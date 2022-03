F1 | Test Bahrain: Schumacher sale 2° nel tempo extra

Carica lettore audio

Proprio come già accaduto nella giornata di ieri, la Haas ha avuto modo di cercare gloria una volta terminata la sessione pomeridiana dei test collettivi di Formula 1 in Bahrain.

La squadra statunitense, infatti, è stata costretta a saltare la sessione mattutina di giovedì perché il cargo che conteneva buona parte del suo materiale è arrivato in ritardo, quindi ha già dovuto fare i salti mortali per permettere al tester Pietro Fittipaldi di girare almeno nel turno pomeridiano della giornata inaugurale.

Per questo, il team principal Gunther Steiner ha chiesto alle altre squadre il permesso di recuperare il tempo perduto. La richiesta della Haas era di girare quattro ore domenica mattina, ma la McLaren si è opposta. Tuttavia, gli è stato concesso di continuare a lavorare dopo la bandiera a scacchi serale.

Ieri era toccato a Kevin Magnussen continuare a girare e il danese aveva dato uno scossone alla classifica, arrivando a girare in 1'33"207 con gomme a mescola C4. Una prestazione che lo aveva proiettato in cima alla classifica di giornata nel giorno del suo ritorno in Formula 1 dopo un anno d'assenza.

Oggi invece è stata la volta di Mick Schumacher e bisogna dire che anche il figlio d'arte non ha sprecato l'occasione per sfruttare la pista in condizioni sicuramente migliori rispetto a quelle in cui si era conclusa la sessione aperta a tutti.

Alla bandiera a scacchi il tedesco non era messo affatto male, perché era ottavo con un 1'33"151 che aveva messo a referto con delle gomme a mescola C3. Nelle due ore che ha avuto a disposizione successivamente però ha aggiunto 28 giri ai 57 che aveva percorso in precedenza ed è anche riuscito a scalare la classifica.

Montando le gomme C4 sulla sua VF-22, infatti, è riuscito a scendere fino a 1'32"241. Prestazione che gli vale il secondo riferimento di giornata, seppur staccato di circa mezzo secondo dall'1'31"720 realizzato con gomme C5 con cui ha comandato la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Motorsport Images