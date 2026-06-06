F1 | GP di Monaco: Pirelli indica la strategia ideale per sfruttare le gomme in qualifica. Ecco qual è

Ormai è chiaro da anni, se non da interi decenni: la qualifica è il momento più importante - per non dire cruciale - di tutto il fine settimana del Gran Premio di Monaco.

Per questo motivo nei tre turni di prove libere svolti tra ieri e oggi, tutti i team hanno provato diverse opzioni riguardo la preparazione degli pneumatici per il giro veloce, che dovrà poi essere portato in qualifica questo pomeriggio.

C'è chi ha fatto più giri di preparazione per fare uno o due tentativi. Chi, invece, ha caricato più benzina del solito per fare un solo giro di preparazione e alcuni giri lanciati consecutivi, anche approfittando dell'impatto minore della MGU-K sul giro secco e, ovviamente, nel recupero dell'energia.

In tal senso ha parlato Simone Berra di Pirelli, dando un quadro completo di ciò che dovremmo vedere in qualifica oggi pomeriggio e di quale strategia i team adotteranno per mettere le gomme nella giusta finestra d'utilizzo per sfruttarle al meglio nel turno più importante del fine settimana monegasco.

"Ciò che sarà determinante è la preparazione degli pneumatici durante l'out lap. Ovviamente abbiamo visto approcci diversi: le squadre hanno fatto alcuni esperimenti, per così dire, ma credo che per tutte le mescole sia stato molto vantaggioso effettuare un giro di preparazione prima di spingere. In alcuni casi abbiamo visto anche piloti tentare due giri lanciati consecutivi".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Questo serve, diciamo, ad aiutare il mantenimento degli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento. Non abbiamo osservato un degrado significativo tra il primo e il secondo giro lanciato e alcune squadre sono persino riuscite a migliorarsi nel secondo tentativo. Per questo penso che in qualifica i team probabilmente caricheranno un po’ più di carburante sulle vetture e cercheranno di restare in pista il più a lungo possibile".

Secondo quanto osservato da Pirelli, nel giro di preparazione sarà fondamentale bilanciare bene i due assi. La parte più complessa sarà portare nella giusta temperatura l'asse anteriore e a Monaco non è una cosa facile. Il traffico e le caratteristiche della pista saranno elementi di disturbo in tal senso.

"Per quanto riguarda il giro di preparazione, si tratta di bilanciare i due assi. Ovviamente con le nuove coperture termiche di cui abbiamo parlato nelle ultime gare, che dissipano molto il calore, anche l'asse posteriore deve essere mantenuto nella corretta finestra di utilizzo. In pratica, bisogna lavorare su entrambi gli assi".

"Detto questo, è molto più facile portare in temperatura il posteriore rispetto all’anteriore. È sempre una questione di trovare il giusto equilibrio e fare in modo che entrambi gli assi forniscano il massimo della prestazione. Questa sarà probabilmente la sfida più difficile per le squadre in qualifica".

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Oscar Piastri, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"A Monaco è sempre complicato perché il traffico e le caratteristiche del circuito non aiutano. Non ci sono curve ad alta velocità, quindi è davvero difficile generare temperatura negli pneumatici. Per l’asse posteriore ci sono le fasi di trazione, che aiutano parecchio, ma in alcuni casi non sono sufficienti".

"Se si esce dai box con temperature troppo basse, si inizia a perdere il posteriore. In alcuni casi si osservano improvvisi sovrasterzi. Inoltre si genera temperatura soltanto nello strato superficiale della gomma e non nella sua struttura interna, il che non è l’ideale. Se il posteriore non è correttamente nella finestra di temperatura, non si riesce a generare il giusto livello di aderenza".

Come detto, il traffico sarà un fattore da tenere in considerazione sia sul giro di preparazione che su quello o quelli lanciati. Ecco perché i team dovrebbero tutti convergere sulla stessa strategia: imbarcare più benzina per fare un giro di preparazione e più giri veloci consecutivi, sfruttando il degrado quasi assente garantito dalla pista di Monte-Carlo (per altro recentemente asfaltata in più tratti).

"Anche il traffico avrà un effetto importante. Quest’anno ci sono due vetture in più, quindi sarà molto più complicato trovare aria pulita per ottenere il miglior tempo sul giro. Sarà tutto fondamentale: temperature degli pneumatici, traffico, trovare la giusta finestra di utilizzo, fare un giro di preparazione, provare due giri lanciati consecutivi. Le squadre cercheranno quindi di allungare il più possibile gli stint".

"Un altro fattore che conosciamo bene è la fiducia del pilota. Giro dopo giro aumentano la loro confidenza, arrivano molto vicini ai muri e per questo preferiscono restare in pista e trovare il limite piuttosto che rientrare ai box per montare nuovi set di gomme".