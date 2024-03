F1 | Melbourne, Libere 2: Ferrari mette pressione a Max con Leclerc

Se la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia non aveva dato indicazioni importanti, la seconda ha dato un quadro molto più chiaro e, attenzione, potrebbe aprire scenari molto interessanti per il prosieguo del fine settimana all'Albert Park di Melbourne.

La Ferrari ha firmato il miglior tempo di giornata grazie a Charles Leclerc. Il monegasco ha fermato il cronometro in 1'17"277 nella simulazione qualifica con gomme Soft, ma aveva già dato buone indicazioni in quella fatta qualche minuto prima con le mescole medie.

La buona giornata del team di Maranello è confermata dal terzo posto di Carlos Sainz, ancora non in grande forma dopo l'operazione fatta 14 giorni fa a Jeddah a causa di un'appendicite che lo ha costretto a saltare il secondo appuntamento del Mondiale. Il madrileno si è fermato a poco più di 4 decimi dal compagno di squadra.

Ciò che desta maggior impressione è la bontà dell'assetto trovato dalla Ferrari, subito veloce sin dalle prime battute sul giro secco e la più convincente nelle mani di Leclerc anche sul passo gara. E' stata la più costante sul ritmo con le medium, con un ritmo pareggiato sporadicamente dalle McLaren.

Max Verstappen non può essere mai estromesso dai discorsi per pole e vittoria. Non a caso ha ottenuto il secondo tempo a quasi 4 decimi da Leclerc, ma le RB20 sembrano ancora lontane da avere un assetto buono abbastanza da essere gradito dai piloti di Milton Keynes. Verstappen ha denotato un sottosterzo evidente in alcuni frangenti e le modifiche richieste hanno sì migliorato la situazione, ma non a sufficienza per avvicinare la SF-24 numero 16, oggi in grande forma.

Stupiscono le Aston Martin, rispettivamente al quarto e quinto posto con Lance Stroll - oggi pimpante in entrambe le sessioni - e Fernando Alonso. L'impressione è che il team di Silverstone abbia usato una mappatura di motore più spinta tra i team che militano nelle prime posizioni. Chi invece sembra essere in difficoltà è Mercedes, sesta con Russell e addirittura 18esima con Lewis Hamilton.

Entrambi i piloti hanno fatto oggi prove comparative con diversi fondi per capire quello che meglio si adatta alla versione odierna delle W15. Se la McLaren - quarta forza sino a ora - ha dato segnali di risveglio molto importanti, la Mercedes appare in alto mare: la strada di assetto scelta per oggi si è rivelata sbagliata. Dunque il team dovrà fare qualche passo indietro per provare a farne un paio avanti e confermarsi almeno terza forza.

Bene la McLaren. Guardando la classifica i dubbi su questa affermazione potrebbero sorgere in pochi attimi, ma sul passo gara le MCL36 hanno convinto, e non poco, con entrambi i piloti. Sul giro secco è stato Oscar Piastri a fare meglio firmando il settimo tempo, mentre Lando Norris è nono. Il britannico, però, è stato il pilota più vicino nella simulazione gara a quella migliore del pomeriggio firmata da Leclerc.

Le difficoltà di oggi palesate dalla Red Bull sono confermate da Sergio Perez, ottavo tra le McLaren ma soprattutto a oltre 8 decimi di secondo da Leclerc. Chiude la Top 10 la Racing Bulls di Yuki Tsunoda, decimo, ancora più veloce di Daniel Ricciardo, 12esimo ma in miglioramento rispetto alle Libere 1 di questa mattina.

Sussulto di Sauber, con GuanYu Zhou 11esimo e Valtteri Bottas 12esimo, con Logan Sargeant che si è inserito tra Ricciardo e Bottas in 13esima piazza. Lo statunitense è stato l'unico pilota della Williams a prendere parte alle Libere 2 a causa dell'incidente occorso ad Alexander Albon nelle Libere 1. Il team ha notato diversi danni al telaio della FW46 numero 23, quindi non ha avuto modo di ripararlo in tempo per il turno di questo pomeriggio.

Williams, inoltre, ha fatto sapere di non avere un telaio di scorta, per questo proverà a riparare sul posto quello danneggiato per avere 2 vetture al via delle Qualifiche e della gara di domenica. Nelle retrovie le Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, con l'ex pilota di AlphaTauri e Red Bull più rapido del compagno di squadra.

Nico Hulkenberg si è riscattato tornando davanti a Kevin Magnussen, ma si tratta di una magra soddisfazione. All'Albert Park di Melbourne le Haas sembrano essere molto meno efficaci rispetto a Jeddah, dove il tedesco, anche grazie all'aiuto del compagno di squadra, riuscì a firmare il primo punto stagionale per il team americano.