F1 | McLaren: la poca esperienza di Piastri non ostacolerà il team

Nel 2023 Oscar Piastri sostituirà Daniel Ricciardo, che l'anno scorso era alla sua dodicesima stagione e portava con sé l'esperienza di otto vittorie in Formula 1. Il rookie ha molto da imparare, ma Andrea Stella è fiducioso del fatto che il team possa guardare a Lando Norris come guida per la monoposto del 2023.

“Penso che il punto importante sia avere continuità con Lando, che mantiene un certo riferimento”, ha dichiarato il Team Principal della McLaren. “E questo è un riferimento che conosciamo molto bene, perché abbiamo fatto il percorso di sviluppo insieme a lui”.

"C'è stato sicuramente uno sviluppo dal punto di vista tecnico, della guida e della tecnica di gara. Quindi credo che lo conosciamo molto bene. Diventerà un punto di riferimento anche per Oscar. E questo in termini non solo di prestazioni di Oscar stesso, ma anche di comprensione della vettura".

Oscar Piastri, McLaren MCL36 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Stella ha sottolineato che nella Formula 1 moderna, i team si basano molto sui dati, anche se i piloti svolgono ancora un ruolo fondamentale nello sviluppo: "Avremo una nuova macchina, vogliamo migliorare alcune cose e i piloti sono certamente importanti in relazione a questo, anche se la Formula 1, a differenza di altri sport, si basa molto sui numeri, il che significa che siamo fortunati, in quanto persone che si occupano di questo".

"Credo che se si trattasse di una moto sarebbe più difficile capire qual è il ruolo del pilota e quale quello della moto? Ma in Formula 1 i numeri ti danno un'idea molto precisa della tua competitività. Con i piloti si tratta di sottigliezze, di percentuali finali di prestazioni, quindi non sarei troppo spaventato. Se mi date dei buoni numeri, li prenderò, anche se non abbiamo riferimenti molto chiari da parte dei piloti".

Stella ha chiarito che Piastri ha la capacità di imparare e svilupparsi come pilota man mano che macina chilometri: “Il percorso ce vogliamo fare con Oscar è anche indipendente. È sicuramente un pilota con molto talento, vogliamo consentirgli di usare i suoi riferimenti, quelli della macchina, anche quelli che abbiamo preso da Daniel, e così via. Ma siamo abbastanza convinti del fatto che abbia sufficiente talento, percorso e intelligenza per trovare la sua strada e trarre vantaggio da questi riferimenti. Quindi non sono molto preoccupato del fatto che possiamo perdere l’esperienza in termini di confronto”.