F1 | Monaco, Libere 1: sorpresa Hamilton, Leclerc 5° senza soft

Sir Lewis Hamilton si presenta a Monaco: sulle strade di casa l'inglese è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere nel GP del Principato. Lewis è arrivato a 1'12"169 con le gomme soft che a meno di un secondo rispetto alla pole position dello scorso! Hamilton ha preceduto di appena 29 millesimi la McLaren di Oscar Piastri con la livrea dedicata ad Ayrton Senna.

Su una pista dove non conta l'efficienza, ma il carico aerodinamico, la Mercedes W15 ha tirato fuori le unghie piazzando anche George Russell al terzo posto con un distacco di 126 millesimi dal compagno di squadra: nel team di Stella preferiscono non fare proclami perché la vettura nero e argento si adatta piuttosto bene quando c'è poco aderenza perdendosi poi man mano che l'aderenza aumenta.

Lando Norris è quarto con la seconda McLaren: il vincitore di Miami è a 227 millesimi, preferendo un approccio ai guard rail meno aggressivo di quanto ha fatto l'australiano compagno di squadra. La Ferrari è "solo" quinta con Charles Leclerc, ma il monegasco ha preferito girare solo con le gomme medie, sommando una sequenza di giri utili a prendere confidenza con i muretti. Il padrone di casa con 1'12"397 è arrivato a un millesimo soltanto da Norris, dando la chiara sensazione che la rossa possa essere molto competitiva e a Maranello hanno preferito non mostrare il loro potenziale.

Charles a fine turno ha dovuto fare i conti con un danno al fondo: Leclerc ha preso in pieno i detriti di Guanyu Zhou dopo che il cinese aveva urtato con la Sauber all'uscita di St. Devote rovinando il secondo deviatore di flusso all'interno dei canali Venturi. Carlos Sainz è decimo con la seconda Ferrari: lo spagnolo ha un adattamento alla pista più guardingo. Anche il madrileno ha girato solo con le gomme gialle.

Positive le prestazioni delle due Aston Martin con Fernando Alonso, sesto, seguito dal compagno, Lance Stroll. Nel team di Silverstone hanno rinunciato all'ala nuova anteriore portata a Imola e sembrano aver trovato un buon equilibrio, tornando in posizioni più consone alla "verdona".

Yuki Tsunoda ha messo la Racing Bulls in ottava piazza giusto un decimo davanti a Daniel Ricciardo, confermando le belle cose già mostrate all'Enzo e Dino Ferrari. E il leader del mondiale Max Verstappen? E' solo 11esimo con la Red Bull. L'olandese ha perseguito la stessa strategia della Ferrari, dedicandosi solo alle gomme gialle, ma non è sfuggito il nervosismo di Max per due lunghi alla seconda chicane delle Piscine. La RB20 sembra nervosa proprio come la era stata la scorsa settimana in Emilia Romagna. Gli otto decimi che Verstappen ha pagato dalla vetta non vogliono dire niente: è più indicativo il fatto che l'arancione preceda un Sergio Perez piuttosto in difficoltà nel Principato.

Kevin Magnussen ha bene impressionato con la Haas: è 13esimo, ma si è reso colpevole di un bloccaggio con Tsunoda: il danese deve stare attento perché gli basta perdere due punti di patente per saltare un GP. Nico Hulkenberg è 16esimo con l'altra VF-24: il tedesco è stato autore di un dritto a St. Devote: se l'è cavata solo con un lungo senza danni.

Le due Williams sono 15esima e 17esima con Alexander Albon giusto davanti a Logan Sargeant: i due compagni di squadra erano separati da Nico Hulkenberg.

La Sauber è 13esima con Valtteri Bottas: la C44 sembra sentire finalmente le modifiche portate nel retrotreno, mentre Zhou ha interrotto il turno a un quarto d'ora dalla fine causando la bandiera rossa per la toccata alla curva 1. Male le Alpine: Esteban Ocon è 18esimo, mentre Pierre Gasly è ultimo: il francese si è fermato per un guaio agli scarichi e non è più uscito dai box.