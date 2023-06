Dakar | Ford annuncia un programma ufficiale con NWM e M-Sport

L'Ovale Blu ha annunciato oggi la formazione di un programma che utilizzerà una versione T1+ del Ranger e che sarà gestito in collaborazione con Neil Woolridge Motorsport in Sudafrica e M-Sport nel Regno Unito.

Il programma sarà effettivamente lanciato in più fasi, con un Ranger esistente costruito dalla NWM, alimentato da un motore Ecoboost da 3,5 litri e basato sul modello della generazione precedente, ulteriormente sviluppato per la Dakar del 2024.

Si tratterà di una prima esplorazione del famoso rally raid, piuttosto che di un impegno finalizzato alla vittoria.

Un Ranger completamente nuovo sarà poi sviluppato da Ford Performance, NWM e M-Sport per l'evento del 2025, sperando di essere in lizza per la vittoria. Il motore del nuovo Ranger T1+ non è ancora stato presentato.

"Sappiamo che si tratta di un'impresa importante e non di un evento in cui basta presentarsi per avere successo", ha dichiarato Mark Rushbrook, capo di Ford Performance.

"Stiamo ovviamente facendo i compiti a casa. Neil Woolridge ha un camion già esistente, basato sul Raptor di precedente generazione, e lo porteremo in gara alla Dakar del gennaio 2024".

Ford Ranger Raptor for 2024 Dakar Rally Photo by: Ford

"È un vero e proprio banco di prova per il mezzo, in modo da capire cosa serve per avere successo. Ma metà della battaglia, forse anche di più, è la logistica e le operazioni della squadra, e per andare lì nel 2024 dobbiamo imparare come gestire logistica, il bivacco, la raccolta e lo spostamento quasi ogni singolo giorno, quali camion e quale supporto è necessario per avere successo lì. Nel gennaio del 2024 si tratterà di imparare".

"Parallelamente ai test e ai preparativi degli ultimi nove mesi, abbiamo iniziato a progettare un mezzo completamente nuovo. Il nostro piano è di averne uno di prova completamente nuovo nei primi mesi del 2024, che continueremo a testare e a sviluppare con l'intento di tornare a gennaio 2025 con un impegno per vincere".

M-Sport, nel frattempo, punta da tempo a un impegno alla Dakar con Ford e NWM.

"Il Rally Dakar è davvero uno dei massimi eventi mondiali di corse off-road", ha dichiarato Malcolm Wilson, amministratore delegato di M-Sport.

"Abbiamo ottenuto grandi successi negli anni con Ford nelle gare di rally del FIA WRC e non vediamo l'ora di applicare lo stesso livello di concentrazione, energia e impegno per competere con il Ranger alla Dakar".

Una Ford Ranger off-road di serie, costruita e sviluppata in Australia e sostenuta dall'azienda, ha avuto successo negli ultimi mesi, comprese le vittorie di classe alla Baja 1000 e, proprio lunedì scorso, alla Finke Desert Race. Dopo, l'auto sarà accantonata.