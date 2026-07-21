F1 | McLaren, il 7° posto è un verdetto bugiardo: a Spa si è visto un super Norris e la miglior MCL40 dell'anno

All’apparenza, il settimo posto di Lando Norris a Spa potrebbe sembrare anonimo, figlio di una gara che non ha molto da raccontare, ancor di più considerando che ha chiuso alle spalle di Isack Hadjar, partito dietro di lui. Eppure, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, a Spa il britannico ha disputato una delle sue migliori gare dell’anno, su cui alla fine pesano tanto gli episodi.

Un po’ come in Austria, dove la buona gara di Oscar Piastri era finita sotto i radar, anche in Belgio la penalità di dieci posizioni in griglia per la sostituzione della centralina e alcuni episodi hanno reso la corsa di Norris meno scintillante rispetto al passo realmente mostrato, che sarebbe stato sufficiente per il podio e, forse, anche per qualcosa in più.

Prima, però, bisogna fare un passo indietro. Già al venerdì la squadra di Woking si era messa in mostra, dimostrandosi particolarmente efficace nel settore centrale e nella zona di Pouhon, che è stata il punto di forza anche in gara. Centrare la pole sarebbe stato molto difficile, ma la competitività della McLaren al sabato ha confermato che la MCL40 vista nelle libere potesse dire la sua anche in gara, specie con Norris.

Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, la penalità del britannico per la sostituzione della centralina alla fine si è rivelata un boomerang, perché il terzo posto, che avrebbe potuto diventare anche una prima fila senza il gioco della scia orchestrato dalla Red Bull, si è trasformato in una partenza in mezzo al gruppo, su una pista dove superare non è semplice nemmeno con le nuove regole. Resta comunque una scelta sensata, sia per una questione di rotazioni che per scontarla prima dell'arrivo delle novità.

Le condizioni di Spa hanno esaltato i pregi della MCL40

Eppure è qui che nasce un po’ di rammarico, perché il settimo posto finale non rende merito alla coppia Norris‑MCL40, rivelatasi ben più competitiva di quanto racconti il risultato. Lo stesso Lando l’ha definita la gara con il miglior passo di questa prima parte di stagione, e non ha tutti i torti. Questo non significa che all’improvviso siano spariti i limiti di un pacchetto che verrà evoluto già a Budapest, ma piuttosto che, su questa pista, le condizioni hanno aiutato a esaltare i pregi della vettura.

“Sulla base di ciò che abbiamo visto oggi, la vettura aveva il passo in gara per lottare per il podio. Allo stesso tempo, credo che la vettura si sia adattata bene al Belgio. Non è che ora, tornando a Silverstone, ci ritroviamo nella condizione di poter competere per il podio anche lì. Al momento siamo molto sensibili alle caratteristiche della pista, al livello di grip. Il nostro obiettivo sono assicurarci di diventare indipendenti da questa variabilità”, ha spiegato Andrea Stella, che ha indicato il passo di Norris valevole almeno del secondo posto.

Come ha sottolineato il Team Principal, questa vettura è al momento piuttosto suscettibile alle condizioni esterne, tanto che nel corso dell’anno la sua competitività ha seguito un andamento altalenante. A Spa, però, si sono ritrovate proprio quelle condizioni e quella tipologia di curve, soprattutto i curvoni veloci come Pouhon, capaci di esaltare le qualità della MCL40, come già visto in Spagna, altra gara in cui Lando non era arrivato lontano dal podio.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ma qui a Spa il passo da podio era forse il minimo, perché da quanto mostrato nel corso della gara, senza la penalità non sarebbe stato impossibile immaginare Norris in grado di infastidire anche Andrea Kimi Antonelli. “Partire 13° non ha aiutato, ma il passo era molto, molto buono, forse il migliore della stagione” - ha commentato Lando dopo la corsa -. “Penso che il passo fosse abbastanza buono per il podio o anche per vincere.

Liberato dal traffico, Norris è stato il pilota con il ritmo migliore

In effetti, Norris non è andato lontano dalla realtà, e alcuni episodi hanno pesato sulla sua gara più di quanto sembri. Partendo così indietro, la scelta più logica per lui era montare la hard e allungare il primo stint, sperando magari in una Safety Car al momento giusto per massimizzare il risultato, anche considerando che l'usura delle gomme era limitata.

Ed è qui che nasce la parte interessante. Norris si è liberato del traffico al dodicesimo giro, quando ha superato Lindblad, dando finalmente il via alla sua rimonta: in quel momento si trovava già a più di undici secondi da Antonelli. Osservando i parziali emergono aspetti molto significativi. È vero che l’italiano montasse le medie e avesse ancora un po' di margine sul ritmo (come confermano anche i team radio Mercedes), ma da quando Norris ha avuto pista libera il suo passo è stato ottimo, anzi, migliore.

Non si parla di una differenza di ritmo abissale, ma è indicativo del fatto che, in un momento in cui altri stavano iniziando ad andare in difficoltà, Norris, che per la rimonta aveva comunque dovuto forzare la gomma, stava invece mostrando il passo migliore in pista. Il duello con il compagno di squadra ha poi influenzato in modo significativo le scelte, non solo per il tempo perso, ma anche perché proprio in quel frangente è nata la decisione di non rientrare sotto VSC: inizialmente a Lando era stato detto di fermarsi, salvo poi annullare l’ordine all’ultimo istante per non fare un double stack.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Pensandoci con il senno di poi, avendo visto il passo di Lando con la mescola media e il fatto che le gomme, a differenza del primo stint, sembravano reggere piuttosto bene, credo che avremmo dovuto provarci. Alla fine, Lando ha perso del tempo restando fuori e venendo sorpassato, e non ci sono state altre Safety Car”, ha spiegato Stella dopo la corsa, sottolineando come restare fuori sperando in una SC potesse rivelarsi una strategia altrettanto efficace.

Gli episodi hanno pesato più di quel che sembra

“Credo che queste fossero le considerazioni del momento: era davvero una scelta da 50-50. Volevamo evitare che Lando perdesse tempo con il doppio pit stop, perché era la seconda vettura, quindi abbiamo optato per restare fuori. Ma, come ho detto, era una decisione al limite, e col senno di poi probabilmente sarebbe stato meglio fermarsi”.

Lando, rimanendo fuori, ha effettivamente perso molto tempo: la strategia era costruita sulla speranza di una Safety Car, e questo ha forse portato anche ad allungare lo stint con la hard forse oltre il necessario senza ottimizzare la strategia. Al pit stop ha poi pesato un altro episodio, con le difficoltà nello smontare e avvitare la posteriore sinistra gli sono costate altri cinque secondi aggravando ulteriormente il quadro.

Certo, anticipare la sosta avrebbe comportato qualche compromesso in più sul degrado, ma visto il passo mostrato da Lando nei due stint, quegli otto secondi risparmiati fermandosi sotto VSC (magari dando anche priorità a Norris stesso, considerando i danni sulla vettura di Piastri) e senza i secondi persi per il problema al pit stop, si sarebbe potuta aprire concretamente la possibilità di chiudere sul podio.

Ma resta un elemento importante: a Spa, su una pista che ha esaltato i punti di forza della McLaren, si è vista una MCL40 molto più consistente di quanto racconti il risultato finale. Una conferma ulteriore che questo pacchetto ha del potenziale reale e che, senza la penalità, dovuta a problemi di affidabilità esterni al perimetro del team di Woking, ci sarebbe stata la possibilità di centrare al podio e infastidire Antonelli. Ora a Budapest arriverà la prima parte degli aggiornamenti pensati per incrementare il carico e renderlo più facilmente sfruttabile su ogni pista, con la speranza di dare una svolta alla stagione.



