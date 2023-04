F1 | GP d'Australia: un tifoso ferito dai detriti di Magnussen

Carica lettore audio

Westacott ha parlato con i media lunedì mattina a Melbourne dopo la sua ultima gara alla guida dell'ente promotore del GP d'Australia.

Non sorprende che i due argomenti principali siano stati i due problemi di sicurezza che si sono verificati ieri: un tifoso ferito dai detriti tra la folla e la prematura invasione di pista alla fine della gara.

Un tifoso è stato colpito dai detriti in fibra di carbonio provenienti dalla vettura di Kevin Magnussen quando il danese ha urtato il muro nelle ultime fasi della gara di domenica.

Il suo braccio è stato tagliato dai detriti che, secondo le testimonianze, sono volati per 20 metri in aria prima di superare la recinzione e lacerare il braccio del tifoso. Tuttavia, il tifoso non ha riportato ferite gravi.

"Per una coincidenza c'era uno dei nostri ingegneri che ha visto l'accaduto e, stando alle testimonianze, sembra che i detriti in fibra di carbonio del mozzo della ruota abbiano volato per circa 20 metri in aria, si siano alzati, siano atterrati e abbiano lacerato il braccio di un signore", ha spiegato Westacott.

"Il nostro personale era al corrente dell'incidente. Sembra che si sia trattato di un caso isolato, perché non è detto che queste recinzioni vadano a 20 metri d'altezza".

"Le barriere hanno un'altezza costante in tutto il mondo. Siamo in regola con le norme FIA, ma come in ogni cosa nel motorsport, alla fine dell'evento si fanno dei debriefing per vedere cosa si può fare per migliorare".

"Spero che il ragazzo stia bene. Ci ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si tratta di Formula 1".

Fans invade the circuit as marshals load the car of Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, onto a truck Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Westacott ha anche parlato dell'invasione che ha visto l'AGPC convocata dai commissari sportivi della FIA e poi giudicata in violazione delle regole della F1.

"Come gli appassionati sapranno, c'è una parte del Gran Premio in cui c'è un accesso controllato - e sottolineo la parola controllato - al circuito dopo la gara", ha detto.

"Lo vediamo a Monza, lo vediamo qui e in molti altri eventi in tutto il mondo".

"Purtroppo, un paio di centinaia di metri dopo la linea del traguardo, un paio di centinaia di metri prima della curva 1, c'è stato un ingresso incontrollato di persone e avventori sui bordi dell'erba e un paio di persone sono finite sull'asfalto".

"Io, il mio direttore generale delle operazioni ed altri abbiamo incontrato la FIA ed i commissari sportivi ieri sera. I commissari giustamente condurranno un'indagine sulle cause dell'accaduto".

"Lavoriamo ogni anno per consentire ai tifosi di accedere alla pista al termine della gara dopo il passaggio delle vetture. Questa è stata chiaramente una violazione di quello che è un protocollo molto solido, un protocollo che è stato sviluppato e migliorato ogni anno. Un protocollo che viene applicato insieme ai funzionari di Motorsport Australia, a chi si occupa della sicurezza ed alla polizia di Victoria, e che non solo viene applicato a tavolino, ma viene anche simulato in pista per verificarne il funzionamento".

"Qualcosa non è andato per il verso giusto e l'indagine è già iniziata".

Westacott ha aggiunto che spera che l'esito dell'indagine non sia un divieto assoluto per i tifosi di entrare nel circuito dopo la gara.

"Spero che non ci sia un divieto e non credo che ci sia bisogno di un divieto", ha detto. "Ma è chiaro che ci sono linee di protezione primarie, secondarie e terziarie, che sono le infrastrutture fisiche. Poi ci sono gli individui che possono occuparsi di queste aree".

"Penso che con la combinazione di infrastrutture e piani modificati e rivisti, che dobbiamo sempre fare, l'anno prossimo possa accadere e possa accadere in modo appropriato. Ma è chiaro che quello che è successo non è una buona situazione".