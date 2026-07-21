MotoGP | Honda annuncia l'ingaggio di David Alonso

L'annuncio della promozione di Alonso nella classe regina arriva alcuni mesi dopo la definizione del suo accordo con Honda, che si assicura così uno dei giovani talenti più promettenti del panorama motociclistico. A soli 20 anni, il colombiano, nato a Madrid, si è laureato campione del mondo della Moto3 due anni fa ed è approdato in Moto2 la scorsa stagione, sempre con il team Aspar. In questo 2026 Alonso ha conquistato una vittoria nella categoria intermedia e occupa il quarto posto nella classifica generale, a 79,5 punti dal leader Manuel González. Va inoltre sottolineato che il pilota è stato condizionato in diversi appuntamenti della prima metà del calendario da un infortunio alla spalla che si trascina da tempo.

"Honda Racing Corporation (HRC) è lieta di confermare l'ingaggio di David Alonso con un contratto pluriennale. Il ventenne colombiano ha avuto una delle carriere più impressionanti nelle categorie inferiori, chiudendo al terzo posto il suo anno di debutto in Moto3, prima di dominare la stagione successiva", si legge nel comunicato di HRC. Nella nota, la casa giapponese non specifica in quale squadra correrà il pilota sudamericano, né chiarisce la durata esatta dell'accordo "pluriennale". In ogni caso, secondo Motorsport.com, il contratto legherà le due parti per un periodo superiore ai due anni.

Fino alla scorsa stagione, la carriera di Alonso è stata gestita da Nico Terol, che ricopriva sia il ruolo di suo rappresentante sia quello di direttore sportivo del team Aspar. Questa situazione ha spinto entrambe le parti a cambiare strategia, affidandosi a Bob Moore, dell'agenzia Wasserman, con l'obiettivo di individuare per il giovane la migliore opportunità possibile per il salto in MotoGP.

L'entourage di Alonso ritiene che le condizioni migliori per agevolare il suo debutto in MotoGP possano essere offerte dalla struttura ufficiale Honda, dove farebbe squadra con Fabio Quartararo, il cui approdo alla casa giapponese dovrebbe essere ufficializzato a brevissimo. Allo stesso tempo, c'è anche chi sostiene che approdare alla LCR, il team satellite di Honda, gli permetterebbe di affrontare con meno pressione il delicato passaggio nella classe regina.