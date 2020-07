F1 in lutto: è scomparso l'Ingegner Ron Tauranac

La Formula 1 piange Ron Tauranac, progettista ed ingegnere diventato famoso ai tempi della Brabham, che è scomparso all'età di 95 anni.

L'anglo-australiano lavorò infatti con Jack Brabham all'inizio degli anni '60, arrivando a vincere nel 1966 proprio con lo stesso Brabham e nel 1967 con Denny Hulme il titolo.

Fu anche coinvolto nel progetto Ralt di Formula 3, Formula 2 e Formula Atlantic con successo fra gli anni '70 ed '80.

L'annuncio della sua morte è stata data dalla famiglia con un comunicato.

"La famiglia Tauranac annuncia con dispiacere la morte di Ron Tauranac all'età di 95 anni. Ron ci ha lasciato serenamente nel sonno durante le prime ore di venerdì mattina nella sua casa a Sunshine Coast, nel Queensland, in Australia. Attivo e in forma fino alla fine, ha sempre cercato un nuovo obiettivo da raggiungere nella sua testa. Non si è mai fermato nonostante i successi e la sua mente ingegneristica è sempre stata attivissima. Quando di recente gli è stato chiesto quale fosse la miglior vettura da lui disegnata, la sua risposta è stata semplicemente 'La prossima'. Ha passato una vita straordinaria. Siamo orgogliosi di quello che ha fatto e rattristati dalla sua scomparsa".

Tauranac lascia le figlie Jann e Julie, mentre la famiglia ha chiesto di inviare i messaggi di condoglianze alla mail rontauranac@gmail.com.

Tauranac era nato in Inghilterra nel 1925, prima che la sua famiglia emigrasse in Australia alcuni anni dopo. Lasciò la scuola all'età di 14 anni per arruolarsi nella Royal Australian Air Force, dove cominciò ad imparare il ruolo di pilota da battaglia.

All'inizio degli anni '50, con il fratello Austin cominciarono a costruire vetture per le cronoscalate chiamate RALT, acronimo di Ron, Austin, Lewis e Tauranac, le loro iniziali.

E proprio nelle salite Tauranac incontrò Jack Brabham, mantenendo i contatti anche quando quest'ultimo volò in Europa.

Nel 1960 tornò nel Regno Unito per lavorare alla Motor Racing Developments in collaborazione con Brabham, sfornando monoposto di successo che arrivarono alla conquista del Mondiale di Formula 1 nel '66 e nel '67, oltre ad altre categorie.

Quando Brabham si ritirò nel 1970, Tauranac prese la MRD e il team Brabham F1, vendendolo successivamente a Bernie Ecclestone nel 1972 e passando alla Trojan, dove progettò la T103 affiancato da un giovanissimo Patrick Head.

L'anno seguente fondò la Ralt, azienda di monoposto a ruote scoperte che preserò il nome di RT1, RT2, RT3 e RT4 che diederò il via alla carriera di parecchi piloti fra Formula 3, Formula Atlantic e Formula 2.

Nel 1988, Tauranac vendette la Ralt alla March e cominciò a lavorare in progetti che lo video coinvolto anche con Honda e Arrows in Formula 1.

Tornato poi in Australia, visse a Sydney per poi spostarsi a Sunshine Coast due anni dopo.

Tauranac è stato insignito del premio 'Order of Australia' nel 2002 e introdotto nella Motorsport Australia Hall of Fame nel 2017.