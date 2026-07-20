F1 | Hamilton senza bargeboard ha perso 10 punti di efficienza, ma la rossa volava lo stesso

Lewis Hamilton è uscito da Spa-Francorchamps con il secondo posto nel mondiale piloti grazie al quarto posto con la SF-26: il sette volte campione del mondo ha 45 punti di distacco da Kimi Antonelli ed è il più vicino al pilota bolognese grazie al ritiro di George Russell. Uno stop dell’inglese al primo giro alla chicane di Les Combes propiziata proprio da un contatto di Lewis in staccata. Per molti si sarebbe trattato di un normale incidente di gara, non per il collegio dei commissari sportivi che ha sanzionato l’inglese con una penalità di 5 secondi (la metà di quella prevista – 10 secondi - perché ha provato di evitare l’urto pur con la rossa finita in sottosterzo). Insomma, una pena severa ma in linea con altri provvedimenti precedenti.

L’urto è costato il ritiro a Russell, finito nella sabbia della via di fuga, mentre il ferrarista ha proseguito pur avendo perso il diveplane dell’ala anteriore (il flap alto all’esterno della paratia laterale) e il bargeboard del lato sinistro che è stato strappato.

Hamilton passa con la Ferrari, mentre Russell in testacoda finisce nella via di fuga dopo aver subito l'urto Foto di: Clive Mason / Getty Images

La SF-26 del britannico dal primo giro del GP del Belgio si è trovato quanto meno con una vettura sbilanciata. Lewis nelle dichiarazioni a caldo subito dopo la gara ha parlato di una perdita di efficienza di 50 punti, una valutazione esageratamente pessimistica, dal momento che i dati dei tecnici indicano un danno misurabile in solo 10 punti, vale a dire una perdita di prestazione valutabile in un decimo e mezzo. Il passo gara di Hamilton è stato molto interessante perché in alcune fasi del GP è stato addirittura più veloce di Charles Leclerc che ha chiuso secondo a meno di due secondi da Antonelli.

“Sono partito indietro per l’effetto dell’incidente in FP3, poi sono rimasto coinvolto nell’incidente e ho ricevuto una penalità di cinque secondi. C’è stato un effetto domino causato da un mio errore, ma la squadra ha fatto un ottimo lavoro sia nella strategia, sia nel pit stop. Penso che con il ritmo di oggi, senza il danno, avremmo potuto lottare per la vittoria”.

Quella di Lewis poteva sembrare una fanfaronata, ma a Hamilton va riconosciuta una dote indiscutibile che hanno solo i grandi campioni: saper adattare la propria guida alle variate condizioni, riuscendo a sfruttare il massimo della vettura a disposizione.

Ferrari SF-26: ecco il bargeboard che si è rotto nell'incidente con Russell al primo giro Foto di: AG Galli

Va detto che i bargeboard sono stati fortemente voluti dalla FIA: i tecnici di Nikolas Tombazis hanno pensato queste “saracinesche” di flap con un disegno che converge dall’esterno della ruota anteriore verso le pance, con il chiaro intento di mantenere le turbolenze generate dalla ruota all’interno, evitando di sporcare la scia con il risultato di limitare le azioni di sorpasso quando due F1 sono vicine.

Ferrari SF-26: ecco la fiancata con un sottosquadro meno scavato, perché la pancia fa "muro" alle turbolenze Foto di: Getty Images

Ovviamente gli aerodinamici delle squadre hanno studiato forme dei singoli elementi che cercando di indirizzare le perdite dall’esterno, dando maggiore efficienza al corpo vettura.

La Ferrari, fra l’altro, nel pacchetto di aggiornamento introdotto a Barcellona, ha modificato il disegno della fiancata, aumentandone la superficie laterale, mentre in precedenza c’era la tendenza a scavare sotto alla bocca dei radiatori aumentando il sottosquadro.

Funzionava con le monoposto a effetto suolo, non con quelle 2026: Diego Tondi e Franck Sanchez hanno aumentato il “muro” nella prima parte delle pance utile ad allontanare dal corpo vettura le turbolenze, evitando che possano andare ad “inquinare” il lavoro del marciapiede e del fondo.

Aver strappato il bargeboard, quindi, ha rappresentato una perdita di carico locale sul lato sinistro della rossa, ma i flussi hanno trovato strada libera per incrementare un utile effetto out wash che ha reso più complicato l’avvicinarsi agli avversari che seguivano la SF-26.

Curiosa l’immagine scattata in pit lane di Lewis che si è presentato ai commissari tecnici della FIA con in mano un residuo del bargebord che è stato recuperato: che sia stato consegnato per evitare che la Ferrari potesse finire sottopeso alle verifiche post-gara?

Charles Leclerc e Lewis Hamilton ai ferri corti alla staccata di Les Combes Foto di: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Da non dimenticare, infine, che la sosta ai box per il pit stop è stata molto lunga: oltre ai 5 secondi di penalità sommati al tempo del cambio gomme, si è perso altro tempo prezioso. A un meccanico era stato chiesto di cambiare l’incidenza dell’ala anteriore, ma il ferrarista non è riuscito a eseguire l’operazione perché nel frattempo il semaforo del pit era diventato verde ed Hamilton è scattato, urtandolo. Il pilota si è fermato per ripartire subito. Per fortuna lo sfortunato non ha patito conseguenze fisiche se non una botta contro la ruota.

La FIA ha multato la Ferrari di 30 mila dollari (10 mila sono stati condonati se non ci sarà un episodio simile nei prossimi 12 mesi) e Lewis non ha, giustamente, patito alcuna penalità non essendone responsabile.

“Essere quarto e avere il ritmo che abbiamo dimostrato in generale come team è stato davvero incoraggiante. Penso però che ci sia ancora molta strada da fare. Non posso permettermi weekend come questo, considerando quanto è successo sabato. Quindi, in Ungheria dovrò aumentare il mio livello di concentrazione”.

E se lo dice lui...