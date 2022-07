F1 | Masi ringrazia la FIA: "E' stato un piacere e un onore"

Carica lettore audio

A qualche ora dall'ufficializzazione del suo addio alla FIA, Michael Masi - ex direttore di gara della Formula 1 - ha voluto ringraziare le persone e le istituzioni con cui ha avuto a che fare nel corso degli ultimi anni.

Lo ha fatto con una lettera aperta pubblicata nel corso della notte dopo aver annunciato di aver lasciato la Federazione Internazionale dell'Automobile e aver fatto ritorno in Australia per stare più vicino alla propria famiglia e intraprendere una nuova avventura lavorativa.

"È stato un piacere e un onore rappresentare la FIA come Direttore Sportivo delle monoposto e Direttore di Gara e Delegato alla Sicurezza della FIA Formula 1 dopo l'inaspettata e tragica scomparsa di Charlie a Melbourne 2019".

"Dopo aver lavorato a vari progetti in tutto il mondo con la Federazione e i suoi club membri per oltre un decennio prima della mia nomina, ho deciso di lasciare l'organizzazione e di tornare in Australia per essere più vicino alla mia famiglia e ai miei amici".

"Sono orgoglioso di aver collaborato per molti anni con i vari Club membri della FIA, con il Gruppo Formula 1, con i concorrenti, i promotori e i gestori dei circuiti e con i miei colleghi e il mio team all'interno della FIA. Farò sempre tesoro di queste relazioni e amicizie di lunga durata che ho sviluppato nel corso del mio percorso fino ad oggi".

"In particolare, sono eternamente grato a Herbie Blash e al compianto Charlie Whiting per avermi individuato come futuro successore nel 2018, un ruolo che non vedevo l'ora di seguire e imparare da Charlie per molti anni prima della sua scioccante scomparsa. Esprimo inoltre il mio sincero apprezzamento per il sostegno e la guida durante il mio mandato da parte dell'ex Presidente della FIA Jean Todt, di Stefano Domenicali e del mio team dedicato alle monoposto FIA".

"Estendo il mio apprezzamento alle decine di migliaia di Volontari e Ufficiali di gara che ogni giorno permettono lo svolgimento degli sport motoristici in tutto il mondo, poiché la sicurezza dei concorrenti e degli ufficiali di gara è sempre rimasta la mia massima priorità".

"Ringrazio il Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, e la sua squadra presidenziale per il loro sostegno personale sin dalla nomina e auguro loro il meglio per il futuro".

Michael Masi, FIA Photo by: Erik Junius

"Il sostegno personale della mia famiglia, dei miei amici e dei miei colleghi in tutto il mondo durante questo percorso e in particolare negli ultimi mesi può essere descritto solo come travolgente e come qualcosa che conserverò per sempre".

Masi aveva già fatto ritorno in Australia dal mese di aprile pur continuando a lavorare per la FIA. Ieri è arrivato il comunicato della Federazione con cui è stata ufficializzata la separazione dall'ex direttore di gara della Formula 1.

La FIA conferma che Michael Masi ha deciso di lasciare la FIA e di trasferirsi in Australia per essere più vicino alla sua famiglia ed affrontare nuove sfide professionali – recita il comunicato stampa - Ha supervisionato un triennio come Direttore di Gara FIA di Formula 1 e Delegato per la Sicurezza in seguito all'improvvisa scomparsa di Charlie Whiting nel 2019, svolgendo le numerose funzioni che gli sono state affidate in modo professionale e con dedizione. La FIA lo ringrazia per il suo impegno e gli augura il meglio per il suo futuro”.

Michael Masi era diventato direttore di gara di Formula 1 dal Gran Premio d'Australia 2019, gran premio in cui aveva perso la vita Charlie Whiting, storico membro FIA che da anni ricopriva quel ruolo.

Da quel momento Masi ha sostituito Whiting per i tre anni successivi, terminando però la sua avventura in quel ruolo al termine della passata stagione dopo il controverso Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale 2021 che ha visto trionfare Max Verstappen su Lewis Hamilton proprio all'ultimo giro.