confidenza, arrivano molto vicini ai muri e per questo preferiscono restare in pista e trovare il limite piuttosto che rientrare ai box per montare nuovi set di gomme".

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Monaco, Libere 3: Antonelli è super e mette in riga le Ferrari
Prossimo Articolo LIVE Formula 1 | Gran Premio di Monaco, Qualifiche

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

F1 | Monaco, Libere 3: Antonelli è super e mette in riga le Ferrari

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Monaco, Libere 3: Antonelli è super e mette in riga le Ferrari

Ultime notizie

F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole capolavoro che ha sorpreso il paddock

Formula 1
Monaco
F1 | Antonelli conquista Monaco: la pole capolavoro che ha sorpreso il paddock

F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

Formula 1
Monaco
F1 | D'Ambrosio: "Non posso dire che siamo felici, ma abbiamo dimostrato di poter lottare per la pole"

MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero