MotoGP | Honda apre il suo nuovo corso e annuncia l'ingaggio di Fabio Quartararo dal 2027

Honda HRC aveva bisogno di un nuovo cavallo di razza dopo aver perso Marc Marquez ormai 3 anni fa. Fabio Quartararo necessitava di cambiare aria per ritrovare serenità e tornare a pensare solo ed esclusivamente a portare al limite un prototipo di MotoGP. Tutto questo ha avuto un epilogo scontato, con le parti in questione che hanno trovato un accordo per cercare la reciproca soddisfazione nella collaborazione appena sottoscritta.

Come anticipato ormai diversi mesi fa da Motorsport.com, Honda HRC ha finalmente annunciato l'ingaggio di Fabio Quartararo per le prossime due stagioni di MotoGP, ovvero quella 2027 e quella successiva, la 2028.

Per la Casa giapponese inizierà così una nuova era. Non solo il passaggio dalla 1000 alla 850cc, ma anche una nuova coppia piloti e, soprattutto, un nuovo pilota di riferimento.

Quartararo andrà a prendere il posto di Joan Mir, a sua volta promesso sposo del team Gresini Ducati proprio a partire dal prossimo anno. Insomma, una rivoluzione in piena regola, con Quartararo che inizierà così la sua seconda, grande avventura in MotoGP dopo 8 anni in cui ha difeso il marchio della Yamaha.

Il centauro nativo di Nizza ha esordito nella classe maggiore del Motomondiale nel 2019, quando venne ingaggiato dal team Petronas Yamaha SRT cogliendo per altro ben 7 podi. Il secondo anno con il team privato malese è stato ancora più soddisfacente grazie a 3 vittorie. La prima vittoria in MotoGP è arrivata al Gran Premio di Spagna, svolto a Jerez de la Frontera.

Nel 2020, poi, è arrivato l'anno più importante della carriera di Fabio. Per prima cosa il passaggio dal team Petronas al team ufficiale Yamaha Factory. Poi, ecco la soddisfazione sportiva più grande della sua vita: il primo e a oggi l'unico titolo iridato della sua carriera nella massima serie sportiva dedicata alle 2 ruote.

Quartararo ha vinto il titolo Mondiale con 5 vittorie e 10 podi, per un totale di 278 punti. Un trionfo. A quel punto sembrava ormai tutto in discesa per lui. Invece, dopo aver perso il titolo iridato l'anno successivo contro un Pecco Bagnaia che riuscì a compiere una rimonta eccellente, dal 2023 ha dovuto affrontare la crisi tecnica della Yamaha.

La Casa giapponese, infatti, ha perso rapidamente competitività, vedendo Ducati, Aprilia, KTM e anche i loro team privati superarla e prendere sempre più margine. Cosa che ha fatto anche Honda recentemente. E forse anche questo, oltre al ricco stipendio che andrà a percepire, ha fatto la differenza, portandolo ad accettare una nuova sfida.