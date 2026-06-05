MotoGP | Bagnaia: "Diggia usa più potenza e la scarica tutta, io la perdo appena prendo il gas"

Balaton Park era già cerchiata in rosso come una pista che avrebbe potuto essere problematica per Pecco Bagnaia, visto che lo scorso anno il Gran Premio d'Ungheria era stato uno dei più travagliati per il pilota della Ducati. Con il passaggio alla GP26, però, il piemontese ha risolto i suoi problemi di feeling con l'anteriore, pagando tuttavia la cosa in termini di grip posteriore.

Dopo il podio della scorsa settimana al Mugello, si era detto fiducioso in vista del Gran Premio d'Ungheria, perché il tracciato ha pochissima vita e quindi l'asfalto offre un ottimo grip. Questo però non è bastato per confermarsi nelle prime posizioni, perché il tre volte iridato si è ritrovato a fare i conti con un venerdì nel quale ha continuato a perdere costantemente il posteriore. Compreso nel suo giro migliore, che molto probabilmente gli sarebbe bastato per entrare in Q2, quando ha rischiato di scivolare alla curva 13, ritrovandosi così 14° a fine giornata e costretto a passare dalla Q1 di domattina.

"Purtroppo non mi aspettavo per niente questa situazione. E' vero che è una pista che non si adatta per niente al mio stile di guida, però per come mi trovo con l'anteriore quest'anno sono contento e mi diverto di più in questa pista. L'anno scorso è stato un disastro, quest'anno almeno posso entrare in curva, ma continuo ad avere tantissimi problemi con il grip dietro che qua non mi aspettavo, perché il grip della pista è teoricamente alto e quindi non pensavo che sarebbe stato un problema", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti al Balaton Park, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Invece ogni volta che provo a portare dentro velocità, quando vado in angolo di piega e chiudo il gas, dietro parte da sola. Non riesco a fare niente, perché un conto è quando ti parte coi freni o col gas, ma quando ti parte da sola vuol dire proprio che la mancanza di grip è grossa. E' vero poi che a guardare i dati del mio giro migliore, avrei fatto il settimo tempo e sarei entrato in Q2 se non mi fosse partita", ha aggiunto.

La cosa curiosa è che in casa Ducati si stanno vivendo situazioni diametralmente opposte nel box del team ufficiale, con anche Marc Marquez che è solo settimo, e in quello della VR46, nel quale Fabio Di Giannantonio è stato il primo inseguitore della KTM di Pedro Acosta, oggi inarrivabile per tutti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Abbiamo guardato anche i dati degli altri piloti Ducati e sembra che io e Marc siamo in una situazione abbastanza simile e questo può essere un vantaggio, perché ci può aiutare a capire dove andare. Ed è un ulteriore vantaggio avere Diggia, che invece sembra avere tantissimo grip al posteriore, proprio l'opposto rispetto a noi, quindi cercheremo di capire e nel caso di copiare".

Quando gli è stato domandato se questa differenza con "Diggia" sia qualcosa di legato al setting della sua GP26, ha spiegato: "E' un discorso più di elettronica, perché vediamo che Diggia ha tanta potenza più di noi, per la scarica tutta, mentre io ne ho tanta di meno, ma appena prendo il gas mi parte subito. E' difficile da capire questa cosa qua".

Pecco ha raccontato poi di aver lavorato anche sul suo stile di guida per migliorare la situazione, ma senza successo: "Ho provato a fare di tutto: a fermarla prima, a fermarla dopo, a portarla più dentro con i freni, ma ogni situazione mi portava a perdere il posteriore. Lavoreremo per capire questa cosa, ma sono abbastanza fiducioso che domani si possa entrare in Q2, perché comunque il feeling con l'anteriore è abbastanza buono. Freno forte e riesco a fare tutto, però se non miglioriamo il grip posteriore è dura".

Forse anche a livello di strategia si sarebbe potuto provare qualcosa di diverso: "Ho visto che diversi piloti hanno fatto tre time attack, però la nostra strategia era questa. Onestamente, io volevo fare due giri con tutte e due le gomme, ma al secondo giro già non sto più in piedi, quindi consumo tantissimo, mi parte tantissimo e dobbiamo risolverlo", ha concluso.