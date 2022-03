F1 | McLaren sceglie Colton Herta per un programma di test

Carica lettore audio

Per la McLaren i test pre-stagionali disputati questa settimana in Bahrain non sono andati come sperato. La MCL36, infatti, ha patito in più occasioni il surriscaldamento dei freni anteriori che ha costretto il team a soste prolungate ai box nelle prime due giornate in attesa di ricevere nuove componenti da Woking.

Oltre ai problemi tecnici la scuderia inglese ha dovuto far fronte anche a quelli di salute di Daniel Ricciardo. L’australiano, infatti, non è mai riuscito a scendere in pista nei tre giorni di prove e nella serata del venerdì il team ha comunicato la positività al COVID-19 del suo pilota.

Ricciardo, qualora dovesse negativizzarsi in tempo, sarà così costretto ad iniziare la stagione la prossima settimana con il solo giorno e mezzo di prove disputato a Barcellona, ma se non fosse in grado di mettersi al volante la scuderia di Woking potrebbe utilizzare Oscar Piastri.

Il campione 2021 della Formula 2, infatti, è stato messo a disposizione dalla Alpine alla McLaren alla luce della mancanza di piloti di riserva attualmente disponibili per il team inglese.

Oltre al “prestito” di Piastri, nella giornata di ieri la McLaren ha annunciato l’avvio di un programma di test che vedrà Colton Herta al volante della MCL35M del 2021.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Motorsport Images

“McLaren Racing conferma che il pilota statunitense Colton Herta sarà al volante della MCL35M del 2021 per prendere parte ad un programma di test” recita il comunicato rilasciato dalla squadra britannica.

“Herta è diventato il più giovane vincitore di sempre nella storia della IndyCar nel 2019 quando si è imposto al Circuit of the Americas. Da allora il 21enne americano si è assicurato sei vittorie e sette pole”.

“Questa opportunità per Herta arriva con il nuovo regolamento sportivo della Formula 1 che consente ai team di scendere in pista con vetture vecchie di un anno. Il programma offrirà al team l’opportunità di testare potenziali piloti e valutare giovani talenti”.

Grande l’entusiasmo da parte di Herta che avrà così la possibilità di debuttare al volante di una monoposto di Formula 1. Il nome del pilota americano è diventato di moda nei mesi scorsi quando Andretti era vicino all’acquisto della Sauber, poi sfumato.

“Voglio ringraziare la McLaren per questa opportunità di compiere i miei primi giri al volante di una monoposto di Formula 1. È sempre stato in cima alla mia lista dei desideri”.

“Questa sarà una grande opportunità per me di acquisire una esperienza preziosa ed imparare da un team di successo come la McLaren”.