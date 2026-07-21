F1 | Racing Bulls: in Ungheria anche Lawson avrà la VCARB 03 con l'airbox più stretto
La squadra di Faenza a Spa-Francorchamps ha raggiunto l'Alpine nella classifica del mondiale Costruttori: per consolidare il quinto posto fra le squadre il neozelandese potrà sfruttare l'evoluzione il nuovo pacchetto aerodinamico che ha ridotto il drag, migliorando l'efficienza di tutto il retrotreno.
Dettaglio tecnico Racing Bulls VCARB03
Foto di: AG Photo
L’aggancio è riuscito a Spa-Francorchamps. Ora si programma il sorpasso. Racing Bulls punta senza mezzi termini al quinto posto nel mondiale Costruttori. La squadra di Faenza con i due punti conquistati da Arvid Lindblad, ultima scoperta di Helmut Marko prima dell’uscita del consulente austriaco dalla galassia Red Bull, ha raggiunto l’Alpine a 61 lunghezze con una rimonta importante.
In Belgio è stato il 18enne debuttante anglo-svedese a portate al debutto la VCARB 03 dotata del nuovo pacchetto di aggiornamenti, mentre Liam Lawson riceverà l’adeguamento completo della monoposto in questo weekend in Ungheria.
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Arvid si era assicurato la “priorità” dopo aver prevalso in una sfida che il team principal, Alan Permane, aveva lanciato a Silverstone: chi dei due piloti sarebbe stato davanti nella qualifica inglese, avrebbe avuto il privilegio di disporre delle novità.
Limblad ha portato a casa un brillante nono posto nelle Ardenne con l’evoluzione della VCARB 03. La vettura del rookie era facilmente riconoscibile: per migliorare l’efficienza aerodinamica è stato ridisegnato l’airbox e il cofano motore.
La squadra romagnola non è riuscita a completare due monoposto con tutti gli aggiornamenti per Spa-Francorchamps, ma l’australiano disporrà delle modifiche all’Hungaroring.
Racing Bulls VCARB03: il vecchio airbox trapezioidale
Foto di: AG Photo
La Racing Bulls disponeva dall’airbox più mastodontico della pit lane, caratterizzato da una inusuale forma trapezoidale: lo staff di Tim Goss ha ridisegnato le prese d’aria modificando le orecchie laterali, per cui ora è quadrata con una netta riduzione della resistenza all’avanzamento.
A dispetto di quanto si è sentito dire, il roll bar triangolare non è stato cambiato, per cui la vettura non è stato necessario sottoporla a un nuovo crash test. La presa dinamica per il motore Red Bull Ford DM01 è rimasta invariata, mentre è stato fatto un lavoro di ottimizzazione sull’impianto di raffreddamento dei servizi.
La squadra faentina, infatti, ha mantenuto le numerose masse radianti che erano state collocate sopra al 6 cilindri turbo, assicurando la necessaria portata d’aria fresca senza correre il rischio di ridurre l’affidabilità.
La pancia della Racing Bulls VCARB 03
Foto di: AG Photo
Il fatto che la fiancata subito dopo la bocca dei radiatori (molto stretta) abbia visto un piccolo aumento della superficie laterale aveva fatto pensare che ci potesse essere stato lo spostamento di qualche elemento nelle pance.
Non è così, perché, pur mantenendo uno dei sottosquadro più scavati, la Racing Bulls usa la parete maggiorata della pancia per allontanare le turbolenze della ruota anteriore dal corpo vetture per ridurre il drag.
Racing Bulls VCARB03: gli sfoghi dell'aria calda chiusi a Spa saranno aperti a Budapest
Foto di: AG Photo
La VCARB 03, quindi, ha potuto disporre di un cofano motore più profilato nella parte superiore in modo da combattere la resistenza all’avanzamento. L’effetto positivo che ha lavorato molto bene anche la nuova ala posteriore da basso carico, risultata meno coperta nella sua porzione centrale. Positivo anche il lavoro svolto nel corner anteriore: l’intenzione è quella di controllare la temperatura nei cestelli in modo da accendere le gomme anteriori grazie alla trasmittanza dei cerchi, ma senza correre il rischio di arrivare al surriscaldamento degli pneumatici.
Racing Bulls VCARB03: il corner anteriore rivisto in Belgio
Foto di: AG Photo
Questo aspetto sarà molto importante in Ungheria dove sono attese temperature molto elevate e sarà necessario adeguare le prese dei freni e gli sfoghi per l’evacuazione dell’aria calda maggiorate. Se le branchie a Spa erano state molto parzializzate, a Budapest saranno riaperte.
Il primo salto di qualità è arrivato in Canada quando aveva debuttato il primo pacchetto di aggiornamento con un fondo che ha permesso un significativo recupero di prestazioni.
L’aspetto positivo è che le modifiche che vengono portate in pista funzionano bene a dimostrazione che c’è una buona correlazione dei dati con la galleria del vento e i simulatori.
Budapest diventa un crocevia importante per la Racing Bulls per diventare la prima squadra degli altri, vale a dire quelli che non sono dei top team...
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