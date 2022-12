F1 | Ufficiale: Mick Schumacher diventa terzo pilota Mercedes

Carica lettore audio

A pochi minuti dall'annuncio della separazione dalla Ferrari, la Mercedes-AMG ha comunicato che Mick Schumacher sarà il terzo pilota nel team di Formula 1 per la stagione 2023.

La notizia era nell'aria già da diverse settimane, da quando Toto Wolff aveva rivelato l'interesse per il figlio di Michael e, soprattutto, quando lo stesso ruolo per la Red Bull era stato affidato a Daniel Ricciardo, destinazione che era tra quelle possibili per Mick.

Da Maranello è giunta l'ufficialità dell'interruzione del rapporto, di comune accordo, tra Schumacher e la Scuderia, e a ruota è arrivata l'immagine del pilota con il giaccone Mercedes, dove lavorerà sullo sviluppo della W14 al simulatore di Brackley, tenendosi pronto in caso di bisogno per sostituire i titolari, Lewis Hamilton e George Russell.

Mick Schumacher, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal e CEO, Mercedes AMG Photo by: Mercedes AMG

"Sono entusiasta di entrare a far parte del team Mercedes come pilota di riserva per il 2023, mi impegno a dare il massimo per contribuire alle loro prestazioni in questo ambiente molto competitivo e professionale", ha detto il 23enne.

"Lo considero un nuovo inizio e sono entusiasta e grato a Toto e a tutte le persone coinvolte per aver riposto la loro fiducia in me. La F1 è un mondo affascinante e non si finisce mai di imparare, quindi non vedo l'ora di fare ulteriore esperienza e di impegnarmi al massimo per il bene della squadra".

Wolff ha aggiunto: "Mick è un giovane di talento e siamo lieti di accoglierlo nel team. Lavora duramente e ha un approccio calmo e metodico, oltre ad essere affamato di imparare e migliorare come pilota".

"Sono tutte qualità importanti e siamo entusiasti che possa aiutarci a sviluppare la W14. Sappiamo che con due anni di esperienza in F1 alle spalle sarà pronto a salire sulla monoposto facendo bene, nel caso in cui Lewis o George dovessero essere indisponibili".