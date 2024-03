F1 | Crash Albon: Williams non ha telai di scorta. Ecco gli scenari

Sarà un'intensa giornata di lavoro in casa Williams. La squadra di Grove, infatti, non ha un telaio di riserva in loco, ma il team principal James Vowles ha confermato che esiste l'opzione di passare ad Alex Albon la vettura di Logan Sargeant sabato, lasciando l'americano fermo ai box per le qualifiche.

Il pilota anglo-tailandese è stato suo malgrado protagonista di un brutto incidente nella prima sessione di libere in Australia, colpendo inizialmente un muro di cemento con il lato destro della vettura ad alta velocità, per poi danneggiare anche l'altro lato della monoposto contro una barriera sul lato opposto.

Fortunatamente Albon non ha riportato conseguenze a livello fisico, mentre la vettura è rimasta pesantemente danneggiata, tanto da dover saltare la seconda sessione di libere data l'impossibilità di completare in tempo le riparazioni.

Alex Albon, Williams FW46 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ora il team sottoporrà il telaio danneggiato a un controllo approfondito tramite NDT [test non distruttivi] con gli strumenti in loco al fine di determinare se può essere riparato durante la nottata.

"È stato un incidente piuttosto grave. Il motore è danneggiato, il cambio è diviso in due e il telaio è danneggiato", ha dichiarato Vowles a Motorsport.com illustrando la gravità dei danni riportati nell'impatto.

Williams ha scelto di spingersi fino all'ultimo nei lavori invernali per preparare le vetture, sfruttando fino all'ultimo secondo disponibile prima dei test. Non avendo un telaio di riserva, ora l'unica speranza sarà quella di riparare quello danneggiato con gli strumenti a disposizione in loco. "È il peggiore che potesse capitare. Non abbiamo un terzo telaio, è vero. Quindi ora si tratta solo di capire se possiamo riparare questo. Abbiamo dei kit di riparazione, ma fondamentalmente non ne sono ancora sicuro, perché si tratta di un incidente molto grave e per quello che è successo nella parte anteriore [destra]".

Vowles ha confermato che se il telaio di Albon non potrà essere riparato, una delle opzioni sul tavolo potrebbe essere quella di affidargli la vettura di Sargeant, in quanto l'anglo-tailandese è il pilota più esperto e quello che le chance maggiori di poter lottare per i punti. Considerando quanto visto in questo avvio di stagione, con i cinque top team ben davanti, anche un punto può fare la differenza nella parte inferiore dello schieramento.

Logan Sargeant, Williams FW46 Foto di: Mark Horsburgh / Motorsport Images

"Un punto qui farà la differenza tra il sesto e il decimo posto in campionato, è semplice. [Su cosa faremo] Dipende. Voglio vedere come vanno le FP2, voglio vedere come si comporta la macchina. Voglio vedere anche quali opzioni abbiamo a disposizione sul telaio". Ci sono quindi tre possibili scenari: che la vettura venga riparata, che Albon prenda la monoposto di Sargeant o che l'anglo-tailandese rimanga fermo ai box con l'americano in pista.

Vowles ha ammesso che la Williams ha corso un rischio calcolato nel non avere a disposizione un telaio di riserva per le prime gare della stagione.

"Siamo stati molto aperti e trasparenti sul fatto che abbiamo spinto tutto al limite durante l'inverno per arrivare dove siamo ora in termini di competitività, sapevamo che sarebbe stato necessario fare dei sacrifici", ha dichiarato il Team Principal della squadra di Grove.

"Questo è uno dei sacrifici, è un rischio che si corre. La speranza era quella di non avere un incidente grave nelle prime gare della stagione. E in queste circostanze non ha dato i suoi frutti".