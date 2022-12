F1 | La entry list rivela che De Vries avrà il numero 21

Carica lettore audio

De Vries ha fatto il suo debutto in F1 come sostituto di Alex Albon a Monza a settembre, utilizzando il numero di riserva designato dalla Williams, il 45, e ottenendo due punti con il nono posto.

La prestazione dell'olandese ha contribuito ad aprirgli le porte per un posto a tempo pieno nel 2023 con l'AlphaTauri, in coppia con Yuki Tsunoda.

La FIA ha pubblicato giovedì mattina l'elenco completo degli iscritti alla stagione 2023, confermando che de Vries ha scelto il 21 come numero di gara permanente.

De Vries ha corso con il #17 durante il suo periodo in Formula E, laureandosi anche campione per la Mercedes nel 2020-21. Ma questo numero è stato ritirato dalla F1 dopo la morte di Jules Bianchi nel 2015.

Tra gli altri debuttanti in F1 nel 2023 figurano Oscar Piastri, che correrà per la McLaren con il #81, e Logan Sargeant della Williams, che all'inizio del mese ha rivelato di aver scelto il #2 per la sua carriera in F1.

L'unico cambio di nome di una squadra di F1 tra il 2022 e il 2023 riguarda la Haas, che ha ottenuto un nuovo title sponsor, la società americana MoneyGram. La squadra è stata ufficialmente iscritta come "MoneyGram Haas F1 Team".

C'è anche un'interessante modifica nel nome ufficiale del motore che sarà utilizzato dalla Red Bull e dalla squadra sorella, AlphaTauri, il prossimo anno.

Dopo l'uscita di Honda dalla F1 alla fine del 2021, i motori sono stati indicati come "Red Bull Powertrains" nell'elenco iscritti, dopo che la Red Bull ha formato la propria divisione power unit e ha acquisito la proprietà intellettuale dalla Honda.

Ma grazie al mantenimento dei legami tecnici con Honda e a un accordo in vigore fino alla fine della stagione 2025, i motori sono ora denominati "Honda RBPT" nella entry list.

Un rafforzamento della partnership è avvenuto prima del Gran Premio del Giappone di quest'anno, quando il logo Honda è tornato sulle vetture di Red Bull e AlphaTauri. Honda ha inoltre manifestato il proprio interesse a tornare ufficialmente come fornitore di motori in F1 con la prossima generazione di regole, a partire dal 2026.

F1 2023 | L'elenco completo dei numeri di gara