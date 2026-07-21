Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

La Fiat Grande Panda cambia nome (in Brasile): ecco perché

Prodotto
Motor1.com Italia
La Fiat Grande Panda cambia nome (in Brasile): ecco perché

MotoGP | Il paradosso di Jorge Martin: è il leader pur essendo il pilota con più cadute!

MotoGP
MotoGP | Il paradosso di Jorge Martin: è il leader pur essendo il pilota con più cadute!

F1 | La nuova Aston Martin è la chiave del mercato piloti 2027

Formula 1
Belgio
F1 | La nuova Aston Martin è la chiave del mercato piloti 2027

MotoGP | Honda apre il suo nuovo corso e annuncia l'ingaggio di Fabio Quartararo dal 2027

MotoGP
MotoGP | Honda apre il suo nuovo corso e annuncia l'ingaggio di Fabio Quartararo dal 2027

F1 | McLaren, il 7° posto è un verdetto bugiardo: a Spa si è visto un super Norris e la miglior MCL40 dell'anno

Formula 1
Belgio
F1 | McLaren, il 7° posto è un verdetto bugiardo: a Spa si è visto un super Norris e la miglior MCL40 dell'anno

MotoGP | Honda annuncia l'ingaggio di David Alonso

MotoGP
MotoGP | Honda annuncia l'ingaggio di David Alonso

MotoGP | Brivio esclusivo: "Con Trackhouse ci ponemmo obiettivi che sembravano irrealistici. E invece..."

MotoGP
MotoGP | Brivio esclusivo: "Con Trackhouse ci ponemmo obiettivi che sembravano irrealistici. E invece..."

Ferrari Challenge | Paulet, Valint e Kirchmayr vittoriosi a Portimão

Ferrari Challenge
Ferrari Challenge | Paulet, Valint e Kirchmayr vittoriosi a Portimão
Ultime notizie
MotoGP

MotoGP | Honda apre il suo nuovo corso e annuncia l'ingaggio di Fabio Quartararo dal 2027

Dopo l'anticipazione di Motorsport.com, oggi è arrivata la tanto attesa conferma. Honda HRC ha annunciato l'ingaggio di Fabio Quartararo per le prossime 2 stagioni di MotoGP. Il francese sarà la punta di diamante della Casa giapponese dal 2027.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Honda HRC aveva bisogno di un nuovo cavallo di razza dopo aver perso Marc Marquez ormai 3 anni fa. Fabio Quartararo necessitava di cambiare aria per ritrovare serenità e tornare a pensare solo ed esclusivamente a portare al limite un prototipo di MotoGP. Tutto questo ha avuto un epilogo scontato, con le parti in questione che hanno trovato un accordo per cercare la reciproca soddisfazione nella collaborazione appena sottoscritta.

Come anticipato ormai diversi mesi fa da Motorsport.com, Honda HRC ha finalmente annunciato l'ingaggio di Fabio Quartararo per le prossime due stagioni di MotoGP, ovvero quella 2027 e quella successiva, la 2028. 

Per la Casa giapponese inizierà così una nuova era. Non solo il passaggio dalla 1000 alla 850cc, ma anche una nuova coppia piloti e, soprattutto, un nuovo pilota di riferimento. 

Quartararo andrà a prendere il posto di Joan Mir, a sua volta promesso sposo del team Gresini Ducati proprio a partire dal prossimo anno. Insomma, una rivoluzione in piena regola, con Quartararo che inizierà così la sua seconda, grande avventura in MotoGP dopo 8 anni in cui ha difeso il marchio della Yamaha.

Il centauro nativo di Nizza ha esordito nella classe maggiore del Motomondiale nel 2019, quando venne ingaggiato dal team Petronas Yamaha SRT cogliendo per altro ben 7 podi. Il secondo anno con il team privato malese è stato ancora più soddisfacente grazie a 3 vittorie. La prima vittoria in MotoGP è arrivata al Gran Premio di Spagna, svolto a Jerez de la Frontera.

Nel 2020, poi, è arrivato l'anno più importante della carriera di Fabio. Per prima cosa il passaggio dal team Petronas al team ufficiale Yamaha Factory. Poi, ecco la soddisfazione sportiva più grande della sua vita: il primo e a oggi l'unico titolo iridato della sua carriera nella massima serie sportiva dedicata alle 2 ruote.

Quartararo ha vinto il titolo Mondiale con 5 vittorie e 10 podi, per un totale di 278 punti. Un trionfo. A quel punto sembrava ormai tutto in discesa per lui. Invece, dopo aver perso il titolo iridato l'anno successivo contro un Pecco Bagnaia che riuscì a compiere una rimonta eccellente, dal 2023 ha dovuto affrontare la crisi tecnica della Yamaha.

La Casa giapponese, infatti, ha perso rapidamente competitività, vedendo Ducati, Aprilia, KTM e anche i loro team privati superarla e prendere sempre più margine. Cosa che ha fatto anche Honda recentemente. E forse anche questo, oltre al ricco stipendio che andrà a percepire, ha fatto la differenza, portandolo ad accettare una nuova sfida.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Honda annuncia l'ingaggio di David Alonso

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

Verstappen sarcastico sul primo giro a Spa e sulle PU: "Benvenuti nella F1 2026. Può essere una giungla"

Formula 1
Formula 1
Belgio
Verstappen sarcastico sul primo giro a Spa e sulle PU: "Benvenuti nella F1 2026. Può essere una giungla"

F1 | Piastri non ci sta: "Leclerc? Fortunati a evitare un grave incidente. Una situazione non positiva per le corse"

Formula 1
Formula 1
Belgio
F1 | Piastri non ci sta: "Leclerc? Fortunati a evitare un grave incidente. Una situazione non positiva per le corse"

F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Ungheria

Formula 1
Formula 1
Ungheria
F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Ungheria
More from
Honda HRC

MotoGP | Honda affida a Christian Pupulin l'adattamento di Fabio Quartararo

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Honda affida a Christian Pupulin l'adattamento di Fabio Quartararo

MotoGP | Bulega e Ducati i più veloci nel test a Barcellona con le 850cc

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Bulega e Ducati i più veloci nel test a Barcellona con le 850cc

MotoGP | Pirelli spiega perché manterrà la controversa regola delle pressioni nel 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Pirelli spiega perché manterrà la controversa regola delle pressioni nel 2027

Ultime notizie

La Fiat Grande Panda cambia nome (in Brasile): ecco perché

Prodotto
Motor1.com Italia
La Fiat Grande Panda cambia nome (in Brasile): ecco perché

MotoGP | Il paradosso di Jorge Martin: è il leader pur essendo il pilota con più cadute!

MotoGP
MotoGP | Il paradosso di Jorge Martin: è il leader pur essendo il pilota con più cadute!

F1 | La nuova Aston Martin è la chiave del mercato piloti 2027

Formula 1
Belgio
F1 | La nuova Aston Martin è la chiave del mercato piloti 2027

MotoGP | Honda apre il suo nuovo corso e annuncia l'ingaggio di Fabio Quartararo dal 2027

MotoGP
MotoGP | Honda apre il suo nuovo corso e annuncia l'ingaggio di Fabio Quartararo dal 2027