Verstappen sarcastico sul primo giro a Spa e sulle PU: "Benvenuti nella F1 2026. Può essere una giungla"

Max Verstappen e Red Bull hanno lasciato il Belgio con un podio che fa respirare sia il pilota che il team, soprattutto dopo il ritiro di Silverstone causato dal problema all'ala ribaltabile.

L'olandese è stato autore di una partenza eccellente, sfruttando l'energia della power unit Red Bull Ford per arrivare al Kemmel in testa alla gara. Una volta entrato nel rettilineo, però, Max è stato prima superato dalla Mercedes di Antonelli e poi, arrivato nell'ultima parte, è arrivata come una freccia la Ferrari di Charles Leclerc.

"Chiaramente ho usato troppa energia in uscita da curva 1 (la Source) fino a curva 2 (l'Eau-Rouge). Poi sono passato oltre, ho guardato lo stato della batteria e ho pensato: 'Beh, sarà dura arrivare fino a Les Combes'", ha commentato Max al termine della gara.

A quel punto, il pilota della Red Bull ha raccontato tutto ciò che ha vissuto sul Kemmel, sottolineando di essere rimasto a dir poco sorpreso dall'arrivo della Ferrari di Leclerc, definita "razzo rosso".

"Mi aspettavo che Kimi mi superasse, poi ho guardato negli specchietti e ho visto arrivare un razzo rosso. Mi sono detto: 'Rimango semplicemente nella mia traiettoria, perché se mi sposto qui rischiamo un incidente aereo'. Le differenze di velocità erano incredibili".

A tal proposito, ovvero la differenza di velocità sul Kemmel, la questione legata all'energia a disposizione delle power unit è tornata predominante.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha ammesso che tutte le monoposto spinte dai V6 di Brixworth fossero rimaste troppo presto senza energia sul rettilineo del Kemmel. Max Verstappen, da sempre molto critico con l'attuale regolamento tecnico, ha rincarato la dose anche in questo fine settimana.

"Benvenuto nella F1 del 2026. A volte può essere una giungla", ha detto il 28enne.

Riguardo la sua gara, terminata in terza posizione, Verstappen è stato abbastanza soddisfatto. La RB22 è stata buona sin dai primi turni di libere. Poi la scia data da Hadjar in qualifica lo ha aiutato a partire davanti. L'unico aspetto che invece lo ha rallentato è stato l'attuazione della Virtual Safety Car in un momento non favorevole.

"Nel complesso, il nostro fine settimana è stato lineare. Sin da subito la macchina era in una buona finestra di funzionamento e credo che questo ci abbia aiutato molto. A dire il vero siamo stati sfortunati con la VSC e avrei potuto lottare con Leclerc, ma il secondo stint è stato peggiore di quanto mi aspettassi, anche se non di molto".

Nel secondo stint, infatti, Verstappen ha faticato di più con gomme Medium rispetto al secondo, quando con le Hard si è sentito molto più a suo agio.

"Credo che il bilanciamento non fosse a posto, non fosse quello che desideravo per gran parte dello stint con le Hard. Infatti ho perso troppo tempo nella prima metà. Sono comunque riuscito a salire sul podio, e qui è un ottimo risultato per noi".