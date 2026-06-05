MotoGP | Márquez: "Mi aspettavo di andare meglio su un circuito con più curve a sinistra"

Marc Marquez è tornato in pista al Mugello dopo il doppio intervento chirurgico del 10 maggio, con l'obiettivo di recuperare strada facendo in sella alla moto, sia nel weekend italiano che in quello del GP d'Ungheria.

Questo doppio impegno consecutivo in calendario dovrebbe rimetterlo in forma in vista della tappa di Brno, prevista fra tre settimane, già pronto a lottare per tutto, secondo il suo programma di recupero fisico.

"Fisicamente sto come al Mugello; né meglio né peggio", ha spiegato a fine giornata il pilota della Ducati, che ha chiuso settimo nella classifica dei tempi, raggiungendo il primo obiettivo di entrare direttamente nella Q2.

"La fortuna è che questo circuito è meno fisico del Mugello. Vediamo se domani riusciamo a migliorare lo stile di guida, perché oggi è stata dura mentalmente. Ho risparmiato le energie".

Nonostante tutto, Márquez ha chiuso al comando le Libere 1: "Al mattino mi sono visto primo, ma lontano dalle sensazioni che vorrei avere", ha ammesso con onestà, dovendo lottare contro il suo alter ego, quello che emerge quando abbassa la visiera del casco.

"Mi sono sentito più in controllo perché mi sento più sotto pressione rispetto al Mugello. Quando indosso il casco faccio fatica a frenarmi, ma già al secondo giro in pista ho notato qualcosa di strano, e che non stavo guidando come avrei voluto".

Marc Márquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una volta raggiunto il primo obiettivo di passare alla Q2, ora Marc guarda alla seconda fase del weekend. "Partire dalle prime due file della griglia sarebbe un ottimo risultato".

Quando gli è stato chiesto di approfondire le sue sensazioni a livello fisico, Marc ha ammesso di essere un po' deluso: "Mi aspettavo di stare meglio, trovandomi su un circuito con più curve a sinistra".

"Ho superato i dubbi sul nervo al Mugello e ora è tutto alle spalle; ma adesso ho dei dubbi sui muscoli. Quando ti aprono un braccio sette volte per delle operazioni, i muscoli ne risentono, e bisogna vedere fino a dove possono arrivare ora".