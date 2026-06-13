F1 | Il Candido per la prima volta LIVE!
Torna l'appuntamento del sabato mattina di Motorsport.com... live! Il nostro Candido, Antonio Ghini, in compagnia di Franco Nugnes, commenta i temi che stanno caratterizzando il mondo della F1.
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