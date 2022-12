F1 | Ecco gli orari di partenza di tutte le gare del 2023

Carica lettore audio

Le gare attualmente in programma sono 23, anche se rimane la possibilità di inserire un evento extra tra il GP d'Australia del 2 aprile e il Gran Premio d'Azerbaijan del 30 aprile per sostituire la gara annullata in Cina.

La stagione inizierà in Bahrain il 5 marzo, con la gara in notturna che scatterà alle 18:00 locali. Seguirà, quindici giorni dopo, il GP dell'Arabia Saudita, un'altra gara in notturna con inizio alle ore 20:00.

Questa però non sarà la gara che prenderà il via più tardi, perché a Las Vegas i semafori si spegneranno addirittura alle 22:00 di sabato 18 novembre, con un format unico che prevede le prove libere al giovedì e le qualifiche al venerdì.

Con una differenza di nove ore rispetto all'Europa, la gara quindi dovrebbe prendere il via quando nel nostro continente saranno le sette del mattino di domenica.

L'intero fine settimana della gara nella capitale del gioco d'azzardo si svolgerà in notturna, perché le due sessioni di prove libere di giovedì, della durata di un'ora, inizieranno alle 18:30 ed alle 22:00 (orario locale). Stessi orari per FP3 e qualifiche nella giornata di venerdì e il tramonto in quel periodo dell'anno è circa alle 16:30.

Las Vegas track map Photo by: Liberty Media

Le gare europee inizieranno tutte alle 15:00. Alle 14:00 invece prenderanno il via i GP di Canada, Giappone, Stati Uniti, Messico e Brasile. Scelta che nell'emisfero occidentale dipende dalla necessità di ottenere audience televisivo in Europa, mentre a Suzuka dall'orario del tramonto.

Diversi anche gli orari che sono stati assegnati alle sei Sprint Race che si disputeranno nel 2023. Si svolgeranno in Azerbaigian (17:30), Austria (16:30), Belgio (16:30), Qatar (17:30), Stati Uniti (17:00) e Brasile (15:30).

Dopo che la FIA ha abbandonato l'idea di cercare di condurre tutte le attività mediatiche il venerdì mattina durante i fine settimana dei GP, gli orari di diverse FP1 nel 2023 sono stati anticipati di mezz'ora rispetto al 2022.

Gli orari dei GP Photo by: Motorsport.com