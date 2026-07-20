F1 | Analisi GP Belgio: la Ferrari vale più di quanto è stimata, ma c'è Kimi...
Kimi Antonelli vince in Belgio e allunga nel mondiale, mentre la Ferrari continua a mostrare una crescita costante. Analizziamo tutti i temi che hanno caratterizzato il fine settimana a Spa in questo nuovo video...
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