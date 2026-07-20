F1 | Piastri non ci sta: "Leclerc? Fortunati a evitare un grave incidente. Una situazione non positiva per le corse"

Il Gran Premio del Belgio andato in scena ieri a Spa-Francorchamps ha regalato due episodi nel corso dei primi giri che hanno avuto come protagoniste entrambe le Ferrari. Nel contatto tra Lewis Hamilton e George Russell, il 7 volte iridato è stato ritenuto colpevole dell'accaduto, vedendosi rifilare 5 secondi di penalità. In quello tra Charles Leclerc e Oscar Piastri, invece, il monegasco è stato giudicato incolpevole.

In diversi si sono chiesti se questi due provvedimenti siano stati corretti. Dalle immagini a disposizione, infatti, è difficile dare una spiegazione alla penalità inflitta a Hamilton (sebbene i commissari gli abbiano concesso diverse attenuanti, dando 5 secondi di penalità invece dei canonici 10), così come è apparso difficile capire per quale motivo Leclerc sia stato ritenuto incolpevole.

Il documento ufficiale legato al contatto tra Leclerc e Piastri che i commissari hanno diramato al termine della gara di ieri ha spiegato i perché della scelta fatta.

"In avvicinamento alla curva 5, la vettura 81 si è spostata all'esterno per superare la vettura 16" - si legge nel rapporto dei commissari FIA -. "La vettura 81 aveva parzialmente affiancato la vettura 16, ma l'asse anteriore della vettura 81 non era davanti a quello della vettura 16 e non c'era alcuna possibilità per la vettura 81 di completare il sorpasso da quella posizione”.

Va però sottolineato come Piastri sia stato costretto ad alzare il piede prima di arrivare alla staccata, vedendosi stretto dalla Ferrari SF-26 di Leclerc che già tentava di impostare la curva destrorsa. Nel contatto, Piastri ha perso una componente aerodinamica che lo ha portato a perdere punti di carico, a sbilanciare la monoposto e, di conseguenza, a consumare in modo più accentuato le gomme.

"Credo che nel primo stint il fattore principale sia stato il danno alla macchina, perché ho perso una buona quantità di carico aerodinamico", ha detto l'australiano. "Ma soprattutto ha influito parecchio sul bilanciamento della vettura, quindi da quel momento in poi ho faticato molto, finché non abbiamo potuto modificare l'ala anteriore e compensare almeno in parte il problema".

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Oscar ha poi dato il suo punto di vista riguardo la scelta fatta dai commissari di gara, ovvero non prendere alcun tipo di provvedimento nei confronti di Leclerc.

"Dal mio punto di vista ero sulla linea bianca e sono stato stretto. Prima di tutto, credo che siamo stati molto fortunati a evitare un incidente più grave, perché ci siamo praticamente toccati con le ruote all'inizio della zona di frenata. Onestamente non so dove sarei dovuto andare".

"Non sto dicendo necessariamente che dovesse esserci una penalità, ma almeno una bandiera bianca e nera o qualcosa del genere sì. Perché, se riteniamo che una manovra del genere sia accettabile... Un conto è avere un leggero contatto come quello, ma dare anche l'incentivo ai piloti a lasciare agli altri il minimo spazio possibile sapendo di poterla fare franca non mi sembra una situazione positiva per le corse".

Andrea Stella, team principal della McLaren, ha dato il suo punto di vista sull'accaduto. Anche lui, così come il suo pilota, ha posto l'attenzione sul poco spazio dato da Leclerc e sulle possibili conseguenze di un contatto più accentuato.

"Credo che quando due vetture restano affiancate per un periodo così lungo, sia importante assicurarsi che la macchina che non è sulla traiettoria ideale, perché sta difendendo l'interno, lasci comunque spazio a sufficienza. Perché, se si verifica un contatto non controllato, l'incidente rischia di essere molto grave".

Secondo Stella, il danno patito dalla monoposto di Piastri avrebbe arrecato una perdita di 2 o 3 decimi di secondo al giro. L'aspetto più incisivo, però, è stato l'accentuato consumo che ha portato alle gomme, soprattutto nel primo stint quando Piastri era impegnato a correre con un set di gomme Medium.

"La gara di Oscar è stata condizionata da quel danno. Dal punto di vista del tempo sul giro, il danno valeva tra i due e i tre decimi di secondo, sulla base del carico aerodinamico che abbiamo perso".

"Credo però che l'effetto principale di quel danno si sia manifestato nel fatto che Oscar fosse costretto a sfruttare maggiormente gli pneumatici rispetto ai suoi avversari per riuscire a restare con loro nella prima parte dello stint. Di conseguenza, nella seconda parte dello stint il degrado delle gomme è diventato molto elevato".